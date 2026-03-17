Chàng trai 26 tuổi lấy vợ U50, biểu cảm trong đám cưới gây bất ngờ

Một chàng trai trẻ chia sẻ câu chuyện kết hôn với người phụ nữ hơn mình 23 tuổi đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Câu chuyện tình yêu chênh lệch tuổi tác này xảy ra tại Trung Java (Indonesia). Theo Khaosod, chàng trai 26 tuổi Erlangga đã kể lại hành trình đến với hôn nhân của mình với bà Endang (49 tuổi)-người từng là cô giáo của anh.

Erlangga cho biết vợ anh bắt đầu dạy tại một trường dạy nghề may mặc từ năm 2009. Trong thời gian còn đi học, mối quan hệ giữa họ chỉ đơn thuần là cô và trò.

Bước ngoặt đến khoảng hai năm sau khi Erlangga tốt nghiệp, khi dịch COVID-19 bắt đầu lắng xuống. Thời điểm đó, Endang đang bán khẩu trang, còn anh là một trong những khách hàng.

Mối quan hệ của họ dần bắt đầu từ những lần gặp gỡ, hỗ trợ nhau trong công việc giữa giai đoạn khó khăn của đại dịch.

Khi ấy, Endang đã là góa phụ. Sau thời gian dài quen biết và trò chuyện, cả hai dần nảy sinh tình cảm. Erlangga cho biết họ rất hợp nhau, từ đó anh nghiêm túc xây dựng mối quan hệ và cuối cùng chinh phục được trái tim của cô.

"Mọi chuyện diễn ra tự nhiên vì chúng tôi thường xuyên gặp nhau. Lúc đầu, tôi rất bất ngờ vì cô ấy từng là giáo viên của tôi, nhưng sau khi tôi kiên trì theo đuổi, cuối cùng mọi chuyện đã có cái kết đẹp," anh Erlanga chia sẻ.

Hai người quyết định kết hôn vào tháng 5/2022. Đối với Erlanga, chênh lệch tuổi tác không phải là trở ngại nếu họ hiểu nhau.

Dù chênh lệch tuổi tác nhưng, mối quan hệ của cặp đôi "chênh lệch tuổi tác" này đã nhận được cả sự ủng hộ của nhiều người. Mặc dù cả hai gia đình đều cởi mở và chấp nhận, nhưng một số người xung quanh vẫn đặt câu hỏi về mối quan hệ của họ.

Cô dâu Erlang thừa nhận rằng các giáo viên khác đều sốc, trong khi những người bạn thân của vợ anh ấy thì ủng hộ. Tuy nhiên, bố mẹ anh ấy cảm thấy rằng nếu họ sinh ra là để dành cho nhau thì không có gì sai trái, miễn là họ biết quan tâm và chăm sóc lẫn nhau.

Gia đình nhà vợ cũng chấp nhận mối quan hệ này, cho phép cặp đôi tiếp tục cuộc hôn nhân hạnh phúc cho đến ngày nay.

