Trend biến ảnh đời thường thành tranh minh hoạ vibe “củ nghệ”: Đi chơi lễ hay ở nhà đều đu được, nổ inbox hỏi cách làm

Mới đây, các “cư dân thành phố sợi chỉ” Threads bỗng rần rần trước xu hướng tạo ảnh bằng AI. Tuy nhiên lần này không phải là ảnh ghép mặt vào một bức tranh phong cảnh nào đó mà là sử dụng trên chính ảnh thật, kết hợp với xu hướng dùng những nét vẽ tay cute, dễ thương.

Từ cành cây, đôi giày cho đến một bông hoa ven đường,... tất cả đều được phủ lớp doodles vẽ tay xinh xắn, kèm chú thích như trong sổ tay. Không phải ảnh minh hoạ cầu kỳ hay app chỉnh màu phức tạp, chỉ cần dùng AI để biến ảnh đời thường thành tranh minh hoạ mang vibe “củ nghệ”.

Loạt bài đăng viral trên Threads với cách dùng AI tạo ảnh (Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, người dùng chỉ cần chụp một tấm hình bất kỳ, có thể là góc ban công, quán cà phê, hay một chuyến đi dã ngoại. Sau đó đưa vào các công cụ AI, phổ biến nhất hiện tại là Chat GPT hoặc Gemini. Việc còn lại là nhập một câu lệnh thật chi tiết là đã có ngay thành phẩm nhìn vừa có gu vừa chill chill.

Điểm khiến trend này viral nhanh nằm ở chỗ người dùng không cần kỹ năng vẽ. Trước đây, kiểu ảnh này thường gắn với những bạn có khả năng sáng tạo hoặc thiết kế, nhưng giờ gần như ai cũng có thể làm được chỉ sau vài phút. AI lo phần “vẽ đẹp”, người dùng chỉ cần có mắt chọn ảnh và một chút yêu cầu trong câu lệnh. Thậm chí, càng ảnh đời thường, càng “random” thì lên hình lại càng thú vị.

Bên cạnh đó, trào lưu này được hưởng ứng mạnh là vì cảm giác “cá nhân hoá”. Không giống filter có sẵn, mỗi bức ảnh tạo ra đều khác nhau tuỳ vào cách mỗi người nhập câu lệnh. Có người chọn phong cách ghi chú khoa học, có người lại biến ảnh thành kiểu nhật ký du lịch, thậm chí có bạn còn viết thêm những dòng caption nhỏ ngay trên ảnh kiểu ghi chú của ngày hôm đó.

Cũng chính bởi những điểm thú vị này khiến trend thu hút được rất nhiều người hưởng ứng. Hầu hết ai cũng muốn thử để xem độ sáng tạo của AI tới đâu. Không những thế, nhiều bài đăng còn chia sẻ cách nhập câu lệnh hoặc hướng dẫn từng bước để ai cũng có thể đu trend, tạo ra ảnh tương tự.

Nhập câu lệnh sau đó ggợi AI trả lại một bức ảnh vibe "củ nghệ" (Ảnh: S.A)

Có thể áp dụng theo nhiều cách khác nhau (Nguồn: @pokpokpeijia)

Chụp đại 1 bức rồi đăng lên cũng nổ inbox hỏi cách làm vì quá cute (Nguồn: @iiam.vtieen)

Trào lưu này viral cả với bạn bè quốc tế

Đáng chú ý hơn, trào lưu này xuất hiện đúng thời điểm nhiều người đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ dài ngày. Không ít người bày tỏ đây chính là bí kíp “sống ảo” mới. Thay vì chỉ đăng ảnh check-in như bình thường, giờ đây ai cũng có thể biến cả chuyến đi thành một cuốn nhật ký hình ảnh.

Nhiều người cũng cho rằng, cách làm này sẽ khiến họ có hứng thú hơn trong việc chỉnh ảnh, mang lại cảm giác không nhàm chán. Hơn nữa, khi đăng tải ảnh lên feed trông cũng sẽ rất điệu nghệ, mang tính thẩm mỹ cao.

Thậm chí, với những người không đi đâu xa trong dịp lễ, trend này vẫn “cứu cánh” khá tốt. Một buổi cà phê gần nhà, một góc phòng quen thuộc hay thậm chí là bữa ăn tự nấu cũng có thể trở nên mới mẻ hơn khi được “vẽ lại” theo phong cách này.

Tuy nhiên, các trào lưu sử dụng AI để tạo hình ảnh luôn nhận về những ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng việc sử dụng hình ảnh cá nhân qua các công cụ AI cần được cân nhắc kỹ, đặc biệt là khi liên quan đến quyền riêng tư và dữ liệu. Không phải nền tảng nào cũng minh bạch về cách họ xử lý ảnh người dùng, nên việc “up đại cho vui” đôi khi tiềm ẩn rủi ro mà nhiều người chưa để ý.

Ngoài ra, cũng có quan điểm cho rằng nếu lạm dụng quá nhiều, những bức ảnh kiểu này dễ trở nên na ná nhau, mất đi sự tự nhiên ban đầu. Đặc biệt trong các mục đích thương mại, việc sử dụng hình ảnh AI mà không rõ nguồn gốc hoặc không kiểm soát chất lượng có thể gây phản tác dụng, nhất là với các thương hiệu cần giữ tính nhận diện riêng.

Dù vậy, nếu dùng ở mức vừa phải và có chọn lọc, không thể phủ nhận đây là một trong những trend thú vị nhất thời gian gần đây trên Threads. Nó không chỉ giúp “nâng cấp” ảnh cá nhân mà còn khiến mọi thứ trở nên đáng nhớ hơn.

