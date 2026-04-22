Xoài Non da nâu đỉnh thật!

Mới đây, trên thảm đỏ ra mắt phim Đại Tiệc Trăng Máu 8, netizen rần rần thả tim trước loạt khoảnh khắc xuất hiện chung của Gil Lê và Xoài Non. Điều khiến dân tình đứng ngồi không yên không chỉ là việc cả hai đứng cạnh nhau, mà còn nằm ở visual của Xoài Non quá đỗi nổi bật.

Mỹ nhân sinh năm 2002 gây sốt với phong cách dịu dàng nhưng vẫn sắc sảo, cuốn hút. Đặc biệt, từ khi gia nhập “vũ trụ da nâu”, nhan sắc của Xoài Non càng nhận thêm nhiều lời khen từ cư dân mạng. Không ít người cho rằng, gương mặt của Xoài Non rất hợp với màu da này, tạo sự khỏe khoắn nhưng vẫn có nét đáng yêu, dễ thương.

Visual của Xoài Non qua camera thường khiến nhiều người phải "xin vía" (Clip: Đi soi sao đi)

Zoom cận nhan sắc của Xoài Non với làn da nâu cực đẹp

Theo đó, dân tình bày tỏ đường nét gương mặt của Xoài Non vốn sở hữu các nét khá “Tây” như hốc mắt sâu, sống mũi cao, mí mắt rõ, nên khi kết hợp với làn da nâu sẽ tạo tổng thể hài hòa khó rời mắt. Bên cạnh đó, cô cũng thay đổi phong cách makeup và thời trang theo hướng cá tính, đồng bộ với màu da mới.

Và dù thế nào thì danh hiệu “nữ thần camera thường” vẫn được cư dân mạng dành cho Xoài Non. Bởi từ trước đến nay, dù nhiều lần có sự thay đổi ngoại hình như vóc dáng “có da có thịt” hơn, hay từ da trắng sang da nâu thì khi lọt ống kính “team qua đường”, Xoài Non vẫn đẹp ngời ngời không góc chết.

Dù lia tới góc nào Xoài Non cũng vẫn đẹp "đỉnh chóp"

Zoom cận visual của Xoài Non nhiều người phải vội “xin vía” vì nhìn thế nào cũng xinh, khó để tìm thấy khuyết điểm. Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhận ra từ khi công khai mối quan hệ với Gil Lê, Xoài Non cũng luôn lộ rõ vẻ hạnh phúc, được cưng chiều khi sánh đôi cùng “nửa kia” của mình.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Xoài Non đẹp dữ thần luôn!”.

- “Sao để thoát khỏi nhan sắc này đây, dù nhìn vóc dáng tròn hơn hồi xưa nhiều nhưng lại thấy đẹp hơn rõ rệt”.

- “Thích phiên bản này của Xoài Non quá, da nâu quá hợp”.

- “Dạo này các chị em mê tanning ghê. Nhưng thấy Xoài Non over hợp da nâu, nhìn tây thật sự”.

- “Nét vừa xinh vừa sang, xin vía visual này”.

- “Đúng là người phụ nữ đang hạnh phúc, nhìn là thấy rõ luôn trời”.

Về làn da rám nắng này của mình, Xoài Non từng được khán giả đặt câu hỏi trong livestream và trực tiếp lên tiếng phủ nhận việc nhuộm da.

"Xoài không nhuộm, Xoài đi phơi nắng thôi. Chồng tôi (PV: Gil Lê) thì rất thích da trắng, còn tôi hướng về da nâu. Mỗi lần rủ ổng ra ngoài vào giờ trưa là ổng than: 'Nắng quá', còn tôi kiểu: 'Thì sao?'. Tôi rất là thoải mái với làn da nâu luôn. Nó cũng là một sự thay đổi lớn", Xoài Non từng chia sẻ trong livestream.

Bên cạnh đó, Gil Lê cũng tiết lộ việc thay đổi tone da xuất phát từ việc Xoài Non trước đây phải giữ làn da trắng khiến cô gặp nhiều hạn chế trong việc tập luyện, chơi thể thao, và cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn ở hiện tại, da của Xoài Non rất tự nhiên, có thể chơi thể thao, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, tập luyện, chơi thể thao gì cũng thoải mái hơn.

Người hâm mộ vốn đã quen với hình ảnh Xoài Non cùng làn da trắng bóc

Tuy nhiên ở hiện tại mỹ nhân 2k2 thay đổi phong cách, sắc sảo và cá tính hơn

Từ khi bắt đầu được chú ý đến nay, Xoài Non (Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002) luôn là mỹ nhân nhận về nhiều sự quan tâm từ công chúng. Sau những ồn ào về hôn nhân trước đó, cô nàng đang có hạnh phúc ngọt ngào bên Gil Lê và mối quan hệ được gia đình 2 bên ủng hộ.

Nếu ai theo dõi Xoài Non từ lâu đều thấy, cô nàng đang thay đổi phong cách từ bánh bèo, nữ tính sang phong cách clean girl với style đơn giản, thanh lịch, thường để tóc búi cao, để lộ gương mặt thanh tú. Ngoài ra, ngoại hình của Xoài Non cũng có những thay đổi đáng kể so với trước đây như vóc dáng đầy đặn hơn.

Ngoài những ý kiến cho rằng cô nàng đã yêu đúng người - đúng hạnh phúc thì sự thay đổi này làm lan truyền thông tin Xoài Non và Gil Lê đang có kế hoạch đón thành viên mới. Tuy vậy, Xoài Non và Gil Lê đều chọn phương án im lặng, chưa có bất kỳ phản hồi trực tiếp nào liên quan đến thông tin này. Cặp đôi vẫn hoạt động MXH bình thường, thường cùng nhau đi sự kiện, đi du lịch, đi chơi,...