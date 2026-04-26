TikToker Hà Vy xin lỗi EXO và fan, nhưng 1 chi tiết trong lời xin lỗi lại khiến netizen nổi giận hơn

Chiều 26/4, trên trang TikTok cá nhân, TikToker Hà Vy đăng tải clip dài gần 3 phút, chính thức gửi lời xin lỗi tới EXO và cộng đồng người hâm mộ. Cô cho biết bản thân cảm thấy hối hận, dù đó chỉ là lời nói đùa, không có ý tiêu cực, song đã vô tình gây tổn thương cho nhiều người mà không hề lường trước.
Cô cho biết bản thân xin lỗi không phải để trốn tránh trách nhiệm mà đã hiểu rõ cái sai của bản thân. Cuối cùng, nữ TikToker này mong mọi người cho cô một cơ hội để sửa sai, và đây sẽ là bài học kinh nghiệm của cô.
Clip xin lỗi của Hà Vy.
Trích lời xin lỗi của Hà Vy:
"Xin chào tất cả mọi người, mình là Hà Vy.
Lời đầu tiên là Vy muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến với nhóm nhạc EXO, các thành viên thuộc nhóm EXO, cũng như cộng đồng EXO-L. Sau khi nhận được những phản hồi từ mọi người, bản thân Vy đã suy nghĩ rất nhiều.
Vy cảm thấy rất hối hận bởi vì những lời nói đùa của Vy, những ý kiến cá nhân của Vy mang tính tổn thương đến các thành viên của nhóm, cũng như những bạn đã luôn yêu quý, ủng hộ nhóm EXO. Và bản thân Vy cũng hiểu rằng trong EXO, tất cả thành viên đã có những đóng góp và những nỗ lực riêng. Kể từ những năm 2012, các anh đã phải phấn đấu và phải đấu tranh rất nhiều để có được ngày hôm nay. Cho nên là Vy càng không thể phớt lờ điều đó và đưa ra một đánh giá vô cùng phiến diện như vậy được. Và Vy nói như vậy cũng không phải để trốn tránh trách nhiệm, mà Vy nói vậy là bởi vì Vy bây giờ đã hiểu rõ được trọng lượng của cái sai của Vy là như thế nào. Và vì vậy thì Vy muốn chân thành xin lỗi mọi người vì điều đó.
Khi mà Vy chia sẻ video đó vào tối qua trên kênh của Vy không có ý tấn công hay tiêu cực gì hết. Nhưng Vy cũng đã hiểu tại sao bình luận của Vy lại thiếu tế nhị và nói thật luôn là không suy nghĩ. Và điều đó hoàn toàn đi ngược lại những gì Vy luôn luôn tin tưởng về. Vy luôn muốn mang lại những năng lượng vui vẻ, tích cực và thoải mái nhất. Nhưng mà lần này Vy cũng nhận thức được rằng Vy đã làm thất vọng mọi người và đã đi ngược lại với điều đó. Và cũng chính vì lý do đó, Vy cũng muốn xin lỗi mọi người, đặc biệt là những bạn đã luôn ủng hộ Vy và luôn tin tưởng Vy trong thời gian qua.
Và bản thân Vy cũng rất buồn vì Vy đã làm thất vọng mọi người lần này.
Và đây cũng là lúc mà Vy muốn nói là Vy sẽ nghiêm túc nhìn lại bản thân và cẩn trọng hơn trong cách làm nội dung, để lỗi lầm như vậy không thể nào lặp lại thêm một lần nào nữa. Và Vy cũng mong là mọi người có thể cho Vy một cơ hội để sửa sai và hoàn thiện bản thân tốt hơn.
Ngoài ra, Vy thật sự, thật lòng, rất cảm ơn mọi người đã góp ý cho Vy trong khoảng thời gian qua để Vy có thể sửa sai và hoàn thiện, cải thiện thêm nội dung của mình”.
Hà Vy cho biết lý do xóa clip là để tránh lan tỏa. Song, trên TikTok vẫn xuất hiện một tài khoản giả mạo cô đăng clip này lên (Hà Vy không dùng Facebook) nên đã và đang liên hệ để yêu cầu gỡ bỏ.
Bên dưới bài đăng, netizen vẫn tiếp tục tranh cãi. Bên cạnh các ý kiến “chấp nhận” lời xin lỗi của Hà Vy, thì cũng có không ít bình luận muốn cô phải gọi thẳng tên Sehun để xin lỗi chứ không phải nhắc chung là EXO.
“Trước khi buông lời phán xét bạn hãy tìm hiểu, mong đây là bài học cho Hà Vy”, “Sao không xin lỗi Sehun”, “Ủa sao không xin lỗi Sehun”,.. . là những bình luận từ cư dân mạng.
Trước đó, trong clip đăng vào tối ngày 25/4, Hà Vy lên clip bày tỏ quan điểm về concert của EXO tại TP.HCM. Cô chia sẻ: "Giờ Vy mới biết concert tối qua của EXO chỉ có 5 người. Chen, Beakhyun, Xiumin rời đi thì ai hát. Vy biết còn D.O nè rồi ai hát? Chả lẽ là Sehun hát, mà ông nội đó còn hay quên lời”.
Bài đăng nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng cô kém duyên,... khi chia sẻ nội dung nêu trên. Nữ TikTok sau đó đã nhanh chóng xóa clip và khóa/ ẩn luôn kênh TikTok phụ. HàVy (apinvy) là một TikToker có tiếng trên mạng xã hội với những nội dung nhép nhạc, du lịch, thời trang, đời sống thường nhật, hút 544N follower.