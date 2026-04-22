Tổng thống Hàn Quốc đăng video sang thăm Việt Nam lên TikTok: Góc quay đầy ấn tượng về dải đất hình chữ S

Ngày 22/4, đoạn clip của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân Kim Hae-kyung trong chuyến thăm Việt Nam viral trên MXH. Clip được đăng tải trên kênh TikTok chính thức của Tổng thống Hàn Quốc.

Đoạn clip ngày đầu tiên đến thăm Việt Nam được đăng trên kênh TikTok chính thức của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung

Clip mở đầu với nhiều cảnh đẹp và điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam như TP.HCM, Hội An, chợ chồm hỗm Vị Thanh (Cần Thơ),... Tiếp đến là những khoảnh khắc trong ngày đầu tiên (ngày 21/4) Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân có mặt tại Việt Nam như lễ đón tại sân bay Nội Bài, trên đường di chuyển trung tâm Hà Nội,...

Đoạn clip thực hiện trên nền nhạc sôi động, mở màn bằng câu: “This stop is Vietnam” (Tạm dịch: Điểm dừng lần này là Việt Nam). Các cảnh quay được chuyển dịch mượt mà, tạo nên sự hấp dẫn, thu hút người xem.

Phía dưới clip, cộng đồng mạng đã để lại nhiều bình luận thích thú và chia sẻ rầm rộ bằng tiếng Việt Nam lẫn Hàn Quốc.

Theo lịch trình tiếp theo - chiều 22/4 nay, lễ đón Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì đón trên cương vị người đứng đầu Nhà nước. Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24/4, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung bắt đầu sử dụng TikTok từ ngày 28/2/2026.

Trong video đầu tiên đăng lên nền tảng này, ông dùng ngón tay ấn vào một văn bản có dòng chữ "Đăng ký TikTok" và nói: “Xin chào TikTok, tôi là Lee Jae-myung”. Sau đó ông kêu gọi mọi người theo dõi, thích và bình luận cho kênh của mình. Cuối video, Tổng thống Hàn Quốc liên tiếp tạo hình trái tim khiến cư dân mạng vô cùng ấn tượng và thích thú.

Ở nhiều video tiếp theo, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cập nhật các đoạn cắt về bài phát biểu, các chuyến công tác, nhiều khoảnh khắc gần gũi và có phần hài hước,... Cư dân mạng xứ kim chi nói riêng và thế giới nói chung đều bày tỏ sự ấn tượng với sự thân thiện này.

Theo Yonhap News, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc giải thích rằng việc mở tài khoản TikTok là một phần trong động thái mở rộng giao tiếp với người dân thông qua các nền tảng MXH. Trước đó, ông cũng thường xuyên đăng bài trên X và Facebook.

Trong khi đó, MBC News mô tả Tổng thống Hàn Quốc là người thường xuyên tìm kiếm ý kiến về các chính sách của chính phủ thông qua mạng xã hội.

Theo danh sách được đăng tải trên trang web chính thức của Phủ Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae-myung hiện có tổng cộng 7 tài khoản MXH bao gồm: YouTube, TikTok, Facebook, X, Instagram, Naver, Kakao.

Trước Tổng thống Lee Jae-myung, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cũng đăng video lần đầu đến thăm Việt Nam vào tháng 3/2025 trên kênh TikTok chính thức. Điều đặc biệt, Thủ tướng Singapore đã đăng tải clip trên nền nhạc Bắc Bling - bài hit do Hoà Minzy, NS Xuân Hinh và Tuấn Cry thể hiện. Trong video cũng có sự xuất hiện đầy trang trọng của Nguyên Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính.

