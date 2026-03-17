Xoài Non tung chi tiết 1 ngày bên Gil Lê làm lộ tính cách thật, netizen: Gil thay đổi quá nhiều!

Không phải đến bây giờ Xoài Non và Gil Lê mới được chú ý. Mỗi lần cả hai xuất hiện cùng nhau, cư dân mạng vẫn có lý do để bàn tán và mới nhất là vlog recap chuyến du lịch Thượng Hải (Trung Quốc) của cặp đôi.

Đoạn cut từ vlog của Xoài Non và Gil lê (Nguồn: Gil Xoài Daily)

Được biết Xoài Non và Gil Lê đã lập hẳn một kênh YouTube chung để lưu giữ những khoảnh khắc ngày thường hay kỷ niệm của họ trong những chuyến đi chơi. Và vlog đi Thượng Hải chính là clip đầu tiên.

Không phải kiểu nội dung quá cầu kỳ hay dàn dựng hoành tráng, video của cặp đôi chỉ đơn giản là ghi lại chi tiết từng ngày đi chơi trong 7 ngày ở Thượng Hải. Đó là những khoảnh khắc đơn giản như đi Disneyland, đi ăn uống, dạo phố, trò chuyện và tận hưởng thời gian bên nhau. Chính sự tự nhiên đó lại là thứ khiến người xem “dính” luôn từ những phút đầu tiên.

Xoài Non và Gil Lê cũng rất thoải mái trong suốt chuyến đi như xưng hô “vợ - chồng”, thơm má, khoác vai, trêu đùa và nói giọng nhõng nhẽo với nhau, tính chuyện về già với nhau sẽ thế nào,... Tất cả tạo nên không khí rất dễ thương như cặp đôi đi chơi tuần trăng mật trong phim Hàn Quốc.

Những khoảnh khắc ngọt ngào của Xoài Non và Gil Lê

Sau khi vlog lên sóng và đoạn cut được chia sẻ trên MXH, phần bình luận nhanh chóng ngập tràn những phản hồi tích cực. Nhiều người cho rằng điều dễ nhận ra nhất chính là năng lượng hạnh phúc toát ra từ Xoài Non và Gil Lê. Cả hai cũng được khen là ngày càng tự tin, rạng rỡ, thể hiện tình cảm tự nhiên, không gượng gạo.

Riêng với Gil Lê, dân tình còn cho rằng Gil đã thay đổi khá nhiều so với trước đây vì nói chuyện nhiều hơn, tương tác nhiều và chủ động tạo không khí vui vẻ.

Một số bình luận từ cư dân mạng: - Sự yêu thương và hạnh phúc toát lên trên gương mặt của 2 bé. Chỉ cần bên nhau là cười rạng rỡ. - Thấy hai em hạnh phúc mà mình cũng vui lây. Mãi mãi hạnh phúc nhé! - Đẹp quá trời ơi! Không lẽ giờ la làng lên chứ cứ như xem vlog tuần trăng mật vậy đó. - Dễ thương và đáng yêu giống trong mấy bộ phim Hàn Quốc mình hay xem. - Có người đồng cảm và yêu thương như vậy là quá đủ. Chúc mừng 2 bé. - Ở bên cạnh người yêu thương và cưng chiều mình, lúc nào cũng cười rạng rỡ như vậy là quá hạnh phúc rồi. Nhìn 2 bạn này mà muốn có tình yêu luôn. - Yêu mấy bạn trước không được thể hiện tình cảm gì. Giờ yêu đúng người rồi cả 2 thể hiện tình cảm thật thoải mái ha! Chúc mừng hạnh phúc 2 bạn. - Eo ơi! Người ta mà nói chuyện với nhau thế này thì tui thấy sến còn riêng cặp này thì thấy cưng, thấy mê. - Từ khi quen Gil Lê thấy Xoài Non vui vẻ, tự tin, đẹp, hạnh phúc lên hẳn luôn.

Xoài Non có tên đầy đủ là Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002. Gil Lê có tên thật là Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991.

Khoảng tháng 8/2024, Xoài Non và Gil Lê được bắt gặp có hành động tình tứ trên sân pickleball và công khai mối quan hệ sau đó không lâu. Chuyện tình cảm của cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ cả hai bên gia đình. Gil Lê thường xuyên góp mặt trong các buổi tiệc, dịp đặc biệt của gia đình Xoài Non. Hiện tại, cả hai đang chung sống trong một căn hộ cao cấp tại TP.HCM.

Từ khi công khai mối quan hệ với Xoài Non, Gil Lê khiến nhiều người bất ngờ bởi có nhiều sự thay đổi, mạnh dạn hơn trong việc thể hiện tình cảm. Trong nhiều khoảnh khắc, công chúng thấy Gil Lê luôn chăm sóc tận tình cho bạn gái khiến ai cũng ngưỡng mộ. Ngược lại, Xoài Non cũng trở nên đảm đang, chu toàn hơn khi luôn đồng hành cùng Gil Lê từ công việc đến cuộc sống.