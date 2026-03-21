Trúng sét ái tình, giám đốc Dược cưới vợ kém 12 tuổi sau 2 tháng hẹn hò và biến cố 20 tỷ "phép thử hôn nhân"

Xuất hiện trong chương trình Vợ chồng son số mới nhất, cặp đôi Nguyễn Thành Nam (42 tuổi, dược sĩ) và Nguyễn Việt Trinh (30 tuổi, sáng tạo nội dung) đã mang đến một câu chuyện tình yêu đầy bất ngờ, đi từ "tiếng sét ái tình" đến sự đồng hành qua những thăng trầm lớn của cuộc đời.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Mối lương duyên bắt đầu vào năm 2018, khi Việt Trinh vừa tốt nghiệp đại học và làm việc tại một ngân hàng. Thật tình cờ, sếp của cô lại là em họ của Nam. Trong một lần đến công ty dược của Thành Nam để xử lý giấy tờ, Trinh đã vô tình lọt vào "mắt xanh" của chàng giám đốc.

Anh Nam nhớ lại khoảnh khắc bị hớp hồn bởi ánh mắt và nụ cười của Trinh ngay khi cô bước vào phòng. Anh lập tức tự nhủ đây chính là người vợ tương lai của mình.

Chênh lệch nhau 12 tuổi, nhưng khoảng cách thế hệ dường như không tồn tại trong cách anh Nam chinh phục trái tim cô nhân viên ngân hàng trẻ tuổi. Ngay từ giây phút đầu tiên chạm mặt, chàng giám đốc công ty dược đã trúng phải "tiếng sét ái tình" và hạ quyết tâm đưa cô gái có nụ cười tỏa nắng này về chung một nhà. Anh bắt đầu chiến dịch theo đuổi dồn dập, từ những dòng tin nhắn quan tâm đến việc kiên trì đưa đón Trinh đi ăn, đi làm mỗi ngày.

Dù tấn công mạnh mẽ là vậy, nhưng chính sự lịch thiệp, phong thái văn minh và không bao giờ quá đà của Nam đã dần xóa tan những lo ngại ban đầu trong lòng Trinh, khiến cô thực sự rung động.

Mối quan hệ càng thêm gắn kết nhờ sự ủng hộ từ hai phía gia đình. Một lần tình cờ gặp mẹ Trinh ngay tại cổng nhà khi đưa bạn gái về, Nam đã ghi điểm tuyệt đối bởi sự chân thành, dù lúc đó bà vẫn còn chút băn khoăn về khoảng cách tuổi tác của đôi trẻ. Trong khi đó, gia đình và bạn bè Nam lại không khỏi ngỡ ngàng, thậm chí có người bạn thân còn "rơi cả đũa" khi biết anh chàng dược sĩ lại có thể cưới được cô vợ xinh đẹp, trẻ trung đến thế. Với sự vun vén của hai bên, một đám cưới ấm cúng đã diễn ra chỉ sau vỏn vẹn 2 tháng quen biết.

Phép thử 20 tỷ đồng và cái kết viên mãn

Mẹ 3 con trẻ trung xinh đẹp

Sau gần một thập kỷ chung sống, trái ngọt của họ là ba cậu con trai kháu khỉnh lần lượt lên 6, 5 và 4 tuổi. Suốt 8 năm qua, ngôi nhà của họ luôn tràn ngập tiếng cười bởi tính cách hài hước của Nam và sự thấu hiểu của Trinh. Cô chia sẻ đầy hạnh phúc rằng, dù lúc mới yêu hay khi đã về chung nhà, anh vẫn luôn giữ sự chiều chuộng, nâng niu vợ như những ngày đầu, thậm chí chưa một lần hai vợ chồng phải lớn tiếng với nhau.

Tuy nhiên, sóng gió ập đến vào thời điểm đại dịch COVID-19 bùng nổ, công việc kinh doanh của anh Nam gặp thất bại nặng nề với khoản lỗ lên đến 20 tỷ đồng. Đứng trước ngưỡng cửa phá sản, anh đau xót nhìn sâu vào mắt vợ và nói: "Mình phải bán nhà, em ạ". Dù trong lòng đầy rẫy nỗi buồn và sự lo lắng, Trinh vẫn chọn cách ở lại, nắm chặt tay chồng và cùng anh đưa ra quyết định bán đi tài sản lớn nhất để trang trải nợ nần. Chính sự hy sinh và đồng lòng đó đã trở thành động lực giúp anh Nam vực dậy kinh tế gia đình, xây dựng lại cuộc sống ổn định cho các con.

Câu chuyện của cặp đôi Thành Nam và Việt Trinh là minh chứng rõ nét cho việc tình yêu không đo bằng thời gian dài hay ngắn, mà đo bằng sự thấu hiểu và lòng bao dung. Những biến cố nghiệt ngã như nợ nần, khó khăn không làm họ xa nhau, mà ngược lại, nó trở thành "ngọn lửa" thử vàng, giúp tình cảm vợ chồng thêm sắt son, bền chặt. Sau tất cả, sự đồng cam cộng khổ chính là nền móng vững chắc nhất để giữ cho mái ấm gia đình luôn rộn rã tiếng cười và sự bình yên.