Vợ NSND Công Lý gây chú ý với quan điểm về sự gắn bó trong hôn nhân

Những chia sẻ mới đây của Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý về hôn nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý. Sau thời gian dài đối diện với nhiều lời bàn tán, cô lần đầu lên tiếng, thẳng thắn chia sẻ về đời sống riêng.

Theo Ngọc Hà, câu nói “chưa có con thì sớm muộn cũng chia tay” là điều cô đã nghe không ít lần, thậm chí lặp đi lặp lại trong suốt thời gian dài. Tuy nhiên, thay vì phản ứng gay gắt, cô chọn cách mỉm cười và giữ im lặng.

Ngọc Hà thừa nhận, bản thân từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, gặp những biến cố mà nếu kể ra chưa chắc đã nhận được sự đồng cảm. Chính vì vậy, ở thời điểm hiện tại, cô không còn nhu cầu phải chứng minh hay giải thích điều gì với dư luận.

Đặc biệt, trong giai đoạn NSND Công Lý gặp vấn đề sức khỏe, những lời bàn tán về việc “không có con thì khó giữ hôn nhân” càng xuất hiện nhiều hơn. Dù vậy, Ngọc Hà nhìn nhận mọi chuyện theo cách khác. Theo cô, việc có con hay không không phải là yếu tố quyết định sự gắn bó của một mối quan hệ. Ngay cả những gia đình có con cái, nếu tình cảm thay đổi, vẫn có thể dẫn đến đổ vỡ.

Sau hơn 5 năm đồng hành cùng chồng trong giai đoạn nhiều thử thách, Ngọc Hà cho biết điều cô trân trọng nhất không phải là những ràng buộc hình thức, mà là sự thấu hiểu và lựa chọn ở lại bên nhau. Với cô, NSND Công Lý không chỉ là người bạn đời mà còn là một bài học lớn giúp cô nhận ra giá trị của sức khỏe và sự sẻ chia.

"Anh Lý với Hà không chỉ là người bạn đời, mà còn là bài học lớn của cuộc sống. Để Hà hiểu rằng, phải biết yêu thương và chăm sóc sức khỏe của chính mình, đừng để đến khi mọi thứ trở nên muộn màng rồi mới ân hận ", bà xã NSND Công Lý chia sẻ.

Ở thời điểm hiện tại, Ngọc Hà lựa chọn cuộc sống giản dị, tập trung vào sự bình yên trong tâm hồn. Cô cho biết mình không còn trẻ để hành động bốc đồng, mà hướng đến sự cân bằng giữa công việc, sức khỏe và đời sống cá nhân.

Trước những ồn ào hay tin đồn, Ngọc Hà giữ thái độ bình thản. Cô cho rằng việc mình vẫn được nhắc đến cũng đồng nghĩa với việc vẫn nhận được sự quan tâm nhất định từ công chúng. Vì vậy, thay vì bận tâm hay phản ứng, cô chọn cách “mặc kệ” và tiếp tục sống theo cách mình thấy phù hợp.

NSND Công Lý sinh năm 1973 tại Hà Nội. Anh được phong tặng danh hiệu NSND năm 2019 và từng giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Anh kết thúc vai trò này vào cuối tháng 3/2025 sau khi hoàn thành nhiệm kỳ.

NSND Công Lý nổi tiếng với vai Bắc Đẩu trong chuỗi chương trình Táo Quân và qua các bộ phim như: Bão qua làng, Gió làng Kình, Tình khúc bạch dương, Khi đàn ông góa vợ bật khóc, Hướng dương ngược nắng, Những cô gái trong thành phố…

Tháng 7/2021, NSND Công Lý bị ngã vì đột quỵ tại nhà riêng, phải điều trị lâu dài tại bệnh viện. Biến cố khiến anh phải dừng các hoạt động nghệ thuật trong một thời gian dài. Hiện tuy sức khỏe đã có tiến triển tốt nhưng anh vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi di chuyển, chưa lấy lại phong độ diễn xuất thời đỉnh cao.

NSND Công Lý và bà xã Ngọc Hà có 5 năm tìm hiểu trước khi tổ chức hôn lễ vào đầu năm 2021. Tháng 7/2021, anh bị ngã tại nhà riêng, phải điều trị một thời gian dài tại bệnh viện. Ngọc Hà nghỉ công việc văn phòng, dành thời gian ở bên cạnh chăm sóc, động viên tinh thần chồng.

Không chỉ hỗ trợ chồng khôi phục sức khỏe, Ngọc Hà còn giúp anh tự tin trở lại với đam mê phim ảnh dù chỉ với những vai diễn nhỏ. Hình ảnh người vợ trẻ sát cánh bên chồng trong giai đoạn khó khăn nhất khiến nhiều người cảm phục và thêm yêu quý cặp đôi.

Thời gian qua, sức khoẻ của NSND Công Lý đã hồi phục khá nhiều. Anh nhận vai khách mời trong một số bộ phim như Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, Dưới bóng cây hạnh phúc, Trạm cứu hộ trái tim...