Được ba mẹ đặt tên theo nghĩa "Hương Hoa Dâng Đời", cô gái Tây Ninh bước chân vào showbiz năm 14 tuổi giờ ra sao?

Cùng với hiệu ứng từ bộ phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, cái tên Lê Tam Triều Dâng đang được khán giả nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Sở hữu gương mặt điện ảnh, thần thái nhẹ nhàng cùng nét đẹp mong manh rất riêng, nữ diễn viên nhanh chóng trở thành “nàng thơ” mới trong mắt nhiều người xem.

Lê Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy là cặp đôi rất hot cùng với Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc và diễn xuất ngày càng chín muồi, Lê Tam Triều Dâng còn khiến công chúng tò mò bởi cái tên nghe vừa lạ tai, vừa độc đáo. Đằng sau cái tên ấy là một câu chuyện gia đình thú vị và đầy ý nghĩa.

“Nhà Dâng có ba chị em gái được bố mẹ đặt tên là Lê Nhất Hương, Lê Nhị Hoa và Lê Tam Triều Dâng. Bố mẹ muốn sau này sinh thêm một em nữa là Lê Tứ Đời, nếu ghép lại là Nhất Nhị Tam Tứ, Hương Hoa Dâng Đời. Nhưng vì đời nay rất phức tạp nên Hương Hoa sẽ Dâng cho ai xứng đáng nhất!” - Triều Dâng từng giải thích về cái tên của mình.

Cái tên Lê Tam Triều Dâng vì thế không chỉ gây ấn tượng bởi độ lạ lùng, mà còn chứa đựng tình cảm, sự kỳ vọng và dấu ấn riêng của gia đình mỹ nhân dành cho con gái.

Lê Tam Triều Dâng sinh năm 1998, đến từ Tây Ninh. Cô từng là gương mặt người mẫu tuổi teen quen thuộc với giới trẻ, sau đó lấn sân sang diễn xuất và góp mặt trong nhiều dự án truyền hình như Chuyện Làng Bè, Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé, Biệt Đội 12A1,...

Sau đó, Triều Dâng tạm rời xa showbiz trong suốt 3 năm để tập trung học tập tại Đại học Greenwich, chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Quyết định này cho thấy sự tỉnh táo và định hướng nghiêm túc của cô trong việc phát triển bản thân, thay vì chạy theo hào quang nhất thời.

Sau thời gian tích lũy kiến thức và trải nghiệm, Tam Triều Dâng trở lại với hình ảnh trưởng thành, điềm tĩnh và cuốn hút hơn. Ở tuổi 28, nữ diễn viên được khen ngợi cả về nhan sắc, sự chững chạc lẫn khả năng diễn xuất và được xem là “nàng thơ” mới của điện ảnh Việt. Những năm gần đây, cô ghi dấu qua các bộ phim Hoa Vương, Tham Vọng Giàu Sang, Tiểu Tam Không Có Lỗi?, Bẫy Tiền… và gần nhất là Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, đóng cặp với Võ Điền Gia Huy.

Nếu trên phim là những vai diễn nhiều cảm xúc, ngoài đời Tam Triều Dâng lại ghi điểm bởi phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch. Điều này đã được mỹ nhân duy trì từ khi còn là sao nhí đến hiện tại. Không cần trang điểm quá cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn nổi bật nhờ gương mặt hài hòa, làn da sáng và thần thái tự nhiên.

Triều Dâng từng là mẫu ảnh - diễn viên nhí đình đám

Triều Dâng hiện tại được lòng công chúng vì cả diễn xuất và cả vẻ ngoài thanh tú, rạng rỡ

Cô cũng chăm tập luyện giữ vóc dáng, trekking,...