Phát hiện giúp việc trẻ lương 7 triệu/h, có 30 tỷ trong tài khoản nhờ chiều được "nhu cầu thầm kín" của chủ

Cuối năm luôn là thời điểm những chủ đề liên quan đến tiền tiết kiệm, lương thưởng và cơ hội việc làm được tìm kiếm nhiều hơn bao giờ hết. Đúng lúc đó, mạng xã hội Trung Quốc lại xôn xao trước câu chuyện về Giả Nghiên, cô gái sinh năm 1995 ở Thượng Hải - người đang làm giúp việc cao cấp với mức thu nhập khiến nhiều người choáng váng. Có khi lên đến 2000 nghìn nhân dân tệ/ giờ (khoảng hơn 7 triệu đồng). Mức lương thậm chí bằng 1/3 hoặc 1/2 thu nhập của nhiều nhân viên văn phòng.

Giúp việc gì mà có lương cao khủng khiếp như vậy? Điều này khiến nhiều người không khỏi tò mò, tìm kiếm.

Truyền thông đồng loạt đưa tin về câu chuyện của Giả Nghiên. Tờ Sina cho biết đã thực hiện một cuộc phỏng vấn nhanh chóng nữ giúp việc nhà đang hot này - giải đáp tất tần tật nguyên do nhận được mức lương cao, số tiền tiết kiệm ở tuổi 30.

Theo đó, Giả Nghiên không phải giúp việc nhà thông thường mà là giúp việc nhà cao cấp, , chuyên về sắp xếp - phân loại, và tối ưu không gian sống cho các gia đình giàu có ở Thượng Hải. Trái với hình dung của nhiều người, công việc của Giả Nghiên không phải lau dọn hay nấu ăn như mô típ giúp việc truyền thống.

Đây là nhóm dịch vụ được ví như “phiên bản nâng cấp của nghề dọn dẹp”: chỉ làm theo giờ, tính phí rất cao, yêu cầu trình độ chuyên môn, kỹ năng và khả năng giao tiếp với khách VIP.

Giả Nghiên chia sẻ về công việc của mình.

Và mọi thứ bắt đầu từ… một khóa học, từ năm 2020. Lúc này, Giả Nghiên 25 tuổi, sau vài năm ra trường làm công việc văn phòng bấp bênh, thu nhập không cao, lại bị thất nghiệp thì cô quyết định dốc hết số tiền tiết kiệm, đăng ký tham gia một khóa học dọn dẹp - phân loại đồ đạc chuyên nghiệp ở Nhật Bản. Khóa học kéo dài gần 2 tuần, chi phí không hề rẻ - lên đến hơn 50 nghìn nhân dân tệ (gần 200 triệu đồng) nhưng lại mở ra cho cô cả một hướng đi hoàn toàn mới.

Sau khi tốt nghiệp, cô được các trung tâm môi giới giới thiệu đến những hộ gia đình có nhu cầu. Nhờ thái độ cầu thị và kỹ năng sắp xếp tốt, Giả Nghiên nhanh chóng có lịch làm đều đặn, khách cũ giới thiệu khách mới nhưng đó là ở Nhật Bản.

Nghiên cứu thấy thị trường ở Thượng Hải - một trong những thành phố giàu nhất Trung Quốc, nơi có những gia tộc thượng lưu, giới siêu giàu song thiếu người giúp việc chuyên nghiệp - đầy tiềm năng. Cô về nước, bắt đầu từ con số 0 cùng đội nhóm chỉ 3 người, không khách, không đơn.

Giả Nghiên quyết định tự quảng cáo. Đầu tiên cô làm miễn phí vài nhà để lấy video trước–sau, đăng lên Douyin, lượng khách hàng cũng từ đây mà tới. Đỉnh điểm là đầu năm 2021, cô tung thử thách viral: “Lương giờ 1.200 NDT (khoảng 4,2 triệu đồng/giờ), quyết kiếm 1 triệu NDT/tháng (khoảng 3,5 tỷ đồng/tháng).” Và cuối cùng đã thành công.

Hiện tại, mức phí chính thức của Giả Nghiên là 2.000 NDT/giờ (khoảng 7 triệu đồng/giờ). Có hôm làm biệt thự 3 tầng, 25 tiếng liên tục, cô bỏ túi hơn 28.800 NDT (gần 100 triệu đồng) chỉ trong một ca. Và tất nhiên với những nhà thế này Gỉa Nghiên phải làm cùng với những đồng nghiệp khác. “Cỡ đôi giày tôi đang xếp cho khách cũng đã hơn 1 triệu NDT (hơn 3,5 tỷ đồng). Một chiếc túi Hermes Birkin nằm lăn lóc trong góc tủ cũng vài trăm triệu. Thế nên chuyện họ trả tôi 7 triệu đồng/giờ để đồ đạc được sắp xếp đẹp lung linh, dễ lấy, lại còn chụp ảnh khoe bạn bè - một nhu cầu thầm kín của các chủ nhà giàu, cũng là điều dễ hiểu,” Giả Nghiên cho biết.

Song, cô cũng cho biết không phải lúc nào cũng có khách, vì tệp khách hàng là giới thượng lưu, siêu giàu. Hầu hết thường bùng nổ vào cuối năm, cận Tết là chủ yếu. Mỗi căn nhà 1 năm chỉ cần thuê những người giúp việc cao cấp như Nghiên khoảng 1-2 lần. Bởi, sau đó cô cũng đã phân loại đồ, đề xuất các giải pháp dọn dẹp,... Công việc này cũng có nhiều cạnh tranh, áp lực cao chứ không hề đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ, Gỉa Nghiên phân trần trước câu hỏi mà nhiều người đặt ra: Xếp đồ thôi có gì đặc biệt mà giá cao như vậy?

"Lao công 50 NDT/giờ (khoảng 175 nghìn đồng/giờ) đến nhà là xắn tay áo quét luôn, còn giúp việc như chúng tôi từ 300 NDT/giờ (hơn 1 triệu đồng/giờ) trở lên, câu hỏi đầu tiên bao giờ cũng là: ‘Thói quen mặc đồ của anh/chị là gì? Chị thích hộp đựng bằng nhựa trong hay vải linen?’”. Người ngoài nhìn thì tưởng chỉ gấp quần áo, nhưng người trong nghề mới thấy cả một hệ thống chuyên nghiệp phía sau, từ đo đạc từng centimet không gian để vẽ bản thiết kế riêng cho từng tủ từng ngăn, khảo sát thói quen sống để tìm đúng vấn đề mà gia chủ gặp phải.

Sau đó, chúng tôi còn đề xuất dụng cụ đúng chất liệu và hướng dẫn khách cách tự duy trì để 6 tháng sau vẫn gọn.

Ảnh minh họa.

Quy trình vào nhà còn chuẩn hơn đi spa cao cấp, khử khuẩn toàn thân ngay cửa, để điện thoại túi xách riêng, chủ động đưa giấy khám sức khỏe, lắp camera theo dõi hình người để khách ngồi sofa vẫn “giám sát” được từng động tác, xong việc khách ký nghiệm thu mới tính tiền.

Nói trắng ra, người giàu không tiếc vài triệu một giờ để mua lại sự yên tâm và tiện lợi, họ trả tiền không chỉ để tủ đẹp mà để mỗi sáng mở mắt đã thấy cả thế giới của mình được ai đó sắp xếp gọn gàng thay mình, còn gì đáng giá hơn thế nữa?", Giả Nghiên tiết lộ bí mật nghề nghiệp.

Nguồn: Sina, Douyin.