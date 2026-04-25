Khách nhận phòng khách sạn view thẳng sân khấu concert EXO tại TP.HCM: "Nếu biết thế này, tôi chẳng cần mua vé nữa…”

Concert PLANET #6 - EXhOrizon của EXO tại TP.HCM diễn ra vào tối 25/4 đang là một trong những sự kiện được chú ý nhất cuối tuần này. Từ chuyện book vé, đặt khách sạn, lên lịch di chuyển cho tới chia sẻ kinh nghiệm đu idol cho khách nước ngoài đều được quan tâm. Mới đây, một bài đăng từ fan quốc tế của EXO đã viral trên X (tên cũ là Twitter) vì tình huống quá sức dễ thương.

Theo chia sẻ từ tài khoản mang tên @xopinkpink, người này đã đặt phòng tại một khách sạn ở TP.HCM ở gần địa điểm diễn ra concert. Điều bất ngờ xuất hiện khi người này check-in và nhận phòng. Tạm dịch chia sẻ của fan EXO:

“Trời ơi! View phòng tôi tại sao lại như thế này? Tôi đặt khách sạn ngay trước địa điểm tổ chức concert. Lúc check-in họ hỏi tôi có phải đến xem concert của EXO không, tôi nói đúng rồi. Thế là họ bảo họ cũng là EXO-L nên đã cho tôi phòng có view thẳng ra sân khấu luôn. Nếu biết sẽ thế này thì tôi đã chẳng cần mua vé nữa…”.

Có thể là view thượng đế chứ không phải view VIP nữa

Đính kèm chia sẻ là view nhìn thẳng ra sân khấu và nhanh chóng viral trên X, đặc biệt là fan EXO và Kpop, nhận về 4,4 triệu lượt xem và 11k lượt đăng lại sau 17 tiếng.

Nhiều người vừa ghen tị vừa bật cười trước đãi ngộ số một này: “Tuyệt vời! Bạn thực sự có thể xem concert ngay từ giường ngủ”, “Tuyệt vời! Vé VIP”, “Trời ơi, bạn may mắn quá. Mình đang phân vân không biết có nên đến quán cà phê gần đó và nghe lén các bài hát của họ hay không”, “Tôi thực sự ghen tị”, “Bạn có thể đặt một chiếc điện thoại hoặc máy quay ở phòng khách sạn để ghi lại concert trong lúc đi quẩy”, “Không thể đỉnh hơn”,...

Bài đăng viral trên X và được lan truyền ở nhiều nền tảng khác nhau

Không ít người cho rằng đây là minh chứng rõ nhất cho sức mạnh fandom: đi đâu cũng có đồng minh. Và đôi khi, chỉ cần gặp đúng một nhân viên khách sạn cùng đu idol thì chuyến đi đu concert đã tự động nâng cấp lên phiên bản VIP.

Về phần mình, @xopinkpink cũng đã liên tục check-in từ chiếc view đặc biệt. Người này cũng cảm thán rằng mình thấy xứng đáng khi mang cả dàn búp bê thần tượng đến Việt Nam và chưa hết sốc: “Mang cả năm búp bê thần tượng sang đây quả là đáng giá... Nói thật đấy, đây là lần đầu tiên tôi được thấy cảnh tượng như thế này kể từ khi sinh ra, trời ơi!”.

Zoom một cái từ giường khách sạn ra đến tận sân khấu concert

Người này cũng đã kịp đi một vòng để check-in các hoạt động của fan EXO Việt Nam chuẩn bị cho concert

Được biết, PLANET #6 - EXhOrizon không chỉ là một buổi biểu diễn thông thường, mà là lời hứa từ 10 năm trước mà EXO dành cho fan Việt. Lần cuối cả nhóm đến Việt Nam biểu diễn đã là từ năm 2015 trong khuôn khổ nhạc hội Music Bank.

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên EXO mang concert đúng nghĩa, nằm trong world tour đến mảnh đất hình chữ S. Đêm diễn sẽ diễn ra vào ngày 25/4 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm SECC, TP. Hồ Chí Minh, dự kiến quy tụ hơn 15.000 khán giả.

Các thành viên EXO đã có mặt tại TP.HCM vào chiều 24/4 (Ảnh: Facebook)

