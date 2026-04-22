Tại sao nhiều người lại thích ra quán cafe làm việc?

Hóa ra, đằng sau thói quen tưởng vô lý ấy là những lý do rất sâu sắc về tâm lý con người hiện đại.

Cứ vào một quán cà phê bất kỳ ở Hà Nội hay Sài Gòn vào 9 giờ sáng, bạn sẽ thấy một khung cảnh quen thuộc: Những chiếc laptop mở sẵn, những đôi tai nhét tai nghe, những ly cà phê đã cạn nước đá từ lâu. Họ là freelancer, là nhân viên làm việc từ xa, là những người tự kinh doanh, và đôi khi còn là cả những người có văn phòng đàng hoàng nhưng chọn trốn ra ngoài vài tiếng.

Nhiều người không hiểu nổi. Tại sao phải trả tiền cà phê, chịu tiếng ồn, mang vác laptop nặng nề chỉ để làm việc, trong khi ở nhà có đầy đủ mọi thứ? Câu trả lời, nếu chịu nhìn kỹ, lại hé lộ nhiều điều thú vị về cách bộ não chúng ta vận hành trong thời đại này.

Tiếng ồn vừa đủ là "liều thuốc bí mật" cho sự tập trung

Điều đầu tiên và cũng là điều gây bất ngờ nhất: Bộ não con người, trái với lẽ thường, lại không làm việc hiệu quả nhất trong sự yên tĩnh tuyệt đối. Nhiều nghiên cứu về tâm lý học nhận thức đã chỉ ra rằng, một mức độ tiếng ồn nền vừa phải - khoảng 70 decibel, đúng bằng tiếng ồn trung bình trong một quán cà phê lại kích thích tư duy sáng tạo và khả năng tập trung tốt hơn cả sự im lặng hoàn toàn.

Lý do nằm ở cách não bộ xử lý thông tin. Khi quá yên tĩnh, mọi âm thanh nhỏ đều trở thành tiếng động lớn: Tiếng quạt trần, tiếng chim hót ngoài cửa sổ, tiếng bụng đói ọc ọc. Ngược lại, khi có một lớp âm thanh nền đều đều - tiếng máy xay cà phê, tiếng thì thầm của khách, tiếng cốc va nhẹ vào đĩa, não bộ sẽ "gom" tất cả vào một dải âm thanh trắng, và chính điều này tạo ra một lớp cách ly giúp bạn tập trung vào công việc trước mắt.

Đây là lý do vì sao nhiều người ở nhà bật nhạc không lời, mở ứng dụng tạo tiếng ồn quán cà phê, hay thậm chí phát video "coffee shop ambience" trên YouTube - họ đang cố tái tạo đúng môi trường âm thanh ấy. Nhưng nói gì thì nói, âm thanh thật vẫn có một chất lượng khác mà công nghệ chưa thể thay thế hoàn toàn.

Áp lực xã hội tích cực - khi người khác trở thành "chiếc đồng hồ" nhắc ta làm việc

Có một hiện tượng tâm lý gọi là "social facilitation" - hiệu ứng thúc đẩy xã hội. Nôm na là khi chúng ta làm việc trong sự hiện diện của người khác, kể cả khi không quen biết, hiệu suất thường cao hơn so với khi làm một mình. Ở quán cà phê, bạn không muốn bị người lạ bắt gặp đang lướt TikTok sau nửa tiếng mở Word ra mà chưa gõ chữ nào. Bạn cũng không muốn người bàn bên cạnh nhìn sang và thấy màn hình bạn đang mở Shopee.

Sự hiện diện của những người cũng đang làm việc xung quanh tạo ra một áp lực tích cực, nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Bạn ngồi xuống, nhìn sang bên cạnh thấy một cô gái đang gõ bàn phím đầy tập trung, một anh chàng đang chăm chú nhìn bảng tính Excel và tự nhiên, bạn cũng muốn mở file công việc ra. Không ai ép, không ai bảo, nhưng năng lượng của cả không gian ấy vô hình kéo bạn vào nhịp.

Điều này đặc biệt quý giá với những người làm việc tự do hoặc làm việc từ xa. Ở nhà, chẳng ai biết bạn đang làm gì. Bạn có thể nằm ườn trên giường với laptop, có thể ngủ một giấc giữa ngày mà không ai hay. Quán cà phê trở thành một văn phòng "mini", nơi bạn tự ký một hợp đồng ngầm với bản thân: Mình đã ra đến đây, mặc quần áo tử tế rồi, mình phải làm việc được cái gì đấy chứ.

Ranh giới tâm lý - thứ mà WFH đã xóa nhòa

Từ sau đại dịch, làm việc tại nhà trở thành bình thường mới với nhiều người. Nhưng đi kèm với đó là một vấn đề ít ai nói đến: Ranh giới giữa "giờ làm" và "giờ nghỉ" biến mất một cách đáng sợ. Bạn trả lời email trong lúc ăn sáng, họp online trong phòng ngủ, rồi đến tối lại ngồi ngay chiếc bàn đó để xem phim. Dần dần, không gian nào trong nhà cũng bị "nhiễm" cảm giác công việc, và ngược lại, lúc làm việc bạn cũng bị phân tâm bởi những ám hiệu của đời sống: Chồng bát chưa rửa, quần áo chưa giặt, tủ lạnh đang gọi tên.

Quán cà phê giải quyết vấn đề này một cách thanh lịch. Hành động ra khỏi nhà, di chuyển đến một địa điểm, gọi một ly nước, mở laptop - đó là một chuỗi nghi thức giúp bộ não chuyển từ "chế độ đời sống" sang "chế độ công việc". Khi bạn gấp laptop và bước ra cửa quán sau vài tiếng, bộ não lại chuyển về "chế độ đời sống". Ranh giới được khôi phục mà không cần phải có một văn phòng thực thụ.

Đây cũng là lý do nhiều người không thể tập trung ở nhà dù có phòng làm việc riêng. Cùng một căn nhà, cùng một người, thật khó để thuyết phục não bộ rằng "chỗ này là văn phòng, chỗ kia là nhà". Còn quán cà phê, về bản chất, là một không gian trung tính - không phải nhà, không phải nơi giải trí quen thuộc nên dễ dàng trở thành một "lãnh địa công việc" tạm thời trong đầu bạn.

Phần thưởng nhỏ - cảm giác "tự chăm sóc" trong một ngày làm việc

Đừng đánh giá thấp giá trị tâm lý của việc được tự thưởng cho mình một ly cà phê ngon, một chiếc bánh ngọt, một góc ngồi có ánh nắng đẹp. Trong một ngày làm việc với hàng chục email, hàng loạt cuộc họp, hàng tá deadline - những chi tiết nhỏ bé ấy chính là những "liều doping" tinh thần. Bạn không chỉ đang làm việc, bạn đang làm việc trong một không gian mình đã chủ động chọn, với một thức uống mình đã chủ động gọi. Cảm giác làm chủ ấy khác xa với việc bị nhốt trong một phòng làm việc mà bạn không có quyền quyết định gì.

Với phụ nữ đi làm nói riêng, quán cà phê còn là một dạng "căn phòng của riêng mình" - mượn ý từ Virginia Woolf. Ở văn phòng, bạn là nhân viên. Ở nhà, bạn là vợ, là mẹ, là con dâu. Chỉ ở quán cà phê, trong vài tiếng ngắn ngủi, bạn là chính bạn - một người đang làm việc, đang suy nghĩ, đang tồn tại độc lập với mọi vai trò khác. Đó có lẽ là lý do nhiều phụ nữ sẵn sàng trả 70, 80 nghìn cho một ly cà phê, dù ở nhà cà phê pha máy ngon không kém.

Thay đổi bối cảnh - "liệu pháp" cho bộ não đang bí ý tưởng

Cuối cùng, có một lý do mà những người làm công việc sáng tạo hiểu rất rõ: Khi đang bí, khi đầu óc trơ ra không nghĩ được gì, đôi khi giải pháp không nằm ở việc cố gắng thêm, mà ở việc thay đổi bối cảnh. Một căn phòng lạ, một góc nhìn khác, những khuôn mặt mới - tất cả tạo ra những kích thích mới cho bộ não, giúp nó thoát khỏi những lối mòn suy nghĩ.

Nhiều nhà văn, nhà thiết kế, nhà tiếp thị có thói quen đi đến quán cà phê không phải để xử lý email mà để suy nghĩ. Chính khoảnh khắc nhìn một giọt nước chảy xuống thành ly, lắng nghe một cuộc trò chuyện thoáng qua ở bàn bên, hay quan sát người ngoài cửa sổ - những lúc tưởng như đang "lơ đãng" ấy lại là lúc ý tưởng nảy ra. Bộ não sáng tạo cần không gian để lang thang, và quán cà phê cung cấp đúng cái không gian đó.

Nói cho cùng, việc chọn ra quán cà phê làm việc không phải là một thói quen lập dị hay cách thể hiện bản thân trên mạng xã hội. Đó là cách con người hiện đại - đặc biệt là những người làm công việc trí óc đang tự tìm ra môi trường phù hợp nhất để vận hành bộ não của mình. Chúng ta không còn sống trong thời đại mà công việc phải gắn cứng với một chiếc bàn trong một tòa nhà. Chúng ta đang học cách thiết kế không gian làm việc theo đúng nhịp sinh học và tâm lý của bản thân.

Và nếu tuần này bạn cũng đang thấy bí bách với chiếc bàn quen thuộc, hay đang mệt mỏi vì ranh giới công việc - đời sống bị nhòe đi thì có lẽ, lời khuyên đơn giản nhất là: Gói laptop lại, đi ra ngoài, tìm một quán cà phê có ánh nắng đẹp. Không phải vì bạn lười, mà vì đôi khi, bộ não cần được đổi gió để có thể tiếp tục cống hiến.