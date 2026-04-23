“Johnny Trí Nguyễn và người yêu” lên hot search

Mới đây, Johnny Trí Nguyễn gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện ra mắt phim điện ảnh Đại Tiệc Trăng Máu 8.

Đây là một trong những lần hiếm hoi nam diễn viên xuất hiện tại sự kiện,vì vậy nhanh chóng thu hút sự chú ý. Lần này, đi cùng Johnny Trí Nguyễn còn có một cô gái trẻ. Cả hai đến sự kiện cùng nhau, ngồi cùng dãy ghế.

Cô gái còn chờ nam diễn viên vào thang máy chung.

Không rõ mối quan hệ của cả hai, song dưới các clip này cụm từ khóa “Johnny Trí Nguyễn và người yêu” được tìm kiếm nhiều, lọt hot search trên nền tảng mạng xã hội TikTok.

Thông tin về cô gái đi cùng cũng được quan tâm, tìm kiếm. Nhiều người nhanh chóng nhận ra đó là Kalli Nguyễn, 28 tuổi, từng nổi tiếng trên mạng xã hội vào 6 năm trước - năm 2019, khi rộ lên tin đồn cô là bạn gái của một thiếu gia đình đám. Sau đó, cô nàng này đã nhanh chóng đăng ảnh bạn trai đã quen 1 năm để “đập tan” tin đồn.

Kalli Nguyễn cũng là hot girl Sài thành nổi tiếng một thời. Cô nàng từng được báo Trung Quốc ca ngợi là "nữ thần dương cầm”, miêu tả: "Mới đây, 1 cô nàng đến từ Việt Nam đã lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng. Gương mặt xinh đẹp của cô nàng được ví với thiên thần. Cô nàng tên là Kalli Nguyễn, đến từ Hà Nội. Cô nàng biết đánh piano, được gọi là "nữ thần piano", năm nay 20 tuổi. Cô có ngoại hình xinh đẹp...".

Hiện tại, người đẹp sở hữu kênh IG cá nhân với 15N follower.

Mới đây, cô nàng cũng đăng tải ảnh chụp cùng Johnny Trí Nguyễn lên mạng xã hội, khi cả hai tham dự một bữa tiệc. Đi kèm với đó là caption: Since we’re both little dressed up today (Tạm dịch: Vì hôm nay cả hai chúng ta đều ăn mặc hơi chỉnh tề một chút).

Kalli Nguyễn kém Johnny Trí Nguyễn 24 tuổi. Cô nàng follower nam diễn viên trên cả hai nền tảng Facebook lẫn Instagram.

Cô nàng không phản hồi bình luận hỏi về mối quan hệ dưới bài đăng.

Những năm trở lại đây, Kalli Nguyễn vẫn đều đặn cập nhật cuộc sống lên mạng xã hội. Nhan sắc ngày càng thăng hạng, dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh, sở thích riêng, đồng thời đi du lịch, tận hưởng cuộc sống.

Kalli Nguyễn hiện là chủ của một thương hiệu nến thơm ở TP.HCM, đồng thời có niềm đam mê với hội họa, thường xuyên chia sẻ những tác phẩm của mình lên mạng xã hội.

Johnny Trí Nguyễn (SN 1974, tại TP.HCM), là ngôi sao võ thuật ăn khách bậc nhất của làng phim Việt. Johnny Trí Nguyễn sở hữu ngoại hình điển trai, nam tính lại giỏi võ, nam diễn viên từng gây tiếng vang khi tham gia nhiều bộ phim hành động nức tiếng như: Dòng máu anh hùng, Nụ hôn thần chết, Hồn Trương Ba - da hàng thịt, Bẫy rồng, Tèo em.

Những năm trở lại đây, Johnny Trí Nguyễn sống kín tiếng hơn. Anh chủ yếu dành thời gian tại lò võ ở Nhà Bè, TPHCM và các hoạt động hướng đến cộng đồng. Anh cho biết dù sang tuổi trung niên vẫn duy trì thói quen tập luyện thể thao hàng ngày với cường độ cao. Bên cạnh võ thuật, anh chơi nhiều môn khác như bóng rổ, cưỡi ngựa, bơi lội và bắn súng.

Gần đây, anh gây chú ý khi trở lại với điện ảnh trong dự án "Hộ linh tráng sĩ”, với vai trò diễn viên - thứ chính, cùng với đó là chỉ đạo hành động, tuyển một số vai cho phim.

Về chuyện tình cảm, nam tài tử và diễn viên Nhung Kate đã chia tay sau hơn 12 năm gắn bó, thông tin được xác nhận vào tháng 5/2025. Cả hai dừng lại trong êm đẹp do "hết cảm xúc".

Trên trang Facebook cá nhân hơn 256 nghìn follower vẫn thỉnh thoảng update công việc, cuộc sống. Anh không theo dõi Kalli Nguyễn trên các nền tảng mạng xã hội.

