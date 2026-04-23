Căn hộ 50 tỷ đồng của Tun Phạm đang hoàn thiện nội thất: View hồ Tây, rao bán giá 123 triệu đồng/m2, có một đặc quyền riêng

Mới đây, cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm khi Tun Phạm tiếp tục tậu một căn hộ chung cư mới. Theo đó, căn hộ này có trị giá hơn 50 tỷ đồng, được giới thiệu là sở hữu vị trí đắc địa với view nhìn thẳng ra Hồ Tây. Căn hộ của Tun Phạm có diện tích khoảng 180m², gồm 4 phòng ngủ, không gian rộng rãi và sang trọng.

Trên trang cá nhân của mình, Tun Phạm chia sẻ một số hình ảnh về bản thiết kế cho căn hộ mới này. Không gian bên trong rộng rãi, thiết kế cao cấp, hợp với gia đình.

Tun Phạm "chốt" căn hộ trị giá 50 tỷ đồng tại khu Tây Hồ, Hà Nội

Căn hộ có phần ban công rộng, khu vực cửa kính lớn với tầm mắt nhìn ra Hồ Tây. Vì nằm ở phân khúc cao cấp nên cư dân có thẻ thang máy riêng để lên nhà.

Được biết hiện tại, căn hộ đang trong quá trình bắt đầu thi công.

Tun Phạm từng hé lộ bản thiết kế 3D cho căn hộ của mình (Ảnh: FBNV)

Thực trạng căn nhà hiện đang mới bắt đầu thi công

Với giá cao và được hưởng “đặc quyền”, nhiều người không khỏi tò mò về tòa chung cư này.

Căn hộ của Tun Phạm thuộc toà Heritage West Lake nằm ở khu Tây Hồ (Hà Nội). Đây là dự án căn hộ hạng sang, tọa lạc tại đường Lạc Long Quân, Hà Nội.

Thông tin từ website, đây là dự án quy hoạch trên quỹ đất gần 9000m2, gồm 3 tòa tháp, với 375 căn hộ cùng tổ hợp văn phòng cho thuê, khu tiện ích, dịch vụ cao cấp.

Dự án căn hộ Heritage West Lake được giới thiệu ra thị trường vào tháng 4/2022 với mức giá trung bình khoảng 123 triệu/m2. Tháng 2/2023, giá bán thấp nhất của căn hộ Soho Tower - Heritage West Lake từ 2,7 tỷ/căn.

Chủ đầu tư dự án Heritage West Lake là Công ty Cổ phần CapitaLand - Hiền Đức. Đây là một trong những tập đoàn bất động sản đa dạng lớn nhất Châu Á với trụ sở chính tại Singapore, sở hữu danh mục mở rộng đa dạng bao gồm các dự án phức hợp, khu bán lẻ, khu phức hợp văn phòng thương mại, dịch vụ lưu trú, khu dân cư và nhà ở,...

Chung cư toạ lạc tại vị trí "đắc địa" ở Hà Nội (Ảnh: Website Heritage West Lake)

Trước căn hộ đắt đỏ này, Tun Phạm cũng từng gây sốt khi tậu nhiều bất động sản xịn sò khác từ Hà Nội vào đến TP.HCM.

Năm 2023, Tun Phạm cũng từng chia sẻ về việc sở hữu một căn hộ khác cùng ở vị trí Tây Hồ (Hà Nội) - khu vực được xem là "đất vàng" của thủ đô. Dù không công khai giá trị cụ thể, nhiều người ước tính căn hộ có thể nằm trong khoảng 6-10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nam TikToker cũng đầu tư thêm khoảng 500 triệu đồng để hoàn thiện nội thất và điều chỉnh không gian sống sao cho phù hợp với sinh hoạt của gia đình.

Năm 2024, Tun Phạm tiếp tục mua thêm một căn nhà mặt đất để tặng bố mẹ. Căn nhà tọa lạc tại khu Đống Đa, cách Hồ Gươm khoảng 7km, gồm 7 tầng, có thiết kế rộng rãi, thoáng đãng.

Tháng 4/2025, Tun Phạm tiếp tục chia sẻ về một căn chung cư tại TP.HCM mà anh chính thức sở hữu sau khoảng một năm sinh sống tại đây. Căn nhà có view nhìn ra cầu Thủ Thiêm, không quá “bề thế” nhưng đầy đủ tiện nghi.

Và hiện tại, Tun Phạm tiếp tục dành nhiều tâm huyết, tiền bạc để đầu tư cho căn chung cư mới tại Hà Nội của mình.