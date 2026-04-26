Mỹ nhân lọt đề cử đẹp nhất thế giới, vợ TGĐ Saigon Square và hội nàng thơ đi đâu lễ này?

Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài khi Giỗ Tổ Hùng Vương nối liền với 30/4 - 1/5, đủ thời gian để dân tình thoải mái lên kèo đi chơi. Không còn là những chuyến đi chớp nhoáng cuối tuần, nhiều người đã tranh thủ lập kế hoạch từ sớm, thậm chí chuẩn bị từ cả tháng trước chỉ để chờ đúng dịp là xách vali lên đường. Người chọn "đánh nhanh thắng nhanh" với vài ngày đổi gió, người lại đầu tư hẳn chuyến đi dài hơi, bay xa để tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn.

Lướt một vòng mạng xã hội những ngày đầu kỳ nghỉ, dễ thấy hội gái xinh đã nhập cuộc cực nhanh: Từ dâu hào môn đến hot girl, nàng thơ… ai cũng có cho mình một điểm đến xịn xò cùng loạt ảnh "mở bát mùa hè" cực cháy.

Primmy Trương (vợ Phan Thành - TGĐ Saigon Square) lựa chọn Vườn quốc gia Banff - một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Canada để mở đầu cho chuyến đi trong kỳ nghỉ lễ này. Nàng dâu hào môn hào hứng chia sẻ hình ảnh trong tuyết kèm caption: "Một lần trong đời". Vài tháng trở lại đây, cô cũng liên tục cập nhật hình ảnh các chuyến đi du lịch nước ngoài, từ Trung Quốc cho tới Nhật Bản.

Diễn viên Hàn Trang lại chọn vibe châu Âu cổ điển khi "đáp cánh" tới Paris, Pháp. Từ đồ ăn đến góc phố, cô nàng đều check-in không sót một chi tiết nào, chuẩn style "đi đâu cũng phải đẹp".

Hot girl Karty Chang chọn Hàn Quốc làm điểm đến. Đi cùng hội bạn, lên đồ đa phong cách, nhưng caption lại hint nhẹ tình trạng độc thân thế này.

Hoàng Anh Ốc không nằm ngoài cuộc chơi khi vi vu Nhật Bản. Ảnh xinh, cảnh đẹp, chỉ biết thả tim rồi ước!

Không đi nước ngoài thì sao? Team trong nước vẫn “chặt đẹp” với loạt điểm đến quen mà chưa bao giờ hết hot.

Cô gái xuất hiện trong danh sách đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 - Linh Ka đi đâu lễ này? Đáp án là một khu nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Vừa “cập bến” đã có ngay album ảnh xinh như nàng thơ, đúng chuẩn nghỉ dưỡng sang chảnh.

Hoàng Yến “đốt mắt” dân tình với loạt ảnh tại Mũi Né. Chuyến đi chưa biết thế nào, nhưng ảnh thì chắc chắn 10 điểm không có nhưng!

Hà Thi chọn vibe nhẹ nhàng hơn khi check-in tại đảo Quan Lạn, thuộc Vịnh Bái Tử Long. Biển xanh trong, hoang sơ, đúng chuẩn “chữa lành”.

TikToker cao 1m49 Hương Thù (tên thật là Nguyễn Thu Hường, sinh năm 2000) đang cùng người yêu và hội bạn khám phá Hội An, Đà Nẵng trong kỳ nghỉ lễ năm nay. Cô nàng đã nhanh chóng có những clip triệu view khi trải nghiệm bộ môn “ngồi thuyền thúng búng bay ký ức”

Ảnh: IGNV