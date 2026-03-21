Nam sinh lớp 11 cùng bà nội quay clip “gửi mình 10 năm sau”: Khó kìm được nước mắt khi xem đến cuối, nhiều sao Việt để lại bình luận

Giữa hàng loạt clip đu trend “gặp bản thân 10 năm trước/sau” đang phủ sóng mạng xã hội, mới đây, một cậu bạn gây chú ý khi chọn cách quay clip “gửi 10 năm sau” cùng bà nội. Video dài hơn 2 phút nhanh chóng viral mạnh, thu về hơn 16 triệu lượt xem cùng hàng loạt bình luận từ sao Việt, KOL,...

Đoạn clip đơn giản chỉ là cuộc trò chuyện trong căn bếp nhỏ nhưng lại khiến nhiều người xem phải dừng lại. Mở đầu video, cậu bé nhẹ nhàng giải thích cho bà nội về “ý tưởng 10 năm sau” mà mình đang quay. Cậu gợi chuyện: "Hay là bây giờ bà thử gửi vài lời cho chính mình của 10 năm sau, biết đâu lúc đó xem lại sẽ có người hồi đáp".

Clip gửi 10 năm sau của cháu trai và bà nội viral. Nguồn: Minh Nhựt.

Nghe cháu nói, bà cười và thật thà đáp: “Giờ biết nói gì, không biết còn sống tới 10 năm nữa không?”. Câu nói nửa đùa nửa thật ấy khiến không khí chững lại trong giây lát, nhưng cậu bạn lập tức kéo cảm xúc trở lại bằng một mong ước rất hồn nhiên rằng bà sẽ sống thật lâu, thậm chí tới… 150 tuổi.

Từ đó, cuộc trò chuyện tự nhiên giữa hai bà cháu bắt đầu, không sắp đặt nhưng lại chạm đúng cảm xúc của người xem. Bà gửi gắm: “Chào bà già 10 năm sau, tới chừng đó không biết mình còn thấy đường đi giữ xe nữa không. Chừng đó thằng Nhật lớn không biết nó còn sợ ma hay không, có còn lo cho bản thân được không?

Lúc này, cậu bạn cũng gửi tới bản thân của 10 năm sau các câu hỏi: “Anh Nhựt (tên của cậu nhưng xưng là anh vì 10 năm sau - pv) ơi, lúc đó không biết anh có kiếm được thật nhiều tiền để đưa ông bà nội đi du lịch khắp nơi trên thế giới luôn. Lúc đó, anh có còn hạnh phúc giống như em bây giờ không? Không biết lúc đó anh có còn quay TikTok với bà nội không nữa? Không biết thời điểm đó có thực hiện được ước mơ của mình không? Và mình có kiếm được thật nhiều tiền xây cho ông bà nội một căn nhà lớn?

Mình có nổi tiếng không? Ước mơ của mình là nổi tiếng, được nhiều người biết đến, được đi đóng phim. Không biết lúc đó mình có thực hiện được ước mơ đó chưa nữa? Nhưng ước mơ đó nó viển vông quá đúng không? Nhưng mà em mong là hai đứa mình (Nhựt hồi nhỏ và Nhựt khi lớn lên - pv) cùng nhau cố gắng để thực hiện ước mơ đó”.

Có thể thấy, dù ở hiện tại hay 10 năm sau, mỗi lời gửi gắm, mỗi mong ước của bà đều có cháu và cháu cũng tương tự. Bà luôn trăn trở nỗi sợ của cháu, luôn muốn cháu lớn lên, có thể khi không còn bà ở bên cũng sẽ lo được cho bản thân mình. Còn ngược lại, cháu cũng mong mình lúc lớn lên, sẽ có thể lo được cho ông bà, hoặc chỉ đơn giản là vẫn được cùng quay clip TikTok như hiện tại.

Hiện tại, chỉ sau 2 ngày đăng tải, clip này đã thu về hơn 17 triệu lượt xem và 1,5 triệu lượt yêu thích. Lướt xuống phần bình luận, có rất nhiều sao Việt gửi lời chúc sức khỏe, động viên tới hai bà cháu, mong rằng hành trình trưởng thành và lớn lên, cậu sẽ đạt được những điều mà bản thân mong mọi, bà nội cũng vậy.

Ca sĩ Đức Phúc để lại bình luận: “Anh Phúc chúc em và bà nội cùng gia đình mình thật nhiều sức khỏe mọi sự bình an hạnh phúc nha, chúc em sẽ thực hiện được tất cả những điều em mong muốn và luôn ngoan ngoãn có hiếu với ông bà cha mẹ như cậu bé nhỏ bây giờ nha. 10 năm sau chắc chắn sẽ là một cậu bé tài giỏi ngoan ngoãn ngồi cùng bà nội trong căn nhà mới em xây tặng nội để quay clip chia sẻ đã đưa nội đi du lịch những đâu nha”.

Lương Thùy Linh nhắn gửi : “Em luôn ngoan và nghe lời bà nhé, chúc em và bà luôn khỏe mạnh”

Diễn viên Đình Khang gửi lời động viên: “Anh chúc ông bà em sẽ thật nhiều sức khoẻ, em nhất định phải thật khoẻ mạnh để chăm sóc ông bà nghen. Có ước mơ thì nhất định em sẽ làm được, năng lượng của em thật ấm áp chắc chắn em sẽ được gặp nhiều người ấm áp giống như em vậy. Hi vọng chúng mình sẽ là đồng nghiệp của nhau cùng đóng phim và quay TikTok với nhau nha”.

Nhiều người nổi tiếng để lại bình luận động viên hai bà cháu. Ảnh chụp màn hình.

Và còn rất nhiều, rất nhiều bình luận tương tự. Nhiều người đã rơi nước mắt khi xem clip này, không chỉ vì thương hai bà cháu mà cũng có người nhìn thấy chính bản thân mình trong đó.

Nhiều người càng bất ngờ hơn khi biết câu chuyện phía sau.

Cậu bạn với dáng người nhỏ nhắn như học sinh tiểu học nêu trên thực tế đã học lớp 11, ở An Giang. Song, do bị thiếu hormone tăng trưởng nên Minh Nhựt chỉ cao 1m35, dáng người nhỏ nhắn.

Sau khi bố mẹ ly hôn, Minh Nhựt sống với ông bà nội - bà làm nghề giữ xe, ông là lao động tự do.

Minh Nhựt bắt đầu làm clip đăng trên TikTok từ tháng 11/2024, đến nay đã thu về hơn 225N follower. Kênh của cậu bạn này có nội dung chủ yếu là ghi lại các khoảnh khắc đời thường bên ông bà nội, phụ ông bà làm việc nhà, nấu cơm, cùng ăn cơm,... Có nhiều clip thu về hàng triệu lượt, netizen khen ngợi sự ngoan ngoãn của cậu bạn, cùng với đó là tình yêu thương của ông bà nội dành cho cháu.

Minh Nhựt cùng ông và bà nội.

