Nhan sắc sau 16 năm của "bé gái đẹp nhất thế giới" gây bão toàn cầu

Từng gây bão mạng với danh xưng “em bé đẹp nhất thế giới”

Khoảng hơn 1 thập kỷ trước, cộng đồng mạng quốc tế từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh của một cô bé lai có gương mặt xinh như búp bê. Những bức ảnh được đăng tải trên Instagram nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng trăm nghìn lượt thích và bình luận. Không ít người khi đó đã phải thốt lên rằng hiếm khi thấy một em bé nào sở hữu vẻ ngoài nổi bật đến vậy.

Cô bé ấy chính là Ella Gross, người sau này được nhiều trang báo và cộng đồng mạng gọi bằng những danh xưng như “em bé đẹp nhất thế giới”, “thiên thần lai” hay “mẫu nhí xinh đẹp nhất mạng xã hội”.

Ella sinh ngày 1/12/2008 tại Los Angeles , Mỹ. Mẹ cô là người Hàn Quốc, trong khi bố mang dòng máu Mỹ gốc Đức. Chính sự kết hợp này đã tạo nên những đường nét rất đặc biệt trên gương mặt của Ella: đôi mắt to, sống mũi cao, gương mặt nhỏ gọn cùng thần thái tự nhiên hiếm thấy ở trẻ nhỏ.

Ella bắt đầu tiếp xúc với máy ảnh từ khi mới 2 tuổi . Khi đó, cô bé được một tạp chí tại Mỹ mời tham gia chụp ảnh. Loạt hình đầu tiên nhanh chóng gây chú ý vì vẻ ngoài giống như “búp bê sống”. Những bức ảnh sau đó tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, giúp tên tuổi của Ella lan ra ngoài phạm vi cộng đồng người yêu thời trang trẻ em.

Cũng từ đây, các biệt danh như “em bé đẹp nhất thế giới” hay “mẫu nhí xinh đẹp nhất thế giới”. Sự nổi tiếng đến quá sớm khiến cô bé trở thành một hiện tượng trên internet, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi dù khi đó còn chưa biết đọc hết chữ.

Sợ sự nổi tiếng đến quá sớm làm ảnh hưởng đến sự phát triển của con, gia đình cô bé này quyết định tạm dừng hoạt động người mẫu khi Ella bước vào mẫu giáo.

Quyết định này khiến Ella gần như “biến mất” khỏi các chiến dịch quảng cáo trong một thời gian. Thay vì xuất hiện dày đặc trước công chúng, cô bé dành phần lớn thời gian cho việc học tập, sinh hoạt cùng gia đình và bạn bè.

Mãi đến khi bước vào tuổi tiểu học, Ella Gross quay trở lại với công việc người mẫu và gần như ngay lập tức thu hút sự chú ý của ngành thời trang.

Với gương mặt lai nổi bật cùng thần thái tự nhiên trước ống kính, cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều chiến dịch quảng cáo quốc tế. Ella từng hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu; được mời chụp hình cho nhiều tạp chí thời trang nổi tiếng như Vogue. Nhiều tờ báo quốc tế khi đó đã gọi cô là “mẫu nhí đẹp nhất thế giới”.

Trong giai đoạn này, cư dân mạng cũng bắt đầu nhận ra rằng gương mặt của Ella có nét giống nữ diễn viên Hàn Quốc Song Hye-kyo và đặc biệt là Jennie Kim của nhóm Blackpink. Từ đó, biệt danh “Little Jennie” bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội.

Năm 2018, sự nghiệp của Ella bước sang một hướng hoàn toàn mới. Cô ký hợp đồng với The Black Label, công ty do nhà sản xuất nổi tiếng Teddy Park sáng lập. Đây là đơn vị trực thuộc hệ sinh thái của YG Entertainment, cái nôi của nhiều ngôi sao K-pop đình đám.

Sau khi gia nhập công ty, Ella bắt đầu quá trình đào tạo như một thực tập sinh: học thanh nhạc, vũ đạo, biểu diễn sân khấu. Song song với đó, cô vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động thời trang, giữ vị thế của một mẫu trẻ nổi bật trong ngành.

Nhan sắc tuổi 18 như thiên thần, nhưng "về 0" trên tài khoản MXH cá nhân vì đâu?

Sau nhiều năm đào tạo, Ella cuối cùng cũng ra mắt với tư cách thần tượng âm nhạc khi trở thành thành viên của nhóm nhạc nữ Meovv.

Đây là girlgroup đầu tiên của The Black Label, gồm 5 thành viên. Nhóm debut với ca khúc MEOW, mang concept mèo đen cá tính, pha trộn phong cách thời trang và năng lượng “girl crush” đặc trưng của K-pop. Việc ra mắt cùng MEOVV đánh dấu bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp của Ella: từ một mẫu nhí nổi tiếng trên mạng xã hội trở thành idol chính thức của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Không dừng lại ở âm nhạc, Ella tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng sang lĩnh vực làm đẹp và thời trang.

Tháng 12/2025, cô được công bố là Global Brand Ambassador của MAC Cosmetics, một trong những thương hiệu mỹ phẩm lớn nhất thế giới. Quyết định này được nhiều tạp chí nhận định là dấu mốc quan trọng, đưa Ella trở thành gương mặt đại diện cho thế hệ idol toàn cầu mới.

Cũng trong năm này, cô xuất hiện trên tạp chí Nylon China với trang phục từ nhà mốt Miu Miu, tiếp tục khẳng định vị thế trong giới thời trang.

Bước sang năm 2026, Ella tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại Paris Fashion Week, một trong những sự kiện thời trang lớn nhất thế giới.

Trong show Fall/Winter 2026 - 2027 của Miu Miu, cô được xếp ngồi hàng ghế đầu và nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Với phong cách thanh lịch pha chút cá tính, Ella được nhiều tạp chí gọi vui là “Miu Miu princess”.

Ella Gross xuất hiện tại show Womenswear Thu/Đông 2026-2027 của Miu Miu trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris.

Ở tuổi 18, Ella sở hữu chiều cao khoảng 1m74, vóc dáng cân đối cùng phong thái tự tin của một ngôi sao thời trang. Nhiều người nhận xét rằng vẻ đẹp của cô đã chuyển từ nét đáng yêu của mẫu nhí sang hình ảnh trưởng thành, thanh thoát hơn. Những đường nét lai Á - Âu ngày càng rõ rệt, giúp gương mặt của Ella được ví như “thiên thần đời thực” trong nhiều bài viết về thời trang và sắc đẹp.

Tuy nhiên, một chi tiết khiến không ít người bất ngờ là tài khoản Instagram cá nhân của Ella gần như “về 0”. Không chỉ ngừng cập nhật bài viết mới, các bài đăng cũ cũng không còn hiển thị, khiến trang cá nhân trông như một tài khoản vừa được tạo lại.

Dù vậy, điều này không đồng nghĩa với việc Ella biến mất khỏi mạng xã hội. Theo nhiều ý kiến trong cộng đồng người hâm mộ, việc “dọn sạch” Instagram cá nhân có thể liên quan đến chiến lược quản lý hình ảnh sau khi debut idol, khi nhiều công ty giải trí Hàn Quốc ưu tiên xây dựng hình ảnh nghệ sĩ thông qua các kênh chính thức của nhóm hoặc chiến dịch truyền thông tập trung.

Thực tế, hình ảnh của Ella vẫn xuất hiện thường xuyên thông qua tài khoản chính thức của MEOVV, các chiến dịch quảng cáo thương hiệu cũng như những sự kiện thời trang quốc tế. Vì vậy, dù trang cá nhân gần như không còn nội dung, sự hiện diện của Ella trong truyền thông và mạng xã hội vẫn khá dày đặc.

Nguồn: IGNV, tổng hợp