Xoài Non da nâu: Đẹp kiểu này thì nói gì cũng thừa

Xoài Non (Phạm Trang, SN 2002) vốn là cái tên luôn khiến dân tình phải xuýt xoa khen ngợi mỗi khi xuất hiện bởi nhan sắc cực phẩm. Dù đăng ảnh trên mạng hay lọt ống kính camera thường khi đi sự kiện, Xoài Non vẫn luôn đẹp “phát hờn”. Cô nàng sở hữu gương mặt có nét lai Tây, thần thái cuốn hút nên đi đến đâu cũng nổi bần bật.

Mới đây, một đoạn clip khi Xoài Non “đảo ngói” được đăng tải bởi tiệm làm tóc tiếp tục gây sốt mạng xã hội. Theo đó, nhiều người phải nhanh chóng bình luận cảm thán: “Xoài Non đúng chuẩn búp bê sống!” bởi visual của cô nàng.

Visual của Xoài Non khiến dân tình trầm trồ vì giống hệt búp bê barbie (Nguồn: Alex Hair Studio)

Theo đó, Xoài Non thử để kiểu tóc thẳng, màu nâu olive hot trend. Kết hợp với làn da rám nắng đang có của mình, Xoài Non khiến ai cũng phải ngưỡng mộ vì đẹp siêu thực. Có nhiều góc quay khiến mỹ nhân 2k2 được nhận xét không khác gì búp bê barbie. Không ít người bày tỏ rằng từ khi đổi sang da nâu, sắc vóc của Xoài Non càng thăng hạng vượt bậc khi mặc gì không hợp, làm gì cũng slay.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Trời ơi sao mà Xoài Non y chang búp bê luôn vậy, đẹp dữ thần”.

- “Xinh quá, y như barbie luôn. Mê nét của Xoài Non quá”.

- “Nét tây quá tây, búp bê sống luôn. Từ khi để da nâu Xoài Non làm gì cũng peak”.

- “Người không bao giờ khiến tui thất vọng vì nhan sắc cả trên mạng lẫn ngoài đời”.

- “Ngày càng đẹp vậy Xoài ơi, nhìn hoài không chán”.

- “Đỉnh thật, lần nào xuất hiện cũng wow vì bạn này đẹp quá”.

Thời gian gần đây, Xoài Non liên tục trở thành tâm điểm được nhiều người khen ngợi trên MXH bởi có nhiều sự thay đổi về ngoại hình. Người đẹp sinh năm 2002 có vóc dáng đậm đà hơn, đổi từ da trắng sang da nâu. Cũng bởi vậy mà nhìn Xoài Non hiện tại thấy rõ vẻ trưởng thành, mặn mà và quyến rũ.

Không ít người bày tỏ, từ khi chuyển sang da nâu, sắc vóc của Xoài Non càng thăng hạng (Nguồn: Alex Hair Studio)

Xoài Non cũng nhiều lần chia sẻ về quyết định thay đổi của bản thân để tốt cho sức khỏe. Từng có thời điểm, cô chỉ nặng vỏn vẹn 43kg trong khi cao 1m60. Thể trạng gầy gò quá mức kết hợp với áp lực giữ dáng đã khiến cô mắc chứng viêm loét dạ dày và trào ngược nghiêm trọng.

"Xoài ngủ không ngon, ăn cái gì cũng ói, cứ mỗi đêm là bị trào ngược. Xoài mệt và khó thở. Nói chung là người lúc nào cũng trong tình trạng rất là ốm yếu... ", Xoài Non chia sẻ.

Cũng chính bởi vậy mà Xoài Non tập trung vào chăm sóc sức khỏe, ăn uống điều độ và khoa học hơn. Hiện tại, cô cho biết bản thân cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc với vóc dáng hiện tại.

Ngoài ra, về lý do lựa chọn làn da bánh mật, Xoài Non cũng từng tiết lộ cô muốn có một cuộc sống thuận tự nhiên, khỏe mạnh hơn. Trước đây, để giữ được làn da trắng, Xoài Non phải sử dụng nhiều sản phẩm, hạn chế tiếp xúc ánh nắng. Vì vậy các sinh hoạt thường ngày như chơi thể thao, đi bộ ngoài trời,... cũng đều bị cản trở.

Song, từ khi ở bên cạnh Gil Lê, Xoài Non dần thay đổi suy nghĩ, lối sống. Ngoài ra, cô nàng cũng cho biết bản thân cảm thấy thoải mái vì hiện tại có thể làm những gì mình thích mà vẫn tốt cho sức khỏe.