Dân văn phòng đổ xô đi học makeup cá nhân để đẹp như "thay đầu": Thừa tiền mới chi 3 - 5 triệu cho 3 bữa học?

8h sáng: Mặt mộc, quệt nhanh vài đường kem chống nắng, cushion, son môi, má hồng rồi đến công ty.

12h trưa: Son phai, da xuống tông.

17h chiều: Soi gương trong thang máy và tự hỏi “ủa ai đây?”.

Nếu bạn thấy timeline này quen quen thì chúc mừng, bạn chính là một “nạn nhân” điển hình của đời sống công sở, nơi mà năng suất có thể tăng giảm thất thường nhưng nhan sắc thì… gần như chắc chắn đi xuống theo giờ hành chính.

Và cũng từ đây, một “làn sóng” mới lan rộng: Dân văn phòng rủ nhau đi học makeup cá nhân, không phải để biến thành beauty blogger, mà để cứu vãn chính mình sau 8 tiếng ngồi điều hòa.

Không còn là câu chuyện của riêng những người làm trong ngành làm đẹp, makeup giờ đây đang trở thành một “kỹ năng sinh tồn”.

Nếu trước kia, việc trang điểm thường gắn với những dịp đặc biệt như đi tiệc, chụp ảnh, hẹn hò, thì hiện tại, nó đã trở thành một phần trong routine đi làm của rất nhiều người. Nhưng điều đáng nói là thay vì phụ thuộc vào việc xem YouTube rồi làm theo, dân văn phòng bắt đầu chọn cách bài bản hơn: Đầu tư tiền đi học makeup cá nhân.

Chi 3 - 5 triệu đi học makeup, bị chê “thừa tiền” cho đến khi thấy thành quả

Mai Anh (SN 1997, Hà Nội) vốn là người quan tâm đến makeup, đã bắt đầu tự mày mò, học cách trang điểm qua YouTube. Tuy nhiên đến khi đi làm, có thu nhập ổn định hơn, cô bạn đã quyết định tìm lớp đi học makeup cá nhân để được hướng dẫn bài bản, tìm ra phong cách phù hợp với gương mặt của mình.

“Mình học trực tiếp 1 - 1 với giáo viên với chi phí là 2,5 triệu đồng cho 3 buổi học. Thực tế công việc của mình không hẳn là phải gặp khách hàng trực tiếp quá nhiều đâu. Nhưng mình quan niệm đi học makeup để có thể tự làm đẹp cho mình vào những dịp quan trọng. Hay cả trong việc đi làm thường ngày thì mình cũng biết cách để xử lý lớp nền tự nhiên, căng bóng hơn chẳng hạn” , Mai Anh chia sẻ.

Bên cạnh học phí, Mai Anh cho biết 1 khoản chi cũng khá “đau ví” chính là mua sắm đồ makeup, dưỡng da,... Theo Mai Anh, trước khi chưa đi học thì sẽ chỉ mua những đồ dùng cơ bản nhưng khi biết làm nhiều kiểu hơn thì cũng sẽ đầu tư hơn, muốn thử những món đồ mới nên mỗi tháng cũng tốn từ vài trăm đến cả triệu cho tiền mua đồ mỹ phẩm.

Sau khi học makeup cá nhân, đi du lịch Mai Anh có thể tự tin tạo mọi layout phù hợp

“Trước khi đi học, mọi người xung quanh mình có thắc mắc, cho rằng thừa tiền mới đi học makeup. Tuy nhiên khi thấy thành quả mình tự làm thì mọi người đã có suy nghĩ khác hơn. Bởi bây giờ mình lại tiết kiệm được khoản tiền book makeup vào những lần đi tiệc, đi đám cưới,... Mình có thể chủ động được, đi làm, đi du lịch, đi dạo phố gì cũng có thể tự trang điểm xinh đẹp” , Mai Anh bày tỏ thêm.

Tương tự, Thanh Tâm (SN 1999, Hà Nội) cũng đã học xong khóa makeup 5 buổi với mức chi phí 3 triệu đồng. Bên cạnh đó, cô cũng chi thêm 2 - 3 triệu để bổ sung một số đồ trang điểm cần thiết cho việc đi học.

“Mọi người hay bảo “học makeup dễ lắm”, “sao không tự học ở nhà” nhưng mình nghĩ mỗi người có 1 khuôn mặt khác nhau, tone da khác nhau rồi phong cách khác nữa nên đi học makeup thật ra không phải chỉ là học sao cho đánh son đẹp, kẻ mắt nét mà còn là để khám phá sâu hơn về nét đẹp trên khuôn mặt và cách phát huy nét đẹp thông qua việc trang điểm nữa. Do đó mình quyết định đi học, để được các chuyên viên/cô giáo “đánh giá” và cho mình lời khuyên về makeup” , Thanh Tâm nói.

Thanh Tâm cho biết, đi học makeup được “khai sáng” nhiều điều mới mẻ về các đường nét ưu điểm, khuyết điểm trên gương mặt. Cách sử dụng có đúng, phối màu, cách đánh nền,... đều được hướng dẫn một cách chuyên nghiệp.

Chi 3 triệu đồng cho 5 buổi học, Thanh Tâm như được "khai sáng" nhiều kỹ năng makeup

Với Hiền Anh (hiện đang làm marketing tại TP.HCM) thì cô bạn đã từng đi học đến 2 khoá makeup cá nhân.

Hiền Anh chia sẻ: “Vì đi làm công việc văn phòng từ sớm nên cũng là một phần lý do mình rất chú ý đến ngoại hình. Mình vốn bị thu hút và mong muốn makeup đẹp như các bạn trên MXH. Tuy nhiên các hướng dẫn online thì không quá dễ để làm theo. Chưa kể, mỗi người mỗi tips nên mình quyết định đi học để được cầm tay chỉ việc bài bản.

Mình học trực tiếp 1-1 và đã tham gia 2 khoá khác nhau. Mỗi khóa có giá 5 triệu đồng cho khoảng 5 - 6 buổi học, mỗi buổi 2 giờ đồng hồ” .

Cô bạn cho rằng, đi học makeup là quyết định đúng đắn nhất mà hội chị em phụ nữ nên làm. Bởi với Hiền Anh, mức phí đi học rất xứng đáng vì thành quả đẹp mỹ mãn.

“Thứ nhất, makeup giúp mình nâng tầm ngoại hình, hỗ trợ nhiều hơn trong công việc và cuộc sống. Thứ hai, khi thấy bản thân đẹp, mình cũng tự tin và tích cực hơn. Thứ ba, mình học được cách tận dụng những món đồ makeup đã có và khi mua cũng biết chọn lọc hơn, sẽ tiết kiệm được kha khá tiền mua sắm đó”, Hiền Anh tiết lộ.

Gương mặt trước và sau khi tự makeup của Hiền Anh

Cô nàng cũng biết cách tự thay đổi, thử nhiều style khác nhau

Chồng in cả giấy khen thưởng cho vì thành quả tự makeup quá đẹp!

Bích Hằng (33 tuổi, Hà Nội) cho biết từ lúc bắt đầu đi làm văn phòng, nhận ra ngoại hình cũng là một phần thể hiện sự chuyên nghiệp nên cô đã đầu tư tìm hiểu về makeup. Thế nhưng Hằng không có động lực tự học 1 mình, cần có người kèm cặp. Ngoài ra nếu đánh theo kinh nghiệm cá nhân, Hằng nhận ra lớp makeup không được đều, nhanh xuống tone nên đã đi học để hiểu kỹ hơn.

“Đi học rồi mới biết, từ trước đến nay mình nhận định sai loại da của bản thân. Do đó thời gian đầu mình phải chi khoảng 5 triệu đồng để mua lại gần hết đồ. Trước đây thì hay makeup theo kiểu ‘tổ tiên mách bảo’, còn sau khi học thì mình hiểu rõ từng bước: nền, che khuyết điểm, tạo khối, chọn tone màu phù hợp nên nhìn tự nhiên, đều và giữ được lâu hơn” , Bích Hằng nói về những sự thay đổi trước và sau khi học makeup.

Một điều thay đổi nữa sau khi học cách “thay đầu”, Bích Hằng tiết lộ: “Hồi trước, mỗi sáng chỉ trang điểm qua loa, “quệt quệt” vài đường nhanh gọn nhưng vẫn không đều và đẹp. Từ khi học xong thì mỗi sáng có thể tốn thêm 15 - 20 phút nhưng mà có một layout gọn gàng, xinh đẹp. Thay đổi rõ nhất là mình biết cách làm nền đẹp hơn, biết đánh thêm má hồng (trước khi học make mình không bao giờ đánh má hồng) và chọn màu son phù hợp với tông da” .

Không còn makeup theo kiểu ‘tổ tiên mách bảo’, Bích Hằng giờ hiểu rõ từng bước: nền, che khuyết điểm, tạo khối, chọn tone màu,...

Còn với Trang - một giáo viên đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM thì còn “thắng đời 1-0” khi được chồng đầu tư, ủng hộ đi học makeup cá nhân.

“Đầu năm nay, mình có nói muốn học thêm kỹ năng mới, trong đó có học makeup. Chồng mình nghe xong rất ủng hộ, khuyến khích đi học và còn đóng tiền học cho mình luôn. Chồng nói rằng thấy mình đi học vui và makeup ‘lên trình’ hơn hẳn nên anh cũng rất tự hào. Mỗi ngày học bài mới mình đều chụp ảnh gửi chồng để khoe tay nghề dần tiến bộ” , Trang chia sẻ.

Không những thế, sau khi kết thúc khóa học, Trang còn được chồng tự in giấy khen, tặng cho vài món đồ mỹ phẩm highend để làm quà, động viên vợ.

Được chồng đầu tư cho đi học makeup, còn in cả giấy khen vì thấy vợ "lên trình" rõ rệt

“Nói chung mình thấy xứng đáng khi chi tiền đi học makeup. Bởi mình có thể tự sửa các lỗi makeup, biết ưu điểm để tạo layout phù hợp với gương mặt. Chưa kể, phụ nữ dù làm ngành nghề nào thì đều nên chăm chút ngoại hình, bản thân xinh đẹp cũng sẽ tự tin hơn, yêu chính mình hơn” , Trang bày tỏ.

Cuối cùng, cả 5 cô gái trên đều cho rằng đây không hẳn là điều bắt buộc bởi còn tùy vào sở thích, nhu cầu của mỗi người. Tuy nhiên, đi học makeup cá nhân trở thành xu hướng, trend đang được quan tâm hiện tại thì cũng là điều dễ hiểu.

“Mình nghĩ ai quan tâm đến làm đẹp, thích makeup, đồ mỹ phẩm thì nên đi học makeup cá nhân để trở nên chuyên nghiệp, bài bản hơn. Đừng nghĩ chi 3 - 5 triệu đồng cho vài buổi học là đắt đỏ hay tốn kém quá. Vì về lâu dài, bạn sẽ thấy bản thân tiết kiệm được nhiều hơn từ thời gian cho tới cả tiền bạc” , Thanh Tâm bày tỏ.

Ảnh: NVCC