Nữ thần trượt băng nổi tiếng ngồi Grab, dạo phố ở Việt Nam đăng ảnh khắp nơi

Mùa hè, Việt Nam tiếp tục trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều cô gái ngoại quốc yêu du lịch. Không chỉ hút khách bởi văn hóa, ẩm thực đa dạng, những bãi biển và điểm check-in nổi tiếng còn mang đến vô số khung hình “ăn ảnh” - yếu tố khó có thể bỏ qua với hội mê sống ảo.

Giữa loạt trải nghiệm đó, ngay cả những khoảnh khắc đời thường như di chuyển bằng xe ôm công nghệ cũng có thể trở thành tâm điểm chú ý. Mới đây, hình ảnh một cô gái xinh đẹp ngồi Grab dạo phố TP.HCM bất ngờ nhận về nhiều quan tâm trên mạng xã hội. Cô nàng đi cùng hội bạn, thích thú với khung cảnh, buổi chiều thời tiết bắt đầu hạ nhiệt, đường xá đến các quán ăn cũng chill chill hơn.

Cô nàng cũng lên outfit phù hợp với ngày hè năng động, trẻ trung.

Danh tính cô gái này cũng nhanh chóng được nhiều người nhận ra. Không ai khác, đó chính là Ashley Chin (SN 1998, ở Malaysia).

Cô nàng được mệnh danh là “Nữ thần trượt băng” hoặc “Nữ thần đường băng” nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, làn da trắng, được ví không khác gì nữ thần tượng.

Trên Instagram cá nhân, Ashley Chin cho biết đang có chuyến du lịch Việt Nam cùng gia đình ở TP.HCM, bắt đầu từ hôm 18/4 vừa qua.

Cả gia đình chọn dạo phố, mua sắm và thưởng thức ẩm thực ở TP.HCM. Mới đây, cô nàng tiếp tục “khoe” thêm khoảnh khắc đi cafe. Lần này cô nàng chọn diện thêm nón lá, vừa làm phụ kiện khi chụp hình, vừa giúp che nắng. Nhìn là biết đang đi du lịch Việt Nam liền.

Cô nàng đi dạo chơi khắp nơi, liên tục check-in chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội.

Ashley Chin (SN 1998, Malaysia) từng được gọi là “nữ thần trượt băng” nhờ gương mặt sắc nét cùng thần thái nổi bật.

Tuy nhiên, sức hút của cô không chỉ dừng ở ngoại hình mà còn đến từ bảng thành tích thể thao đáng chú ý. Nổi tiếng ở Đông Nam Á (đặc biệt Việt Nam, Indonesia, Thái Lan).

Cô là VĐV tiên phong của Malaysia ở bộ môn trượt băng tốc độ cự ly ngắn - nội dung mang tính cạnh tranh cao, thường được ví như “F1 trên băng”. Ashley đã 2 lần giành HCV SEA Games (2017, 2019), đồng thời trở thành nữ VĐV Malaysia đầu tiên góp mặt ở nội dung này tại Asian Winter Games. Năm 2025, cô được ghi nhận vào Malaysia Book of Records nhờ những đóng góp mang tính mở đường.

Ít ai biết rằng, hành trình của Ashley bắt đầu từ năm 10 tuổi trong điều kiện tập luyện hạn chế, khi Malaysia gần như không có hệ thống sân băng chuyên nghiệp. Để theo đuổi con đường chuyên nghiệp, cô sang Hàn Quốc tập luyện với cường độ cao suốt nhiều năm, có những giai đoạn kéo dài hơn 8 tiếng mỗi ngày, 6 ngày/tuần.

Chính nền tảng khắc nghiệt đó đã giúp cô vươn lên ở đấu trường khu vực. Cuối năm 2025, cô thông báo rút lui khỏi SEA Games 33 vì vấn đề sức khỏe, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

Bên cạnh sự nghiệp thể thao, Ashley Chin còn là gương mặt quen thuộc trong các chiến dịch quảng cáo, chụp mẫu và đại diện thương hiệu. Lợi thế ngoại hình cùng độ nhận diện cao giúp cô xây dựng hình ảnh một VĐV hiện đại, vừa tài năng, vừa thời trang. Trên mạng xã hội, Ashley thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường: đi du lịch, cà phê, dạo phố…

Hiện tại, Ashley vẫn sinh sống và làm việc chủ yếu tại Malaysia, thi thoảng du lịch cùng gia đình và bạn bè.

Tháng 10/2025, cô chính thức kết hôn với Koi Hann You trong một đám cưới đặc biệt tổ chức ngay trên sân băng - nơi gắn liền với sự nghiệp của mình.

Cô sở hữu Instagram cá nhân với hơn 106N follower.

