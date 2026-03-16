Mẹ đơn thân hỏi con: “Nếu mẹ lấy chồng nữa thì sao?” - phản ứng của cậu bé 10 tuổi khiến người lớn đỏ mặt

Có một khoảng thời gian, chị L. (35 tuổi) thường nhận được cùng một câu hỏi từ người thân và bạn bè: “Định ở vậy nuôi con mãi à?” .

Sau khi ly hôn, chị trở thành mẹ đơn thân, một mình chăm sóc cậu con trai. Những năm đầu khá vất vả, nhưng khi mọi thứ dần ổn định, cuộc sống của hai mẹ con cũng bắt đầu vào guồng: buổi sáng đưa con đi học, chiều đón về, cuối tuần cùng nhau đi siêu thị hoặc ra công viên chơi.

Nhìn từ bên ngoài, nhiều người vẫn cho rằng cuộc sống của chị “thiếu một điều gì đó”. Và điều họ thường nhắc đến chính là chuyện tái hôn. Ban đầu, chị chỉ cười cho qua. Nhưng nghe nhiều lần, đôi khi chị cũng tự hỏi: nếu một ngày nào đó mình thật sự đi thêm bước nữa, con trai sẽ nghĩ gì?

Cậu bé năm nay mới 10 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ thích siêu nhân, thích ô tô đồ chơi và thường ôm mẹ mỗi tối trước khi ngủ. Nghĩ đến chuyện có một người đàn ông khác bước vào cuộc sống của hai mẹ con, chị không khỏi băn khoăn.

Một tối nọ, khi hai mẹ con đang nằm nói chuyện trước giờ đi ngủ, chị bất chợt hỏi:

“Con này, nếu sau này mẹ lấy chồng nữa thì sao?”

Chị nghĩ cậu bé có thể sẽ phản ứng theo kiểu rất trẻ con: giận dỗi, phản đối hoặc nói rằng mẹ chỉ được ở với mình. Nhưng cậu bé chỉ ngước lên nhìn mẹ một lúc rồi hỏi lại rất nghiêm túc:

“Mẹ có yêu người ta không?"

Câu hỏi khiến chị hơi sững lại, thậm chí... đỏ mặt vì không nghĩ con trai nhỏ của mình biết đến từ yêu.

Chị gật đầu và nói: “Nếu có thì chắc là có”.

Cậu bé suy nghĩ vài giây rồi trả lời một câu khiến chị không biết nên cười hay nên ngượng:

“Vậy cũng được… nhưng mẹ phải hỏi người ta trước xem có nuôi thêm con không nhé.”

Nghe xong, chị bật cười. Một phần vì sự thẳng thắn rất “thực tế” của con trai, phần khác vì cách suy nghĩ của cậu bé đơn giản nhưng rõ ràng đến mức khiến người lớn cũng phải… đỏ mặt.

Sau đó cậu bé còn nói thêm một câu nữa, giọng rất tự nhiên: “Miễn là mẹ vui là được. Nhưng nếu mẹ bận quá thì vẫn phải ôm con trước khi ngủ.”

Đối với một đứa trẻ 10 tuổi, câu trả lời ấy khiến chị bất ngờ. Chị từng nghĩ con còn quá nhỏ để hiểu những chuyện như vậy, nhưng hóa ra trẻ con lại nhạy cảm hơn người lớn tưởng.

Khi chị kể lại câu chuyện này cho vài người bạn, nhiều người cũng bật cười vì sự “chín chắn” của cậu bé. Có người nói vui rằng câu trả lời ấy khiến người lớn phải ngượng, vì đôi khi chính người lớn lại suy nghĩ phức tạp hơn rất nhiều. Thực tế, trong những gia đình đơn thân, nhiều bậc cha mẹ thường lo lắng rằng con cái sẽ khó chấp nhận việc mình tái hôn. Nhưng các chuyên gia tâm lý cho rằng trẻ nhỏ thường quan tâm đến một điều rất đơn giản: cha mẹ của mình có hạnh phúc hay không.

Nếu cảm thấy an toàn và được yêu thương, trẻ thường không phản ứng gay gắt như người lớn vẫn nghĩ. Điều chúng cần nhất vẫn là sự ổn định và tình cảm từ gia đình. Đối với phụ nữ đơn thân, chuyện đi bước nữa chưa bao giờ là một quyết định dễ dàng. Bên cạnh cảm xúc cá nhân, họ còn phải nghĩ đến con cái, đến sự hòa hợp của một gia đình mới và cả những định kiến từ xã hội.

Chính vì vậy, nhiều người thường chần chừ rất lâu trước khi đưa ra quyết định.

Nhưng đôi khi, một cuộc trò chuyện nhỏ với con lại khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Sau buổi tối hôm đó, chị L. nói rằng mình không còn quá áp lực về chuyện tương lai. Chị không biết liệu mình có tái hôn hay không, và nếu có thì sẽ là khi nào. Nhưng ít nhất chị hiểu một điều: điều quan trọng nhất với con trai không phải là mẹ có lấy chồng nữa hay không.

Mà là mẹ có đang sống vui vẻ hay không. Có lẽ vì thế mà đôi khi, những câu nói khiến người lớn bất ngờ nhất lại đến từ sự hồn nhiên rất thật của trẻ con. Chúng không suy nghĩ quá nhiều về những quy chuẩn hay áp lực xã hội.

Chúng chỉ đơn giản quan tâm đến một điều: người mình yêu thương có hạnh phúc hay không.