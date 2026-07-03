Đời thực “bỏng mắt” của nữ cảnh sát chìm trên VTV

Từ visual đến body ngoài đời đều đẹp nức nở.

Mới lên sóng giờ vàng VTV, bộ phim Lửa Trắng đã tạo ra không ít chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh tuyến nội dung về cuộc đối đầu giữa lực lượng cảnh sát và đường dây tội phạm, nhân vật Sương cũng nhanh chóng trở thành cái tên được khán giả chú ý khi có màn "lật mặt" đầy bất ngờ: từ cô gái quyến rũ bên cạnh ông trùm Lê Trường hóa ra lại là nữ cảnh sát chìm cài cắm vào tổ chức.

Cùng với cú twist của bộ phim, danh tính nữ diễn viên đảm nhận vai diễn này cũng được tìm kiếm nhiều hơn. Với nhiều khán giả, đây là gương mặt không còn xa lạ trên sóng phim Việt nhưng mỗi lần xuất hiện lại mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác.

Đó là nữ diễn viên Cù Thị Trà.

Cù Thị Trà vào vai nữ cảnh sát chìm trong phim Lửa Trắng (Ảnh chụp màn hình)

Cù Thị Trà sinh năm 1999, là thế hệ mới của vũ trụ phim ảnh giờ vàng VTV. Cô nàng chiếm trọn sự chú ý của khán giả bắt đầu từ vai diễn tiểu tam xinh đẹp ở bộ phim Chúng Ta Của 8 Năm Sau. Nhờ sức hút từ vai diễn này mà sau đó, nữ tân binh đã có vai chính đầu tay trên sóng truyền hình và trở thành cái tên gây ấn tượng mạnh với netizen.

Trong phim Lửa Trắng, Cù Thị Trà một lần nữa mang đến hình ảnh khác biệt. Nhân vật Sương ban đầu xuất hiện với vẻ ngoài quyến rũ, bí ẩn, luôn ở cạnh ông trùm khiến nhiều người nghĩ đây chỉ là một "bóng hồng" trong thế giới tội phạm. Thế nhưng, cú lật mở thân phận nữ cảnh sát chìm đã giúp nhân vật trở thành điểm nhấn của phim, đồng thời khiến khán giả dành nhiều lời khen ngợi đến mỹ nhân sinh năm 1999.

Trước khi bén duyên với nghiệp diễn, Cù Thị Trà thường xuất hiện với vai trò người mẫu. Cô sở hữu nhan sắc nổi bật, gương mặt cá tính cùng body cực đỉnh. Trên phim đa dạng tạo hình, ngoài đời, Cù Thị Trà ưa chuộng phong cách thời trang nóng bỏng, “đốt mắt” người xem với những bộ ảnh khoe body cực gắt.

Cù Thị Trà ngoài đời sở hữu body nóng bỏng, quyến rũ

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh diện váy ôm sát, trang phục cắt xẻ hay bikini trong các chuyến du lịch. Sở hữu lợi thế hình thể, cô không ngại thử nghiệm nhiều phong cách từ nữ tính, thanh lịch đến cá tính, quyến rũ.

Hiện tại ngoài công việc diễn viên, Cù Thị Trà vẫn duy trì hoạt động người mẫu ảnh và thường xuyên xuất hiện trong các bộ hình thời trang, quảng cáo. Song, người đẹp cũng chỉ thường chia sẻ về công việc, một vài khoảnh khắc đời thường trên MXH. Về cuộc sống đời tư, Cù Thị Trà từng tiết lộ vẫn đang độc thân, dành nhiều thời gian cho sự nghiệp. Bên cạnh đó cô nàng cũng lựa chọn lối sống kín tiếng, muốn khán giả tập trung nhiều hơn vào các vai diễn của mình.

Visual đời thường cực cuốn của mỹ nhân sinh năm 1999

Ảnh: FBNV