Tiểu thư Sài thành công khai ảnh hẹn hò nam nghệ sĩ lớn hơn 24 tuổi: Được khen “đẹp đôi”

Đó chính là Kalli Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn (tên đầy đủ là Nguyễn Chánh Minh Trí, sinh năm 1974). Những ngày gần đây, mối quan hệ của cặp đôi nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng khi cùng nhau xuất hiện tại các sự kiện công khai.

Mới nhất - rạng sáng ngày 27/4, Khánh Linh đăng ảnh đi xem đấu MMA cùng với Johnny Trí Nguyễn. Cô nàng cho biết đây là lần đầu tiên đi xem đấu võ thuật và rất thích nhưng không đề cập đến người đi cùng mình:

“Lần đầu xem một trận đấu võ thuật, và thật sự rất thích. Ở đó, mình nhận ra võ thuật không phải là bạo lực, mà là cách con người học cách chuyển hóa những góc tối thành thể thao, nơi cảm xúc được kiểm soát, sức mạnh đi cùng kỷ luật, và mọi đối đầu đều bắt đầu bằng sự tôn trọng”.

Đây cũng chỉ mới là lần thứ 2 Kalli tự tay đăng ảnh với Johnny Trí Nguyễn. Tại các sự kiện hay hình ảnh, cả hai giữ khoảng cách chừng mực, không có những hành động thân mật rõ ràng nào.

Trên TikTok, mối quan hệ của cặp đôi được nhắc đến nhiều hơn, các từ khóa liên quan đến cặp đôi vẫn đang lọt tìm kiếm phổ biến.

Về phần mình, Kalli cũng tỏ ra cởi mở hơn trên nền tảng này. Phía dưới các bài đăng, cô nàng không ngần ngại thả tim các bình luận nhắc đến Johnny Trí Nguyễn hay khen cả hai đẹp đôi.

Trong khi đó, Johnny Trí Nguyễn chưa có bất kỳ động thái nào trước nghi vấn hẹn hò này.

Kalli Nguyễn có tên thật là Nguyễn Khánh Linh, sinh năm 1998 - hot girl Sài thành từng gây sốt mạng xã hội một thời. Cô kém Johnny Trí Nguyễn 24 tuổi, hiện là chủ một thương hiệu nến thơm tại TP.HCM, đồng thời theo đuổi niềm đam mê với hội họa.

Không chỉ gây chú ý bởi đời sống cá nhân, Kalli Nguyễn còn sở hữu ngoại hình nổi bật với gương mặt thanh tú và thần thái cuốn hút. Cô từng được một số trang báo Trung Quốc nhắc đến với danh xưng “nữ thần dương cầm”, nhờ hình ảnh vừa xinh đẹp vừa mang màu sắc nghệ thuật.

Quả thực, Kalli Nguyễn sở hữu gương mặt nhỏ gọn, đường nét mềm mại nhưng vẫn có nét sắc sảo riêng. Sống mũi cao, đôi mắt to cùng ánh nhìn thiện cảm giúp cô dễ dàng nổi bật trong những khung hình cận mặt. Làn da trắng mịn cùng phong cách trang điểm trong trẻo khiến tổng thể visual của cô mang cảm giác ngọt ngào nhưng vẫn hiện đại.

Ở các sự kiện, Kalli Nguyễn thường lựa chọn hình ảnh quyến rũ có chừng mực. Những thiết kế váy ôm sát, chất liệu lụa, ren hoặc cut-out nhẹ giúp tôn vóc dáng mà không tạo cảm giác phô trương.

Trong đời thường, phong cách của cô linh hoạt hơn. Kalli Nguyễn chuộng hình ảnh nữ tính pha chút gợi cảm, thường diện váy hai dây, áo ôm body, croptop hoặc các set đồ đơn giản nhưng tôn dáng. Nhờ lợi thế hình thể và gu thẩm mỹ ổn định, cô vẫn duy trì hình ảnh chỉn chu, cuốn hút.

