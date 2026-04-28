“Cô giáo là bạn thân Quỳnh Kool”: 3 năm trước thu nhập 200 triệu/tháng, ở căn hộ view nhìn thẳng ĐH VinUni

Đó là Lê Bống (SN 1995, Hà Nội)!

Thời gian gần đây, Lê Bống nhận được nhiều sự quan tâm khi vào vai cô giáo Giang - bạn thân của Thương (Quỳnh Kool) trong bộ phim Bước chân vào đời . Trong phim, nhân vật Giang có cuộc sống ổn định về kinh tế, thường xuyên hỗ trợ bạn bè nhưng lại rơi vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người chồng giàu có song gia trưởng, kiểm soát.

Cô dạy cùng trường và là bạn thân của Thương (nhân vật do Quỳnh Kool đảm nhận).

Dù không phải tuyến nhân vật trung tâm, vai diễn của Lê Bống vẫn ghi điểm nhờ hình ảnh nhẹ nhàng, tính cách vui vẻ, tốt bụng. Đây cũng được xem là một bước tiến rõ rệt của cô trên hành trình chuyển mình sang lĩnh vực diễn xuất.

Không chỉ vai diễn, bản thân Lê Bống cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Từng là một hot girl mạng xã hội, cô dần thử sức ở nhiều vai trò như MC, người mẫu và hiện tại là diễn viên. Nhiều người theo dõi hành trình này nhận xét cô ngày càng trưởng thành, định hình hình ảnh rõ ràng hơn so với trước.

Lê Bống vốn có xuất thân là hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội với những clip ngắn đăng tải trên TikTok. Ban đầu là với những nội dung khoe nhan sắc, nhảy,... Cô nhanh chóng nổi lên nhờ sở hữu ngoại hình xinh xắn nóng bỏng. Thế nhưng, danh xưng này cũng đi kèm không ít những tai tiếng cho Lê Bống.

Trong vài năm trở lại đây, người đẹp sinh năm 1995 gần như thay đổi hoàn toàn định hướng. Cô dành thời gian trau dồi kỹ năng dẫn chương trình, tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật và xuất hiện trên truyền hình với hình ảnh chỉn chu hơn.

Trang TikTok cá nhân của cô hiện đã đạt hơn 10,1 triệu người theo dõi.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống cá nhân của Lê Bống cũng nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là khi cô chia sẻ về căn hộ mới hoàn thiện vào cuối năm 2025, được chính cô gọi là “căn nhà trong mơ”.

Cô cho biết bản thân tự tay thiết kế, chọn từng loại nội thất trong nhà.

Theo tiết lộ trước đó trong một video phỏng vấn, thu nhập của Lê Bống có thể lên tới 200 triệu đồng/tháng nhờ việc sáng tạo nội dung. Nhờ đó, cô đã có thể mua đất, mua xe và xây nhà cho bố mẹ từ khá sớm. Song, trong một bài phỏng vấn trên Báo Phụ nữ Việt Nam vào năm 2023, khi được hỏi “từng tiết lộ rằng mỗi tháng mình có thể kiếm khoảng 100 - 200 triệu đồng từ công việc trên MXH. Ở thời điểm hiện tại, chắc thu nhập của bạn đã cao hơn nhiều?” thì cô cho biết hiện tại mình tập trung chủ yếu cho MC và diễn xuất nên hầu như không còn thời gian và không đủ sức khoẻ để nhận nhiều công việc như lúc trước nữa.

Căn hộ hiện tại được nữ TikToker tự lên ý tưởng thiết kế. Với nền tảng từng học về thiết kế nội thất cùng gu thẩm mỹ tốt, cô không gặp quá nhiều khó khăn trong việc hoàn thiện không gian sống theo sở thích cá nhân.

Được biết, đây là một căn hộ thuộc phân khúc cao cấp tại Hà Nội. Lê Bống lựa chọn phong cách farmhouse, hướng đến sự mộc mạc, ấm cúng nhưng vẫn giữ được nét hiện đại. Tổng thể không gian sử dụng tông trắng sáng làm chủ đạo, kết hợp nội thất tinh giản nhưng tinh tế.

Khu bếp và phòng khách được thiết kế liền mạch, tạo cảm giác rộng rãi và thông thoáng. Hệ tủ bếp màu trắng được bố trí gọn gàng, đồng nhất với không gian chung. Cô cũng lựa chọn tủ lạnh âm tủ để tăng tính thẩm mỹ.

Không gian sinh hoạt chung được hoàn thiện với tivi treo tường và một lò sưởi nhỏ phía dưới, tạo cảm giác ấm cúng. Các chi tiết nội thất như sofa, hệ thống đèn hay điều hòa đều được lựa chọn kỹ lưỡng, thể hiện sự đầu tư và gu thẩm mỹ cá nhân.

Điểm nhấn đặc biệt của căn hộ nằm ở phần view thoáng đãng, nhìn thẳng ra VinUni. Vào ban đêm, khu vực này trở nên lung linh với ánh đèn, mang lại cảm giác vừa hiện đại vừa thư giãn.

Không dừng lại ở đó, Lê Bống còn thiết kế một “thư viện bí mật” ngay trong nhà, nơi lưu trữ sách và truyện yêu thích. Không gian này gây ấn tượng với thiết kế mái vòm mềm mại, tông trắng chủ đạo, tạo cảm giác như một “góc nhỏ tách biệt” đầy tính nghệ thuật.

Nhìn tổng thể, căn hộ không chỉ đơn thuần là nơi ở mà còn phản ánh rõ phong cách sống và sự thay đổi của Lê Bống trong những năm gần đây.

Nguồn: Lê Bống