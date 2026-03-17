Rời Hà Nội vào Đà Nẵng: Người bản địa cảnh báo 4 cú ‘vỡ mộng’, lớn nhất là thu nhập và tiền thuê nhà

Đà Nẵng luôn được nhắc đến như một trong những thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Hình ảnh những bãi biển dài, không khí trong lành, nhịp sống chậm rãi và con người thân thiện khiến nhiều người ở các đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội, bắt đầu nghĩ đến việc chuyển vào đây sinh sống lâu dài.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của một người bản địa, thực tế cuộc sống ở Đà Nẵng đôi khi không giống hoàn toàn với những gì nhiều người tưởng tượng.

Mới đây, cô nàng TikToker sở hữu kênh @tonmatoo đã đăng tải video chia sẻ khá thẳng thắn về những điều mà nhiều người có thể "vỡ mộng" khi chuyển đến sống ở Đà Nẵng.

Cô cho biết mình sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng , hiện đang làm nhân viên marketing với mức lương khoảng 8 triệu/tháng .

Theo cô, nếu ai từ Hà Nội hay TP.HCM đang có ý định vào Đà Nẵng sinh sống thì nên cân nhắc một số yếu tố quan trọng trước khi quyết định chuyển đến một thành phố khác.

Tiền thuê nhà có thể chiếm tới một nửa thu nhập

Một trong những điều đầu tiên mà nhiều người bất ngờ khi chuyển đến Đà Nẵng chính là chi phí thuê nhà không hề rẻ như lời đồn.

Trước đây, nhiều người thường nghĩ rằng Đà Nẵng là thành phố có chi phí sống thấp hơn nhiều so với Hà Nội hoặc TP.HCM. Tuy nhiên, những năm gần đây, giá thuê nhà, đặc biệt ở khu trung tâm hoặc gần biển, đã tăng lên khá đáng kể.

Cô chia sẻ: "Nếu như ở Hà Nội, lương 10-15 triệu thì tiền thuê nhà khoảng 3-4 triệu là chuyện khá bình thường. Nhưng với nhiều người mới vào Đà Nẵng, tiền thuê nhà có thể chiếm khoảng 50% lương, đặc biệt là ở khu trung tâm hoặc gần biển".

Những khu vực đẹp, thuận tiện cho sinh hoạt như gần bãi biển hoặc gần trung tâm thành phố thường có giá thuê cao hơn nhiều so với tưởng tượng của người mới đến. Nếu không tính toán kỹ từ đầu, chi phí nhà ở có thể trở thành gánh nặng tài chính.

Vì vậy, theo cô, bất kỳ ai có ý định chuyển vào Đà Nẵng sinh sống cũng nên nghiên cứu kỹ khu vực thuê nhà, giá cả và khoảng cách đi lại.

Mức lương ở Đà Nẵng không cao như nhiều người nghĩ

Một thực tế khiến nhiều người từ Hà Nội "vỡ mộng" chính là mặt bằng lương tại Đà Nẵng.

Ở Hà Nội, mức lương 10-15 triệu cho một công việc văn phòng full-time hiện nay khá phổ biến với nhiều ngành nghề. Tuy nhiên tại Đà Nẵng, mức thu nhập cho những vị trí tương tự thường thấp hơn khá nhiều.

Cô chia sẻ thẳng thắn về thu nhập của bản thân: "Mình đang sống ở Đà Nẵng, đang đi làm văn phòng nhưng lương lèo tèo chưa đến 10 triệu".

Theo cô, với nhiều công việc văn phòng cơ bản tại địa phương, mức lương phổ biến thường chỉ khoảng 6-8 triệu đồng/tháng. Điều này khiến việc cân đối chi tiêu trở nên khó khăn hơn, đặc biệt với những người phải thuê nhà và sống tự lập.

Cô cũng nhấn mạnh rằng nhiều người thường mang kỳ vọng về mức lương ở Hà Nội vào Đà Nẵng, nhưng thực tế hai nơi có mặt bằng thu nhập khá khác nhau.

"Đừng mang nguyên mặt bằng lương ở Hà Nội vào Đà Nẵng rồi kỳ vọng y chang. Mức lương phổ biến ở đây thấp hơn, nhất là các vị trí văn phòng cơ bản" - cô khẳng định.

Điều này có nghĩa là nếu chuyển vào Đà Nẵng chỉ để tìm một công việc tương tự như ở Hà Nội, bạn có thể sẽ phải chấp nhận mức thu nhập thấp hơn đáng kể.

Có nguồn thu nhập online hoặc freelance sẽ dễ thích nghi hơn

Theo cô, trong bối cảnh mặt bằng lương tại địa phương không quá cao, những người làm công việc từ xa, freelance hoặc có nguồn thu online thường thích nghi với cuộc sống ở Đà Nẵng dễ dàng hơn.

"Cách an toàn nhất là bạn nên có sẵn một công việc freelance hoặc một nguồn thu online, không cần quá cao nhưng đủ để bạn thích nghi trong thời gian đầu".

Những công việc không phụ thuộc vào địa điểm như làm nội dung, thiết kế, marketing online, lập trình, bán hàng online… có thể giúp bạn giữ được mức thu nhập ổn định trong khi vẫn tận hưởng cuộc sống tại thành phố biển.

Đây cũng là lý do vì sao nhiều người làm việc từ xa chọn Đà Nẵng là nơi sinh sống, bởi họ không phụ thuộc vào mặt bằng lương địa phương.

Nên chuẩn bị tiền dự phòng từ 3-6 tháng khi quyết định chuyển vào Đà Nẵng

Ngoài câu chuyện nhà ở và công việc, cô nàng cũng khuyên những ai muốn chuyển vào Đà Nẵng nên chuẩn bị một khoản tiền dự phòng đủ cho vài tháng đầu. Việc chuyển đến một thành phố mới thường kéo theo nhiều khoản chi phí phát sinh: tiền đặt cọc nhà, mua sắm đồ dùng, chi phí đi lại, ăn uống, sinh hoạt…

"Thời gian đầu bạn sẽ phải lo rất nhiều thứ như tiền đi lại, tiền thuê nhà, sắm sửa đồ đạc cho cuộc sống mới… nên tốt nhất là chuẩn bị khoản dự phòng từ 3-6 tháng" - cô chia sẻ.

Khoản dự phòng này sẽ giúp bạn bớt áp lực tài chính, đồng thời có thời gian tìm công việc phù hợp thay vì phải vội vàng nhận một công việc không đúng mong muốn chỉ vì cần tiền ngay.

Thành phố đáng sống, nhưng nhịp sống khá chậm

Những chia sẻ của cô nàng TikToker này nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người từng sinh sống tại Đà Nẵng cũng đồng tình rằng thành phố này vẫn có rất nhiều điểm đáng yêu: không khí dễ chịu, giao thông thoải mái hơn các đô thị lớn, biển đẹp và nhịp sống tương đối nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, "đáng sống" không có nghĩa là "dễ sống" hay phù hợp với tất cả mọi người. Nếu chuyển đến đây mà chưa chuẩn bị kỹ về tài chính, công việc hoặc kỳ vọng quá cao về thu nhập, bạn có thể sẽ "vỡ mộng" trong thời gian đầu.

Vì vậy, với những ai đang ấp ủ ý định rời Hà Nội hay TP.HCM để chuyển vào Đà Nẵng sinh sống, lời khuyên chung từ nhiều người là: Hãy tìm hiểu thật kỹ về chi phí, công việc và chuẩn bị tài chính trước khi quyết định.

Khi đã có sự chuẩn bị tốt, bạn sẽ dễ dàng tận hưởng cuộc sống tại thành phố biển theo cách thoải mái và bền vững hơn.

(Nguồn: @tonmatoo)