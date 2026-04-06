Anh trai nước ngoài cầm lon giải khát ở sân bay Nội Bài, zoom cận thì hết hồn: "Là ai đã bán cho anh thứ này?"

Sân bay vốn là nơi tập trung đủ kiểu văn hóa và thói quen tiêu dùng khác nhau. Nhưng thỉnh thoảng, chỉ một khoảnh khắc rất nhỏ cũng đủ khiến người ta phải dừng lại dụi mắt nhìn đi nhìn lại, không phải vì quá phức tạp, mà vì… quá kỳ lạ.

Mới đây, một tình huống tại sân bay được chia sẻ trên Threads đã viral, khiến nhiều người bật cười. Một vị khách nước ngoài thản nhiên cầm lon nước cốt dừa - loại thường dùng để nấu ăn - và uống như nước giải khát.

Chủ nhân bài đăng đặt câu hỏi to đùng: “Là ai đã bán cho anh trai nước ngoài lon nước cốt dừa để giải khát vậy?”.

Bài đăng viral trên Threads và nhiều nền tảng khác (Ảnh chụp màn hình)

Sau 16 tiếng đồng từ lúc đăng tải, bài đăng nhận về 408k lượt xem và hơn 10k bình luận, được chia sẻ trên nhiều nền tảng khác nhau. Netizen không khỏi thắc mắc về tình huống này, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Có người cho rằng với nhãn tiếng là coconut cream, việc một du khách nước ngoài nghĩ đây là một loại đồ uống là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhìn bao bì, lại thêm cảm giác “dừa thì chắc mát”, việc mua uống giải khát ở sân bay nghe cũng hợp lý. Có người chú ý đến trạng thái enjoy thưởng thưởng thức của anh chàng.

Ở phần bình luận, cô gái giải thích thêm rằng mình chứng kiến sự việc ở sân bay Nội Bài (Hà Nội) và lúc mở nắp ra, biểu cảm của anh chàng cũng khá hoang mang.

Vị khách rất bình thản thưởng thức!

Thực tế nước cốt dừa nguyên chất lại là một câu chuyện hoàn toàn khác: béo, đặc, và thường chỉ xuất hiện trong các món chè, cà ri hay các đồ ăn khác. Dẫu vậy, nhiều cư dân mạng cũng chia sẻ cảm nhận khi từng uống loại nước cốt dừa này, người này ớn tới già, người kia thấy cũng… ổn.

“Hồi nhỏ tưởng nước cốt dừa ngon lắm ai dè làm ngụm xong phụt ra liền luôn. Ớn tới già”, “Chắc nhìn chai ghi coconut milk nên mua chứ gì”, “Em cũng hay để tủ lạnh uống, thấy cũng ngon mà”, “Lỡ anh thích thì sao?”, “Không rõ thế nào nhưng nhìn ảnh rất enjoy”, “Ủa? Có mình tui thích dùng nước cốt dừa uống hả?”, “Ê! Tui chưa uống bao giờ tự nhiên giờ nói cái cũng thấy tò mò”, “Nước cốt dừa nguyên chất nó ngấy dữ lắm. Béo béo mà vị thì nhạt nhạt”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.