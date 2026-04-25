Loạt ảnh ai cũng muốn xoá bay khỏi điện thoại khi đi du lịch: "Xấu thật, nhưng xem xong lại thấy… hợp lý”

Đi du lịch thời nay, ngoài chuyện ăn gì, ở đâu, chơi gì, nhiều người còn mặc định phải mang về một “thành quả” khác: Ảnh đẹp. 1001 kiểu ảnh chụp đến đầy bộ nhớ, story cập nhật liên tục hay một album lung linh đăng mạng xã hội dường như đã trở thành mục tiêu ngầm của không ít người trong mỗi chuyến đi.

Bởi để có một tấm hình 10 điểm, phía sau thường là cả hành trình căn góc, chỉnh dáng, tìm ánh sáng, chụp đi chụp lại không biết bao nhiêu lần. Đến lúc đăng tải cũng phải lựa ảnh kỹ càng, tấm nào chưa ưng ý hoặc những khoảnh khắc hậu trường tóc tai bơ phờ, ngồi vật vã vì quá mệt thường đều được… giấu kín. Đó gần như là “luật bất thành văn” của hội mê chụp ảnh du lịch.

Thế nhưng mới đây, một nữ KOL trên Xiaohongshu tên Tiêu Lạc lại khiến dân mạng chú ý khi chủ động đăng đúng kiểu ảnh mà ai cũng thường muốn xóa đi.

Trong bài đăng gây viral, Tiêu Lạc ghép hai khoảnh khắc đối lập: Một bên là tấm hình lung linh đúng chuẩn ảnh du lịch “sống ảo”, bên còn lại là vài phút sau đó, cô ngồi bệt bên vỉa hè, gương mặt lộ rõ mệt mỏi sau màn chụp hình dài hơi.

Sự tương phản vừa hài hước vừa quá đỗi chân thật khiến bài đăng nhanh chóng chạm đúng tâm lý nhiều người.

Nữ KOL còn tự trào bằng caption đậm chất Gen Z: “Sự chill trên mạng và sự chill ngoài đời thật. Giả vờ có vibe thư giãn thì chị rất giỏi. Trên mạng là cô gái tràn đầy năng lượng, ngoài đời là ‘chuột xã hội’, tiện đâu ngồi đó, mệt là ngồi xổm luôn.”

Chính sự “tự bóc phốt” bản thân này lại trở thành điểm hút view. Không còn là những bức ảnh du lịch hoàn hảo thường thấy, Tiêu Lạc mang lên mạng cả phần hậu trường mà phần đông vẫn cố giấu.

Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều bình luận hưởng ứng. Không ít người bật cười vì cảm giác “bị gọi tên”, bởi hóa ra ai đi du lịch cũng từng có những khoảnh khắc chẳng hề thơ mộng như trên ảnh. Nhiều netizen chia sẻ để có một tấm hình đẹp, chuyện dậy sớm săn nắng, xếp hàng chờ chụp ở điểm hot, phơi mình dưới nắng nhiều tiếng đồng hồ hay đi bộ rã chân chỉ để đổi lấy vài bức ảnh đẹp là chuyện rất bình thường.

“Buồn cười quá, đây đúng là tôi”, “Tôi cũng có cả kho ảnh hậu trường kiểu này nhưng toàn xóa vội”, “Ảnh đăng mạng đẹp vậy thôi chứ vật lộn lắm, đâu phải giơ máy lên chụp là xong”, hay “Đôi khi đi du lịch còn mệt hơn đi làm, vì phải có ảnh đẹp mang về”, là những bình luận được hưởng ứng.

Đây cũng không phải lần đầu Tiêu Lạc khai thác kiểu nội dung so sánh giữa “ảnh mạng” và “đời thật”. Trước đó, cô từng nhiều lần đăng các bộ ảnh đối lập giữa lúc đi làm và khi đi du lịch, hay giữa vẻ ngoài chỉn chu trước ống kính với hình ảnh xuề xòa ngoài đời, tất cả đều mang màu sắc hài hước, tự trào.

Chính kiểu nội dung vừa chân thực vừa dí dỏm này dần trở thành “đặc sản” trên kênh của cô, thậm chí được xem như dạng content hút tương tác ổn định.

Tiêu Lạc hiện là một content creator/KOL đời sống trên Xiaohongshu, sở hữu khoảng 70.000 người theo dõi cùng hơn 1,1 triệu lượt thích. Cô là người gốc Quý Dương (Trung Quốc), hiện sinh sống và làm việc tại Thành Đô, Tứ Xuyên, chủ yếu chia sẻ nội dung về lifestyle, thời trang, du lịch và những lát cắt đời thường của giới trẻ Trung Quốc.

Phong cách gần gũi, hài hước cùng “vibe sống chill” là yếu tố giúp nữ KOL này thu hút lượng người theo dõi ổn định trên nền tảng.

Nguồn: Xiaohongshu