Quỳnh Kool: Tôi không thích tên Quỳnh Kool

Quỳnh Kool là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt qua hàng loạt bộ phim giờ vàng đình đám. Trước đó, cô từng là hot girl mạng xã hội nên càng được nhiều người biết đến hơn.

Mới đây, khi tham gia chương trình Sao Check với sự dẫn dắt của BTV Thuỵ Vân, Quỳnh Kool đã có nhiều chia sẻ về hành trình công việc của mình, bao gồm cả nguồn gốc cái tên Quỳnh Kool mà cô gắn bó suốt nhiều năm qua.

Theo đó, khi BTV Thuỵ Vân thắc mắc cái tên Quỳnh Kool bắt đầu từ đâu, Quỳnh Kool kể lại: “Từ hồi mình học cấp 2, hồi đó vẫn còn Yahoo, mọi người thích viết kiểu teencode. Xong bạn bảo Quỳnh Hot thì nghe cứ ngang thì Quỳnh Kool đi cho nó cool ngầu. Nên là bạn mình đặt cho em chứ mình có biết gì đâu. Rồi nó cứ đi theo mình đến tận bây giờ. Thế nó mới lạ”.

Sau này, Quỳnh Kool không thích cái tên này nhưng cũng không thể thay đổi được nữa. “Khi làm diễn viên rồi mình không thích cái tên này một tí nào, nghe nó cứ nửa Việt nửa Tây, nó không hợp với người Việt Nam mình. Nhưng vì mọi người đã quen gọi mình như thế rồi nên mình không đổi được. Bây giờ bảo Quỳnh Nguyễn thôi là mọi người không biết bằng Quỳnh Kool đâu nên thôi cái tên đấy đã là nhân duyên với mình rồi nên mọi người gọi làm sao thấy thoải mái nhất là được” - cô nói.

Nhắc lại quãng thời gian bị gắn mác hot girl, cô tâm sự: “Trước đấy mình chỉ được gọi là hot girl MXH thôi. Và để thoát được cái mác hot girl đấy thì mình phải cần một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ. Có lúc mình bị đánh đến mức chảy máu trên đoàn làm phim thì mình vẫn cố gắng, vẫn cống hiến để thể hiện bản thân. Vì một khi mình đã có vai diễn vì mình phải sống chết với nó" .

Không chỉ áp lực công việc, những vai diễn đầu tiên lên sóng cũng khiến Quỳnh Kool đối diện nhiều chỉ trích: “Khi có những vai diễn đầu tiên lên sóng thì mình bị mọi người rất ghét. Mọi người nói là hot girl mạng đi đóng phim rồi có những lời lẽ chửi bới rất xúc phạm”.

Cũng tại chương trình, khi được hỏi về chuyện tình cảm, Quỳnh Kool cho biết trước đây cô từng đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn cho nửa kia. Nhưng khi yêu thật sự, mọi nguyên tắc gần như bị phá bỏ. Vì vậy ở thời điểm hiện tại, Quỳnh Kool muốn yêu một người đàn ông “chững chạc, cực kỳ trưởng thành để lúc nào mình cũng như em bé trong mắt người ta”.

Quỳnh Kool có tên thật là Nguyễn Thị Quỳnh, sinh năm 1995, đến từ Hưng Yên, từng theo học tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Quỳnh Kool có xuất phát là hot girl và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi đóng các sitcom như Kem Xôi, Loa Phường,... và một số MV mà nổi bật nhất là Vợ Người Ta của Phan Mạnh Quỳnh.

Dần dần Quỳnh Kool khẳng định được năng lực và trở thành mỹ nhân phim Việt giờ vàng qua các loạt phim đình đám như Chúng Ta Của 8 Năm Sau, Đừng Bắt Em Phải Quên, Nhà Trọ Balanha, Hướng Dương Ngược Nắng, Hãy Nói Lời Yêu, Đừng Làm Mẹ Cáu,... và gần nhất là Bước Chân Vào Đời. Hiện tại Quỳnh Kool được nhận xét là một trong những gương mặt truyền hình nổi bật.

Trong hơn 10 năm từ những vai diễn đầu tiên đến hiện tại, nhan sắc của Quỳnh Kool cũng có nhiều thay đổi, dù cô nàng phủ nhận chuyện can thiệp thẩm mỹ. Nếu ở quá khứ, mỹ nhân phim Việt giờ Vàng sở hữu nét xinh xắn baby, dễ thương thì hiện tại cô nàng lại sắc sảo hơn.

Tuy nhiên, ở thời điểm này thì Quỳnh Kool vẫn rất nổi bật nhờ làn da trắng mịn không tì vết và mái tóc đen dày. Từ cuối năm 2025, vẻ ngoài của cô cũng gây chú ý khi được nhận xét có nhiều điểm giống Phạm Băng Băng. Từ kiểu tóc, đường nét gương mặt đến làn da trắng mịn, không ít bình luận gọi cô là “Phạm Băng Băng phiên bản Việt”.

