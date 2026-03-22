Netizen nói gì về concert miễn phí 42.000 người của BTS: “Choáng ngợp và hạnh phúc” là chưa đủ!

Tối 21/3, BTS chính thức đánh dấu màn tái xuất với concert miễn phí BTS The Comeback Live: ARIRANG . Sau gần 4 năm, cả 7 thành viên mới lại cùng đứng chung một sân khấu, càng đặc biệt hơn khi sự kiện được tổ chức ở quảng trường Gwanghwamun, nơi chưa từng có nghệ sĩ nào tổ chức concert riêng.

Kéo dài 60 phút với 12 ca khúc, đêm diễn thu hút khoảng 40.000 - 42.000 khán giả trực tiếp. Bên ngoài khu vực chính, hàng chục nghìn người khác đứng kín các tuyến phố lân cận, theo dõi qua màn hình điện thoại hoặc livestream trên Netflix. Không ít fan quốc tế thậm chí bay đến Seoul dù không có vé, chỉ để hòa vào bầu không khí comeback đã chờ đợi suốt nhiều năm.

Trong suốt thời gian diễn ra, quảng trường Gwanghwamun gần như “nhuộm tím” bởi lightstick ARMY Bomb, khi cả biển người đồng loạt hòa giọng theo những bản hit quen thuộc. Không khí càng về cuối càng trở nên lưu luyến, khi người hâm mộ chưa muốn khoảnh khắc này khép lại, còn các thành viên BTS liên tục gửi lời cảm ơn và bày tỏ niềm hạnh phúc khi được trở lại sân khấu.

Ngay sau khi concert khép lại, mạng xã hội rộn ràng những hình ảnh, chia sẻ từ khán giả - người hâm mộ. Từ các nền tảng phổ biến tại Hàn Quốc cho đến X (Twitter), Threads, hay các diễn đàn quốc tế, từ khóa liên quan đến BTS và concert Gwanghwamun nhanh chóng leo top tìm kiếm. Netizen đồng loạt chia sẻ hình ảnh, fancam và cảm xúc cá nhân, nhiều người gọi đây là “màn comeback mang tính biểu tượng” hay thậm chí là “sự kiện của thập kỷ” đối với K-pop.

Không ít bình luận thừa nhận họ “không nghĩ mình sẽ xúc động đến vậy”. Dù là những người có mặt trực tiếp giữa biển người tại quảng trường hay chỉ theo dõi qua màn hình, cảm giác chung vẫn là choáng ngợp, vỡ òa và có phần… khó tin. Với nhiều ARMY lâu năm, khoảnh khắc cả 7 thành viên cùng xuất hiện sau gần 4 năm không chỉ đơn thuần là một sân khấu, mà giống như lời hồi đáp cho quãng thời gian chờ đợi kéo dài.

Bên cạnh cảm xúc, chất lượng sân khấu cũng được nhắc đến dày đặc. Từ phần dàn dựng, ánh sáng đến âm thanh đều được đánh giá cao, nhưng gây ấn tượng mạnh nhất vẫn là khả năng hát live của cả 7 thành viên. Nhiều netizen nhận xét BTS “thậm chí còn tốt hơn trước”, với phong độ ổn định, năng lượng sân khấu dày dặn và sự gắn kết rõ rệt sau thời gian dài không hoạt động cùng nhau.

Một số ý kiến còn cho rằng chính sự trở lại này đã kéo cảm xúc của người xem đi từ bất ngờ đến tự hào, khi BTS không chỉ giữ vững phong độ mà còn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt. Điều đó lý giải vì sao, chỉ sau một đêm, mạng xã hội tràn ngập những cụm từ như “choáng ngợp”, “đỉnh cao”, “không thể quên” khi nhắc về concert này.

Một tài khoản chia sẻ: “Tôi không nói dối đâu mọi người, chính khoảnh khắc này suýt khiến tôi khóc nức nở” khi đăng ảnh hai thành viên cầm tay nhau, khoảnh khắc xúc động khiến họ suýt khóc.

Một netizen viết: “Tôi vui mừng đến phát khóc khi cuối cùng được thấy vua của tôi V trở lại sân khấu. Bạn hoàn toàn thống trị sân khấu, giọng hát tuyệt đẹp và cách bạn biểu diễn thật không thể quên. Thật sự mê hoặc”.

Người này vẫn chưa hết xúc động: “Tôi vẫn đang xử lý cảm xúc, choáng ngợp và hạnh phúc họ trông như một giấc mơ, biết ơn” kèm ảnh 7 thành viên cúi chào cuối show.

"Đám đông và các chàng trai của tôi. Họ trông thật đẹp".

Bên cạnh sân khấu và âm nhạc, visual của BTS cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán dày đặc trên mạng xã hội. Các thành viên xuất hiện trong trang phục lấy cảm hứng từ quân phục và lễ phục cung đình Hàn Quốc, được cách tân hiện đại để phù hợp với sân khấu biểu diễn. Sự kết hợp này vừa giữ được nét truyền thống, vừa tạo cảm giác mới mẻ, khiến tổng thể hình ảnh trở nên nổi bật. Không khó để bắt gặp những bình luận như “đẹp đến mức không biết khen sao cho đủ”, “sốc visual” hay “đỉnh từ outfit đến thần thái” xuất hiện khắp các nền tảng.

“Không có từ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp của họ".

"Kim Taehyung hôm nay thật sự đẹp trai quá đi mất".

"Anh ấy quá đẹp trai".

Không chỉ dừng lại ở phần biểu diễn, một chi tiết nhỏ sau concert cũng được cộng đồng mạng đặc biệt chú ý: hình ảnh người hâm mộ nán lại để dọn rác tại khu vực tổ chức. Hành động này nhanh chóng được lan truyền, nhận về nhiều lời khen từ netizen quốc tế. Nhiều ý kiến cho rằng, sự chỉn chu và ý thức của cộng đồng fan đã góp phần khiến đêm concert trở nên trọn vẹn hơn, không chỉ đẹp trên sân khấu mà còn đẹp cả trong cách ứng xử.

Bài đăng chia sẻ: “400 #BTSARMY đã tự nguyện tụ họp, dọn dẹp địa điểm ngay sau khi #BTSLiveonNetflix kết thúc. ‘Fan dọn dẹp kỹ đến mức hầu như không còn gì để nhặt nữa".

Bài đăng có nội dung: "Sau màn trình diễn tối nay của BTS, ARMY đã tình nguyện dọn sạch toàn bộ khu vực rác và rác thải. Cảm ơn tất cả ARMY đã ở lại dọn dẹp sau concert. Chúng tôi thực sự trân trọng nỗ lực của các bạn".

Khép lại trong 60 phút, concert của BTS không đơn thuần là một buổi biểu diễn, mà giống như một cột mốc cảm xúc, nơi âm nhạc, sự chờ đợi và tình cảm của người hâm mộ hội tụ. Và với nhiều người, dư âm của đêm diễn tại Gwanghwamun có lẽ sẽ còn ở lại rất lâu, ngay cả khi sân khấu đã tắt đèn.