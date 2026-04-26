Làm tiếp viên hàng không lương cơ bản 4,5–5 triệu, phí đào tạo hơn 80 triệu: Cô gái TP.HCM nghỉ việc sau 2 năm, giờ bán nail box

Từng hút triệu view với clip quay cảnh làm việc trên chuyến bay vì quá xinh, một cựu tiếp viên hàng không giờ lại gây chú ý khi chia sẻ chuyện nghỉ việc để khởi nghiệp bán nail box.

Đó là câu chuyện của Huỳnh Thị Tuyết Xuân (SN 1999, TP.HCM) - đang nhận về nhiều sự quan tâm khi đăng tải lên lên TikTok các nhân của cô bạn với 33N follower.

Tuyết Xuân từng nổi tiếng trên TikTok với clip khi đang làm tiếp viên hàng không. Nguồn: Tuyết Xuân.

Phí đào tạo 80 triệu, lương 26-30 triệu/tháng: Vì sao nghỉ việc?

Tuyết Xuân tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Quốc tế Sài Gòn năm 2022, nhưng không tìm việc theo chuyên ngành mà muốn đổi hướng sang làm tiếp viên hàng không, với lý do đơn giản: Muốn thử sức và bản thân cũng yêu thích sự tự do, muốn đi nhiều nơi và cải thiện khả năng giao tiếp.

Sau lần thứ nhất bị đánh trượt khi thi vào một hãng hàng không, cô tiếp tục ôn luyện và may mắn trúng tuyển ở lần thứ 2. Sau đó, Tuyến tham gia khóa đào tạo chuyên môn khoảng 80 triệu đồng, chưa bao gồm các khoản phát sinh khác như trang điểm, đồng phục…

Đến tháng 2/2023 cô chính thức trở thành tiếp viên hàng không.

Trong quãng thời gian này, Tuyết Xuân vừa làm việc, đồng thời cũng có thêm nhiều trải nghiệm mới, đến được nhiều quốc gia khác nhau, có hôm sáng ở Hàn, hôm sau ăn tối ở Nhật. Tuyết Xuân ví: “ Đây là một công việc rất đáng để trải nghiệm một lần trong đời. Tuy có nhiều áp lực, khó khăn nhưng cũng rất nhiều điều thú vị”.

Tuyết Xuân thời điểm làm tiếp viên hàng không

Về thu nhập, Tuyết Xuân cho biết tùy thuộc vào giờ bay là chủ yếu, không có con số cố định. Song, với cô đây là mức khá tốt nhưng đi kèm áp lực, trách nhiệm. Cụ thể: “Lương cơ bản chỉ khoảng 4,5-5 triệu. Thu nhập chính của tiếp viên sẽ phụ thuộc vào số giờ bay mỗi tháng. Nói ngắn gọn, mức lương thực nhận của mình thường dao động khoảng 26-30 triệu/tháng. Chỉ cần chăm chỉ bay nhiều giờ thì thu nhập cũng sẽ tăng lên tương ứng thôi”.

Sau 2 năm gắn bó, vào ngày 8/2/2025, Tuyết Xuân quyết định nghỉ việc. Vốn dĩ ban đầu khi đến với nghề tiếp viên hàng không, cô coi đây là một trải nghiệm tuổi trẻ hơn là lựa chọn để gắn bó lâu dài, nên chuyện nghỉ việc là nằm trong kế hoạch, không có lý do đặc biệt.

Khoảnh khắc khiến Xuân thực sự muốn dừng lại là một chuyến bay khuya đi Nhật, đúng lúc thú cưng ở nhà phát bệnh. Trải nghiệm đó khiến cô nhận ra nghề này không còn phù hợp với điều mình cần ở hiện tại.

“Mỗi giai đoạn, ai cũng sẽ có những lựa chọn khác nhau mà đúng không? Hiện tại khi nghĩ lại, mình chưa từng cảm thấy tiếc nuối điều gì cả. Ngược lại, nếu khi đó mình không đủ can đảm bước ra khỏi vùng an toàn, có lẽ đó mới là điều khiến mình hối tiếc”, cô bạn chia sẻ.

1 tuần sau khi nghỉ việc xách vali đi Úc rồi về kinh doanh nail box

Chỉ 1 tuần sau khi nghỉ việc, ngày 15/2/2025, Tuyết Xuân book ngay vé máy bay qua Úc du lịch. Thực tế, đây đã là ước muốn của cô từ trước nên ngay khi có cơ hội là thực hiện ngay.

Đồng thời, cô cũng xem đây là một khoảng nghỉ cần phải có, vừa trải nghiệm và nạp lại năng lượng cho hành trình mới.

Tuyết Xuân trong chuyến du lịch Úc.

Sau 5 tháng ở Úc (chia thành hai đợt do visa du lịch - pv), Tuyết Xuân về nước vào tháng 7/2025, rẽ sang kinh doanh nailbox. Lựa chọn tưởng không liên quan đến nghề bay nhưng lại gắn với nền tảng quản trị kinh doanh cô từng học và niềm yêu thích làm đẹp.

“Mình quyết định bắt đầu tự kinh doanh sản xuất, với mong muốn tạo ra một giải pháp làm đẹp nhanh gọn, an toàn cho các bạn nữ” , Tuyết Xuân chia sẻ.

Cụ thể, nail box là dạng móng thiết kế sẵn, có thể sử dụng linh hoạt tùy nhu cầu, thay vì phải ra tiệm làm móng như trước. Theo Tuyết Xuân, sản phẩm này phù hợp với lối sống của giới trẻ hiện đại, những người ưu tiên sự tiện lợi nhưng vẫn muốn chăm chút ngoại hình.

Tuyết Xuân về nước chọn kinh doanh nail box.

Ở giai đoạn đầu, cô tập trung phát triển thương hiệu trên nền tảng online để tối ưu chi phí, đồng thời định hình sản phẩm theo phong cách tối giản, thanh lịch, dễ ứng dụng. Trong tương lai, cô mong có thể mở thêm cửa hàng offline để khách hàng trải nghiệm trực tiếp.

Rời nghề có thu nhập ổn định để bước vào kinh doanh không phải lựa chọn dễ dàng. Nhưng đổi lại, cô có được điều từng tìm kiếm: Quyền chủ động với thời gian, nhịp sống ổn định hơn và cảm giác mỗi ngày đều đang đi gần hơn đến điều mình muốn.

Hiện tại, Xuân cho biết chưa dám gọi mình thành công, cũng không đặt áp lực so sánh thu nhập với thời làm tiếp viên. “ Chỉ cần không lỗ đã là tín hiệu đáng mừng rồi. Nếu đi đúng, mình tin tương lai sẽ có kết quả xứng đáng”, cô nói.

Hiện ngoài kinh doanh, Xuân vẫn xây kênh TikTok chia sẻ về công việc, đồng thời, đang học thạc sĩ quản trị kinh doanh.

