Căn nhà 33m2 của chàng trai sống một mình gây sốt: Phòng ngủ chỉ 3m2 nằm ngay trong phòng khách!

Giữa một thành phố đắt đỏ bậc nhất như Bắc Kinh (Trung Quốc), việc sở hữu một căn nhà riêng đã là điều không dễ. Thế nhưng, một chàng trai sinh năm 1995, có tên Hạo - làm trong ngành thời trang không chỉ mua được nhà, mà còn khiến dân mạng “mắt tròn mắt dẹt” với cách anh biến không gian 33m2 thành tổ ấm đúng nghĩa - nơi mọi nhu cầu sống đều được tính toán kỹ lưỡng.

Điều gây chú ý nhất không nằm ở diện tích tổng thể, mà là phòng ngủ chỉ vỏn vẹn 3m² - nhỏ đến mức nhiều người thừa nhận “khó tin là có thể ở được”.

Dù vậy, với chính chủ, sống một mình trong không gian do mình tự tay sắp đặt lại mang đến cảm giác tự do và thú vị hơn nhiều so với việc sống tạm bợ.

Toàn bộ phần hoàn thiện của căn nhà theo phong cách tối giản, sử dụng tông trắng ấm làm chủ đạo. Điểm xuyết trong đó là các chi tiết gỗ tự nhiên và sắc xanh, tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu. Điều đặc biệt nằm ở cách gia chủ kết hợp các món đồ trang trí mang hơi hướng Đông - Tây đan xen. Từ tranh ảnh, đồ nội thất đến những món decor nhỏ, tất cả đều được lựa chọn có chủ đích, khiến từng góc nhà đều có điểm nhấn riêng.

Trước khi cải tạo, toàn bộ căn hộ là một không gian mở khoảng 33m2. Tuy nhiên, dựa trên nhu cầu cá nhân, chàng trai vẫn quyết định chia thành các khu chức năng rõ ràng: ngủ, ăn uống, thư giãn và làm việc.

Anh cho biết, việc có một phòng ngủ khép kín giúp bản thân cảm thấy an toàn và dễ nghỉ ngơi hơn. Bởi thế, Hạo thiết kế phòng ngủ như 1 chiếc tủ, dạng kín chỉ khoảng 3m2 . Với diện tích này, không ít cư dân mạng cho rằng “nhìn thôi đã thấy chật”, thậm chí không tin là có thể sinh hoạt bình thường.

Phòng ngủ nằm ngay góc phải lối vào nhà.

Phòng ngủ nằm trong phòng khách, được thiết kế như một cái tủ.

Anh kết hợp cửa lá sách hai cánh màu trắng để điều chỉnh ánh sáng. Hệ lưu trữ được tận dụng triệt để:

- Dưới giường là nơi cất đồ ít dùng

- Tủ đầu giường được thiết kế theo kích thước quần áo, đảm bảo mỗi món đồ đều có vị trí riêng

Nhờ gam màu trắng chủ đạo, không gian nhỏ không bị ngột ngạt. Chăn ga màu xanh kết hợp ánh đèn vàng ấm giúp tổng thể trở nên dễ chịu, gần gũi.

Khu sinh hoạt chung: nhỏ nhưng “chất”

Không gian chung được chia thành nhiều khu rõ ràng nhưng vẫn giữ được sự liên kết nhờ bảng màu thống nhất: trắng - xanh - gỗ.

Gần cửa sổ là một góc thư giãn với bàn tròn và ghế gỗ phong cách Pháp cổ điển. Đây là nơi gia chủ thường ăn uống, uống cà phê hoặc đọc sách. Kế bên là sofa da màu xanh olive, phía trên là tủ treo có kính để trưng bày các món đồ sưu tầm. Cách bố trí này vừa đảm bảo thẩm mỹ vừa giúp bảo quản đồ tốt hơn.

Ở khu vực làm việc, anh kết hợp thêm các yếu tố truyền thống như mây tre, tranh thủy mặc, thư pháp… tạo nên một không gian mang đậm dấu ấn cá nhân nhưng không hề rời rạc.

Đặc biệt, chiếc lò sưởi kiểu Pháp trở thành điểm nhấn ấn tượng, khiến nhiều người xem phải “dừng lại vài giây” vì quá đẹp. Chia sẻ về cách sống, anh cho rằng: “Cuộc sống hiếm khi hoàn hảo như mình muốn, vậy nên tốt nhất là tạo ra một không gian khiến mình cảm thấy thoải mái nhất.”

Nhà bếp 4m2: nhỏ nhưng đủ dùng

Khu bếp được ngăn cách bằng cửa đôi màu trắng rộng 90cm, tạo cảm giác gọn gàng.

Diện tích khoảng 4m2 nhưng được bố trí đầy đủ công năng. Từ tủ bếp, tủ lạnh đến gạch ốp đều sử dụng tông trắng, giúp không gian trông rộng hơn. Gia chủ cũng tính toán sẵn vị trí cho xe đẩy và thùng rác, đảm bảo sự tiện lợi trong sinh hoạt hàng ngày. Dù nhiều đồ đạc, khu bếp vẫn mang lại cảm giác ấm cúng, đậm chất đời sống.

Nhà vệ sinh: tối ưu cả ánh sáng lẫn công năng

Nhà vệ sinh nằm gần cửa ra vào, với thiết kế tách khu khô - ướt. Bồn rửa đặt bên ngoài giúp tiện sử dụng ngay khi về nhà.

Khu vực bồn cầu được ngăn bằng kính mờ, vừa đảm bảo riêng tư vừa giúp các không gian “chia sẻ” ánh sáng cho nhau. Do không có cửa sổ, toàn bộ vật liệu đều ưu tiên màu sáng như gạch be, kết hợp tủ gỗ và tủ gương. Các hốc tường trong phòng tắm cũng được tận dụng để chứa đồ, tăng tính thực tế.

Từ một căn hộ chỉ 33m2, chàng trai trẻ đã chứng minh rằng diện tích không phải là yếu tố quyết định chất lượng sống. Điều quan trọng hơn nằm ở cách sắp xếp và cá nhân hóa không gian.

Và đôi khi, chỉ cần một căn nhà nhỏ nhưng đúng với gu và nhu cầu của mình cũng đủ để khiến cuộc sống trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.