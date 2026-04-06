Xoài Non nói gì khi lại bị tố pass đồ "ngáo giá"?

Xu hướng người nổi tiếng pass đồ (thanh lý quần áo, phụ kiện) qua Instagram/Facebook cá nhân vốn không phải chuyện hiếm. Tuy nhiên, cứ đến lượt Xoài Non là lại xảy ra drama.

Mới đây, một tài khoản Threads bất ngờ tag thẳng tên Xoài Non vào bài đăng của mình kèm theo những bình luận có phần tiêu cực: “Xoài Non đã pass đồ trở lại và ngáo giá hơn xưa. Son này tôi mua mới được tặng cọ có 162k mà vào tay Xoài lên 200k lận. Idol dùng rồi được giá quá. Đừng có thuận mua vừa bán ở đây!”.

Cùng với đó, tài khoản Threads này đăng tải hình chụp bài đăng thanh lý son của Xoài Non và hoá đơn mua hàng của mình trên một sàn thương mại điện tử để chứng minh về sự chênh lệch giá.

Một tài khoản Threads cho rằng Xoài Non thanh lý đồ bị "ngáo giá"

Bài đăng này nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người cũng đưa ra thêm một sản phẩm khác mà Xoài Non thanh lý được cho là “ngáo giá”. Song, không ít người lại bênh vực, đứng về phía Xoài Non vì cho rằng giá mỹ phẩm mua qua các shop và mua trực tiếp đúng hãng thường có những sự chênh lệch nhất định.

Bản thân Xoài Non sau khi bị nhắc tên cũng đã trực tiếp để lại bình luận phân trần. Mỹ nhân sinh năm 2002 thẳng thắn cho hay người đăng bài nên cẩn trọng check lại các thông tin trước khi quy chụp hay chỉ trích về giá bán.

“Chào bạn, trước khi đăng bài mình nghĩ bạn nên check qua trên mall xem bán giá gốc bao nhiêu, giá đã sale bao nhiêu và hiện mình đang pass lại bao nhiêu nhen. Sản phẩm bị quệt nắp nên để nói là đã dùng thì không phải đâu bạn. Mình không biết bạn mua ở đâu với mức giá đó, có thể may mắn săn sale được và chỗ bạn mua chính hãng hay không thì chỉ mình bạn biết. Còn hàng bên mình thì đảm bảo cho bạn là chính hãng nha. Cám ơn”, Xoài Non viết.

Xoài Non trực tiếp để lại phản hồi

Phía dưới phần bình luận, cộng đồng mạng tiếp tục chia phe tranh cãi, đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng giá thanh lý của Xoài Non là hợp lý, so với giá bán chính thức của hãng trên các nền tảng. Bên cạnh đó, netizen cũng cho rằng “thuận mua vừa bán”, ai cảm thấy phù hợp có thể mua hoặc lướt qua nếu thấy đắt, không thích.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Họ pass sao thì kệ họ thôi. Có thể họ đã mua giá cao hơn bạn mua thì họ mới thanh lý giá đó. Nếu mình thấy không hợp lý thì không mua thôi”.

- “Bạn mua 162k nhưng đâu có nghĩa Xoài Non cũng sẽ mua giá đó? Lỡ người ta mua giá gốc hoặc giá cao hơn giá pass thì sao bạn, trong hình nhìn rõ thì nó bị quẹt nắp son nha bạn ơi, bạn không mua thì thôi không ai ép chứ đừng kêu ngáo giá”.

- “Mình tự mua cũng đã 300k rồi nên thấy giá pass này đâu quá đáng lắm đâu nhỉ”.

- “Mỹ phẩm thì tuỳ nơi mua và còn là độ chính hãng, uy tín nữa, khó nói lắm. Nhưng nếu thấy đắt thì mình lướt qua thôi chứ đừng nặng nề quá”.

Song, đây không phải lần đầu tiên Xoài Non gặp “sóng gió” vì thanh lý đồ đạc, quần áo, phụ kiện. Trước đây vào năm 2025, Xoài Non cũng từng khiến cả Threads dậy sóng khi đăng bán nhíp dùng rồi với giá 5k. Chưa kể, bộ dụng cụ vệ sinh tại khách sạn tặng miễn phí cũng được Xoài Non đăng trên tài khoản thanh lý đồ.

Thời điểm đó, Xoài Non lên tiếng thông qua story, cô chỉ đơn giản pass lại đồ không dùng với giá rẻ, vì tôn trọng giá trị đồng tiền. Cô cũng nhấn mạnh việc bán giá thấp không làm ai giàu hay nghèo đi, đồng thời tuyên bố “nếu ai cảm thấy không hài lòng với vấn đề này thì mình cũng xin phép sẽ không nói qua lại để tránh mất lòng nhau”.

Tuy nhiên tranh cãi vẫn không có hồi kết, chuyển từ chuyện pass đồ sang vấn đề trình bày trong story lên tiếng của Xoài Non. Tranh luận kéo dài khiến Xoài Non phải tiếp tục đăng thêm một thông báo trên trang của mình.

Xoài Non từng vướng nhiều tranh cãi xoay quanh chuyện thanh lý

Trong bài đăng của mình, Xoài Non cho biết cô lập kênh pass đồ với suy nghĩ đơn giản là muốn pass những đồ còn tốt, còn mới nhưng không phù hợp đóng góp từ thiện. Việc pass đồ cũng không nhằm mục đích kinh doanh, thậm chí cô còn phải trả lương cho nhân viên hỗ trợ check tin nhắn, soạn đồ, gửi đồ,... Cuối cùng Xoài Non thông báo dừng kênh pass đồ.

“Khi nghĩ đến việc tạo ra một kênh pass đồ, Xoài nghĩ rất đơn giản là vì muốn pass lại những món đồ còn tốt, có những món là mới chưa sử dụng, những món đồ không phù hợp cho việc đóng góp từ thiện,... mà các món đồ đó có thể đến tay của những người đang cần với mức giá tốt, vừa không phí phạm vừa có thể dùng chi phí pass đóng góp hay mua các vật phẩm phù hợp hơn cho những nơi cần.

Đây cũng không thể nào là 1 kênh để mà Xoài kinh doanh. Để làm kênh mình cũng có chi phí gửi cho bạn nhân viên hỗ trợ check tin nhắn, trả lời, soạn đồ, gửi đồ và mua thêm những vật phẩm cần thiết như bao bì đóng gói để ship đến tay mọi người. Với mức chi phí pass đồ như thế dĩ nhiên không thể nào có sinh lợi nhuận để gọi là kênh kinh doanh được” , Xoài Non từng giải thích.

Tuy nhiên đến khoảng cuối năm 2025, Xoài Non trở lại đăng ảnh thanh lý đồ và xoá hết toàn bộ những hình ảnh lùm xùm cũ.

Xoài Non (Phạm Trang, SN 2002) là một hotgirl nổi tiếng trên MXH từ năm 17 tuổi, với nhan sắc được ví như búp bê. Cô hiện tại hoạt động chủ yếu với vai trò KOL, người mẫu ảnh, làm tiếp thị liên kết trên MXH,...

Sau khi "đường ai nấy đi" với Xemesis, Xoài Non công khai mối quan hệ mới với Gil Lê. Chuyện tình cảm của cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ cả hai bên gia đình. Gil Lê thường xuyên góp mặt trong các buổi tiệc, dịp đặc biệt của gia đình Xoài Non. Hiện tại, cả hai đang chung sống trong một căn hộ cao cấp tại TP.HCM.