Clip đi qua gần 30 cây cầu mới đến nhà "khách iu" của shipper Vĩnh Long được xem hơn 600 nghìn lần

Với hội shipper, đơn hàng khó giao đôi khi không phải vì đường xa, kẹt xe hay khách không chịu nghe máy mà chỉ vì cách chỉ đường của khách quá… thử thách trí nhớ. Chuyện này còn đặc biệt khó khi ở những vùng sông nước miền Tây, nơi mà địa chỉ không nằm ở số nhà hay tên đường rõ ràng.

Mới đây, một tình huống khó đỡ của anh shipper ở Vĩnh Long đang khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười.

Clip đi qua gần 30 cây cầu cùng với anh shipper (Nguồn: @thanhduc7879)

Theo lời shipper, khách chỉ đường cho mình không phải bằng một địa chỉ rõ ràng mà là hướng dẫn: “Cưng quẹo trái chạy qua 26 cái cầu là tới nhà chị”. Vì vậy shipper đã ghi lại hành trình đi tìm nhà khách của mình.

Nghe qua thì tưởng đơn giản, cứ qua đủ 26 cây cầu là đến. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ đếm cầu không hề dễ như người ta đang tưởng.

Trong đoạn clip ghi lại hành trình, con đường hiện ra với hàng loạt cây cầu nhỏ nối tiếp nhau, khiến người xem cũng phải hoa mắt chóng mặt. Mỗi cây cầu trông lại khá giống nhau, khiến việc xác định “Đây là cầu thứ mấy rồi?” trở thành một thử thách thực sự.

Thấy chóng mặt giùm anh shipper

Đoạn clip nhanh chóng viral với 641k lượt xem, gần 23k lượt yêu thích chỉ trong thời gian ngắn. Netizen còn nhanh chóng nhập cuộc đếm cầu online: “Bằng một cách nào đó tui đã ngồi đó đếm tận 6 lần mà nó vẫn ra 27 cây cầu”, “Tui đếm ra 28 cây cầu nha”, “Ê tui đếm ra 31 cây cầu vậy?”, “Ủa sao tui đếm 28 cây, coi 5 lần vẫn 28, ông có đi lộn không vậy?”, “Bằng thế lực nào đó mà tui coi đến hết chỉ để đếm cầu”,...

Ngoài ra nhiều người cũng nhập vai shipper, nửa đùa nửa thật rằng anh nên ở lại ăn cơm trưa cùng khách rồi mới về: “Dừng lại lấy phích trà đường uống cái rồi đi tiếp”, “Giao ở đây xong thôi xin ăn cơm trưa rồi về anh ơi”, “Đường này còn khó hơn đường vào tim em nữa á”, “Đi chơi mà nó nói đang đứng trên cầu”, “Rồi lỡ quên là vòng lại chạy lại từ đầu để đếm hả?”, “Shipper mới vô đây là hoảng”,...

Kết cục là anh shipper đã tìm ra nhà khách và giao hàng thành công nhé!

Thực tế là đối với người địa phương, việc đi qua nhiều kênh rạch, nhiều cây cầu nhỏ như vậy là chuyện quá quen thuộc. Nhưng với người ngoài, đặc biệt là từ nơi khác đến, đây lại là một “mê cung” và cũng thán phục các shipper thực sự. Bởi giao hàng ở những khu vực như vậy không chỉ cần kỹ năng lái xe, mà còn cần cả trí nhớ và sự kiên trì.