TikToker Hà Vy xin lỗi EXO và fan, nhưng 1 chi tiết trong lời xin lỗi lại khiến netizen nổi giận hơn

Trích lời xin lỗi của Hà Vy:

"Xin chào tất cả mọi người, mình là Hà Vy.

Lời đầu tiên là Vy muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến với nhóm nhạc EXO, các thành viên thuộc nhóm EXO, cũng như cộng đồng EXO-L. Sau khi nhận được những phản hồi từ mọi người, bản thân Vy đã suy nghĩ rất nhiều.

Vy cảm thấy rất hối hận bởi vì những lời nói đùa của Vy, những ý kiến cá nhân của Vy mang tính tổn thương đến các thành viên của nhóm, cũng như những bạn đã luôn yêu quý, ủng hộ nhóm EXO. Và bản thân Vy cũng hiểu rằng trong EXO, tất cả thành viên đã có những đóng góp và những nỗ lực riêng. Kể từ những năm 2012, các anh đã phải phấn đấu và phải đấu tranh rất nhiều để có được ngày hôm nay. Cho nên là Vy càng không thể phớt lờ điều đó và đưa ra một đánh giá vô cùng phiến diện như vậy được. Và Vy nói như vậy cũng không phải để trốn tránh trách nhiệm, mà Vy nói vậy là bởi vì Vy bây giờ đã hiểu rõ được trọng lượng của cái sai của Vy là như thế nào. Và vì vậy thì Vy muốn chân thành xin lỗi mọi người vì điều đó.

Khi mà Vy chia sẻ video đó vào tối qua trên kênh của Vy không có ý tấn công hay tiêu cực gì hết. Nhưng Vy cũng đã hiểu tại sao bình luận của Vy lại thiếu tế nhị và nói thật luôn là không suy nghĩ. Và điều đó hoàn toàn đi ngược lại những gì Vy luôn luôn tin tưởng về. Vy luôn muốn mang lại những năng lượng vui vẻ, tích cực và thoải mái nhất. Nhưng mà lần này Vy cũng nhận thức được rằng Vy đã làm thất vọng mọi người và đã đi ngược lại với điều đó. Và cũng chính vì lý do đó, Vy cũng muốn xin lỗi mọi người, đặc biệt là những bạn đã luôn ủng hộ Vy và luôn tin tưởng Vy trong thời gian qua.

Và bản thân Vy cũng rất buồn vì Vy đã làm thất vọng mọi người lần này.

Và đây cũng là lúc mà Vy muốn nói là Vy sẽ nghiêm túc nhìn lại bản thân và cẩn trọng hơn trong cách làm nội dung, để lỗi lầm như vậy không thể nào lặp lại thêm một lần nào nữa. Và Vy cũng mong là mọi người có thể cho Vy một cơ hội để sửa sai và hoàn thiện bản thân tốt hơn.

Ngoài ra, Vy thật sự, thật lòng, rất cảm ơn mọi người đã góp ý cho Vy trong khoảng thời gian qua để Vy có thể sửa sai và hoàn thiện, cải thiện thêm nội dung của mình”.