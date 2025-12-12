Đạo diễn - NSX Trần Thành Trung: "Làm Gala Nhạc Việt hay Đại sứ Du lịch, tôi đều muốn lan toả văn hoá Việt"

Anh vừa được công bố là Đại sứ Tuần lễ Du lịch TP.HCM 2025. Với vai trò này, cảm xúc của anh ra sao?

Khi nhận lời mời, tôi cảm thấy vui, tự hào và háo hức. Tôi tin những sản phẩm tôi từng thực hiện về Sài Gòn - TP.HCM đã phần nào tạo niềm tin để ban tổ chức giao nhiệm vụ này. Nhưng đi cùng cảm xúc tích cực là trách nhiệm. Tôi tự đặt áp lực phải nghĩ ra nhiều dự án ý nghĩa hơn, xứng đáng với vai trò Đại sứ. Với tôi, đóng góp của mình không chỉ dừng ở một tuần lễ sự kiện, mà hướng đến việc xây dựng hình ảnh TP.HCM trong tầm nhìn dài hạn.

Anh có những kế hoạch dài hơi nào để thúc đẩy hình ảnh thành phố?

TP.HCM vốn sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa - du lịch - ẩm thực phong phú, nên tôi sẽ tiếp tục hợp tác với nhiều đơn vị để quảng bá hình ảnh một thành phố mới sau sáp nhập. Năm 2026 là cột mốc 50 năm Sài Gòn đổi tên thành TP.HCM ra đời, càng khiến tôi cảm thấy mình có trách nhiệm chung tay cùng các văn nghệ sĩ để truyền thông một siêu đô thị mới. Mục tiêu là giữ vững vị thế đầu tàu của thành phố, đồng thời góp phần định vị TP.HCM như một điểm đến hấp dẫn của châu Á trong tương lai.

Từ tình yêu thành phố đến dự án quốc gia "Viet Nam Love", điều gì thôi thúc anh thực hiện những dự án cộng đồng?

Tôi đam mê các dự án nghệ thuật cộng đồng suốt hơn 13 năm, từ những ngày đầu vào nghề. Không ai bắt tôi làm, nhưng đó là cảm hứng và khát khao tạo ra những giá trị bền vững, có sức lan tỏa lâu dài. Ai trong nghề cũng hiểu kinh tế không phải động lực chính, đôi khi tôi còn phải bù chi phí. Đam mê là yếu tố đầu tiên giúp chúng tôi đi đường dài, sau đó mới đến trách nhiệm xã hội. Khi hai yếu tố này song hành, sản phẩm tạo ra sẽ có hiệu quả tốt bậc nhất và mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Văn hóa Việt đã được lan tỏa mạnh mẽ qua "Gala Nhạc Việt". Là "cha đẻ" của chương trình, hơn 13 năm qua anh chịu áp lực gì để duy trì di sản Tết này?

Những năm đầu, tôi làm Gala Nhạc Việt bằng sự vô tư, xuất phát từ tình yêu mùa lễ hội. Nhưng từ số thứ 3, 4, chương trình trở thành trách nhiệm xây dựng một thương hiệu Tết gắn bó với người Việt. Mỗi mùa Gala là một "kỳ thi tốt nghiệp", đòi hỏi tôi phải dồn tâm sức, ý tưởng và kinh phí. Tôi luôn muốn lồng ghép vào chương trình phong tục, giai điệu Tết xưa nhưng thể hiện bằng màu sắc mới, gần gũi giới trẻ. Tôi kỳ vọng các bạn trẻ cảm nhận được hương vị Tết truyền thống, từ đó gìn giữ cội nguồn và lòng biết ơn.

"Gala Nhạc Việt" năm nay có gì mới trong bối cảnh thị trường giải trí bùng nổ?

Khán giả ưu ái khi nói rằng "Thấy Gala Nhạc Việt là thấy Tết". Đó là niềm hạnh phúc nhưng cũng là áp lực lớn. Năm nay, tôi đặt ra KPI cao: phải đổi mới nhưng giữ vững chất cốt lõi. Khi khán giả ngày càng khó tính và thị trường sôi động, nếu chúng tôi không sáng tạo liên tục, sẽ tụt lại phía sau. Đây cũng là năm đầu tiên ê-kíp chuẩn bị sớm hơn thường lệ.

Chương trình năm nay quy tụ khoảng 50 nghệ sĩ, tiếp tục giữ "đặc sản" là các màn kết hợp độc đáo và những tiết mục độc quyền. Bên cạnh đó, hoạt động thiện nguyện vẫn duy trì như một phần quan trọng tạo nên giá trị của Gala Nhạc Việt.

Vừa làm Gala mang nét truyền thống, vừa làm Đại sứ Du lịch mang nét hiện đại, anh thấy sự kết nối giữa hai vai trò này ra sao?

Sự kết nối ấy trải dài trong mọi sản phẩm tôi thực hiện, từ Xinh Tươi Việt Nam, Tôi Yêu Thành Phố Tôi đến Viet Nam Love. Dù truyền thống hay hiện đại, chất liệu Việt Nam luôn là chủ đạo và được thể hiện bằng ngôn ngữ sáng tạo, bắt nhịp xu hướng. Chúng tôi mời những nhạc sĩ tạo hit, những nghệ sĩ trẻ được yêu thích để truyền tải nội dung cổ động theo cách hiện đại bậc nhất. Ở bất kỳ vai trò nào, tôi luôn giữ "chất Việt" rõ nét và nhất quán. Đó là màu sắc đặc trưng trong hành trình làm nghề của tôi.

Viet Nam Love là dự án nghệ thuật cộng đồng quy mô quốc gia do đạo diễn Trần Thành Trung khởi xướng nhằm hưởng ứng các cột mốc kỷ niệm trọng đại. Quy tụ hơn 100 văn nghệ sĩ, dự án triển khai chuỗi hoạt động đa dạng từ âm nhạc, thời trang đến chiến dịch trồng cây "Thành phố nở hoa", mang sứ mệnh lan tỏa lòng tự hào dân tộc và kiến tạo giá trị văn hóa bền vững.

Gala Nhạc Việt là thương hiệu đại nhạc hội Tết uy tín hơn 13 năm qua với slogan "Thấy Gala Nhạc Việt là thấy Tết". Cũng do đạo diễn Trần Thành Trung sáng lập, chương trình nổi bật bởi sự đầu tư hoành tráng và những màn kết hợp nghệ sĩ độc quyền. Đây không chỉ là bữa tiệc giải trí mà còn là nơi lưu giữ văn hóa, hòa quyện giữa phong vị Tết truyền thống và hơi thở hiện đại để kết nối các thế hệ.