Lê Bống tự đặt máy quay cảnh khóc nức nở khi đọc sách

Mới đây trên trang TikTok cá nhân, Lê Bống gây chú ý khi đăng tải clip đọc sách nhưng khóc như mưa. Có đoạn nữ TikToker này còn nấc lên, phải dừng lại, thở ra để trấn tĩnh tinh thần và đọc tiếp.

Clip: Lê Bống khóc như mưa khi đọc sách. Nguồn: Lê Bống.

Chỉ 20 giây nhưng diễn biến cho thấy việc cứ dở trang sách nào, đọc đến đâu là Lê Bống khóc không ngớt tới đó. Có thể thấy cảm xúc cứ thế ùa ra mà chính cô nàng cũng không cản được. Lê Bống chia sẻ: “For you, a thousand times over.” (tạm dịch: Dành tặng bạn, ngàn lần hơn thế nữa).

Chỉ sau một ngày đăng tải, đoạn clip đã đạt gần 3 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận, trở thành chủ đề được chia sẻ rộng rãi trên nhiều trang tin. Câu hỏi được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất là: “Cuốn sách nào khiến Lê Bống khóc như mưa như vậy?”

Cô nàng khóc không dừng được.

Có đoạn cô nàng này còn phải dừng lại, trấn tĩnh tinh thần mới có thể đọc tiếp.

Và đó là cuốn Người Đua Diều - tiểu thuyết cũng là tác phẩm đầu tay của nhà văn người Mỹ gốc Afganistan Khaled Hosseini được xuất bản năm 2003, đã trở thành một hiện tượng văn học và đưa tên tuổi của ông trở nên nổi tiếng trên toàn cầu. Tác phẩm kể về tình bạn giữa Amir và Hassan ở Afghanistan, đan xen những bí mật, tội lỗi, sự phản bội và hành trình chuộc lỗi đầy đau đớn nhưng giàu tính nhân văn.

Nhiều người bình luận cho biết họ cũng đã khóc như Lê Bống khi đọc cuốn sách này - bởi câu từ thực sự có sức nặng cảm xúc của độc giả xoay quanh câu chuyện về tình bản, hành trình với chính mình. "Đây là một tác phẩm không thể quên, khiến bạn phải cảm nhận, đau đớn và thay đổi mãi mãi", một netizen bình luận.

Cuốn Người Đua Diều. Ảnh: Tâm Như.

Bên cạnh những bình luận đồng cảm, đoạn clip của Lê Bống cũng khơi lên cuộc tranh luận sôi nổi. Một bộ phận cư dân mạng đặt câu hỏi: “Khóc nhiều như vậy mà vẫn nhớ đặt máy quay, chỉnh góc, rồi đăng lên TikTok thì có hơi… giả không?”.

Một số người cho rằng cảm xúc thật thì hoàn toàn có thể, nhưng việc chọn đúng khoảnh khắc bật khóc để bấm quay dễ tạo cảm giác dàn dựng. “Khóc thì ai cũng từng khóc, nhưng khóc đến mức nức nở rồi đăng lên mạng thì hơi màu mè”, một bình luận nhận được nhiều lượt thích.

Tuy nhiên, chiều ngược lại, nhiều ý kiến lên tiếng bênh vực. Họ cho rằng việc ghi lại khoảnh khắc đọc sách vốn là thói quen của nhiều người, còn với một nhà sáng tạo nội dung như Lê Bống, việc chia sẻ cảm xúc cá nhân lên mạng xã hội là hoàn toàn bình thường. Có chăng điều khiến người xem “cấn” chính là sự dữ dội của cảm xúc - điều khiến người ta băn khoăn giữa ranh giới thật và diễn.

Thực tế, Người Đua Diều là tác phẩm chứa nhiều tầng cảm xúc, dễ khiến độc giả “gãy” ở những khoảnh khắc rất riêng. Có người khóc vì chi tiết trong sách, có người khóc vì những điều cuốn sách khơi dậy trong trải nghiệm cá nhân. "Không phải ai rơi nước mắt khi đọc cũng chỉ vì câu chữ - đôi khi là vì chính họ nhìn thấy mình, nhìn thấy ký ức tổn thương hay cảm giác day dứt trong câu chuyện", một cư dân mạng bình luận.