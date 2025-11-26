"Xin Quỳnh Kool hãy dừng lại đi"

Quỳnh Kool không còn là gương mặt xa lạ với những ai yêu thích phim truyền hình Việt Nam. Từ hot girl Kem Xôi lấn sân diễn xuất chuyên nghiệp, vài năm trở lại đây, sao nữ quê Thái Bình cũ (nay là Hưng Yên) càng được công chúng đánh giá cao với lối diễn xuất ngày càng tự nhiên, ấn tượng.

Trong các clip và hình ảnh gần đây, vẻ ngoài của cô cũng gây chú ý khi được nhận xét có nhiều điểm giống Phạm Băng Băng. Từ kiểu tóc, đường nét gương mặt đến làn da trắng mịn, không ít bình luận gọi cô là “Phạm Băng Băng phiên bản Việt”.

Nhan sắc Quỳnh Kool dạo này được nhiều người ví với Phạm Băng Băng.

Một chiếc clip Quỳnh Kool quay cận cảnh gương mặt lúc chưa trang điểm cầu kỳ. Đường nét đầy đặn hơn trước nhưng điều khiến nhiều người chú ý chính là phần đường chân tóc giống Phạm Băng Băng, cùng là da trắng mịn màng.

Phạm Băng Băng khi khoe mặt mộc.

Điều khiến nhiều người chú ý nhất chính là phần đường chân tóc - chi tiết được xem là “đặc sản nhan sắc” của Phạm Băng Băng. Cư dân mạng cho rằng cả hai đều sở hữu đường chân tóc được tạo dáng gọn gàng, sắc nét, giúp phô được trán và tạo hiệu ứng thanh thoát cho gương mặt.

Bên cạnh đó, làn da trắng mịn không tì vết và mái tóc đen dày cũng là những yếu tố khiến Quỳnh Kool dễ được liên tưởng tới nữ minh tinh Cbiz. Cả hai đều chuộng phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tập trung vào mắt và môi; thời trang cũng thiên về váy đầm dáng dài, tôn vẻ nữ tính.

Nhan sắc, làn da và cả gu thời trang của Quỳnh Kool đều được so sánh với Phạm Băng Băng.

Vẻ ngoài của Quỳnh Kool thời gian gần đây.

Bên dưới các clip, hình ảnh trên TikTok, Facebook của Quỳnh Kool, có nhiều cư dân mạng chỉ ra điểm tương đồng của cô nàng với Phạm Băng Băng, khen hot girl này ngày càng giống ngôi sao Hoa ngữ. Một số khác khen ngợi nhan sắc Quỳnh Kool ngày càng thăng hạng.

Cũng thấy giống Phạm Băng Băng, mà xem kỹ mới nhớ ra là phần tóc, từ trán đổ lên nha, giống hệt. Lúc này là xin nhất rồi này, nếu Quỳnh Kool có ý định chỉnh sửa thêm gì thì xin hãy dừng lại đi, như này đẹp rồi. Mặt bạn này mà nhỏ ấy, xong không để tóc mái thì giống Phạm Băng Băng", "Phạm Băng Băng phiên bản Việt Nam à, sao giống quá vậy. Lúc xem phim sao thấy khác, nhưng bây giờ cũng bất ngờ với hình ảnh này... là những bình luận của cư dân mạng.

Sở dĩ dân tình có ý kiến "xin Quỳnh Kool dừng lại" vì netizen cho rằng gương mặt cô có nhiều điểm khác lạ, nghi vấn can thiệp thẩm mỹ, biểu cảm thiếu tự nhiên khi tham gia diễn xuất trong dự án Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

Song, Quỳnh Kool cũng khéo léo phản hồi bằng cách thừa nhận sự thay đổi cân nặng. Cô nàng cho biết trong quá trình đóng phim này, cô đã tăng 7kg, từ 50kg lên 57kg nên mong “mọi người đừng thắc mắc nhé”.

Dù Quỳnh Kool phủ nhận chuyện can thiệp thẩm mỹ, song so với thời điểm mới vào nghề, mỹ nhân phim Việt giờ Vàng này cũng đã có cú lột xác ngoạn mục - ngày càng sắc sảo và xinh đẹp hơn. Có lẽ, chính Quỳnh Kool cũng mong muốn giữ được phong độ nhan sắc, ngoài đời và trên phim!

Quỳnh Kool trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

Quỳnh Kool có tên thật là Nguyễn Thị Quỳnh, sinh năm 1995, đến từ Thái Bình, từng theo học tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Quỳnh Kool có xuất phát là hot girl và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi đóng các sitcom như Kem Xôi, Loa Phường,... và một số MV mà nổi bật nhất là Vợ Người Ta của Phan Mạnh Quỳnh.

Dần dần Quỳnh Kool khẳng định được năng lực và trở thành mỹ nhân phim Việt giờ vàng qua các loạt phim đình đám như Chúng Ta Của 8 Năm Sau, Đừng Bắt Em Phải Quên, Nhà Trọ Balanha, Hướng Dương Ngược Nắng, Hãy Nói Lời Yêu, Đừng Làm Mẹ Cáu,... Hiện tại Quỳnh Kool được nhận xét mà một trong những gương mặt truyền hình nổi bật.



