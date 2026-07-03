Tình yêu của Tăng Thanh Hà

Là điều mà Tăng Thanh Hà vừa ngủ dậy đã muốn ghé thăm, dành thời gian trò chuyện. Nhiều đến mức chồng cô cũng… cạn lời.

Mới đây, thông tin Tăng Thanh Hà tái xuất màn ảnh sau 13 năm vắng bóng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh dự án đánh dấu sự trở lại của "ngọc nữ", cuộc sống hiện tại của cô cũng trở thành chủ đề được nhiều người tò mò.

Tăng Thanh Hà.

Trong số những hình ảnh được Tăng Thanh Hà chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội, khu vườn trong căn biệt thự nơi cô sống cùng chồng và các con luôn khiến người theo dõi thích thú.

Với con dâu tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, đây không đơn thuần là nơi trồng cây mà còn là góc thư giãn, tận hưởng thiên nhiên và gắn bó với nhịp sống mỗi ngày.

Khu vườn là khoảng sân rộng nằm bao quanh trong biệt thự ở khu Thảo Điền (phường An Khánh, TP.HCM) mà vợ chồng Tăng Thanh Hà - thiếu gia Louis Nguyễn đang sinh sống. Lợi thế rộng rãi, để ngọc nữ này có thể thỏa niềm đam mê trồng cây ăn trái, rau xanh và các loài hoa yêu thích. Bởi thế, không gian sống của gia đình Tăng Thanh Hà lúc nào cũng phủ kín sắc xanh, phục vụ cho đời sống thường ngày.

Khu vườn trồng nhiều cây xanh, hoa và rau.

Từ những luống rau sạch, giàn bầu bí, mồng tơi, rau cải đến các khóm hoa, cây ăn trái đều được bố trí gọn gàng theo từng khu vực, tạo cảm giác vừa đẹp mắt vừa gần gũi.

Trong số các loại cây ăn trái, xoài là "đặc sản" được Tăng Thanh Hà yêu thích nhất. Mỗi mùa thu hoạch, cô đều chia sẻ hình ảnh tự tay hái quả hoặc rủ bạn bè, người thân đến thưởng thức thành quả ngay tại vườn. Từ năm 2020 đến nay, nữ diễn viên đều đặn khoe những vụ xoài sai trĩu quả trên trang cá nhân. Cô từng hài hước gọi mình là "người nông dân trồng xoài" khi liên tục đăng ảnh thu hoạch, cắt xoài rồi mang biếu bạn bè.

Thu hoạch xoài - hình ảnh thường thấy vào mỗi dịp hè của Tăng Thanh Hà.

Có lẽ vì thế mà với nhiều người sống ở thành phố, một khu vườn như vậy chẳng khác nào "tình yêu" - nơi cô dành nhiều thơi gian, tâm sức. Không chỉ mang đến không gian thư giãn sau những giờ làm việc, nơi đây còn giúp chủ nhân được tự tay gieo trồng, chăm sóc rồi thu hoạch thành quả của mình - điều vốn không dễ có giữa nhịp sống đô thị.

Nhìn tần suất xuất hiện của khu vườn trên Instagram cũng đủ thấy nơi này có vị trí đặc biệt thế nào trong cuộc sống của Tăng Thanh Hà.

Trong một bài đăng, nữ diễn viên từng kể lại cuộc trò chuyện hài hước với chồng khi thấy cô thường xuyên đứng rất lâu dưới những tán cây : "Sao anh thấy em hay đi vòng vòng mấy cái cây trước nhà và đứng thật lâu dưới mấy cái tán cây trong sân nhà vậy?

Em nói chuyện với mấy cái cây á anh. Nhiều khi hỏi dạo này mưa gió quá có khỏe không.

Ảnh không biết nói gì nữa."

Khu vườn trồng nhiều loại rau xanh của Tăng Thanh Hà.

Màn đối đáp dí dỏm này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Không ít cư dân mạng còn đùa rằng đây chính là sở thích khiến Louis Nguyễn chỉ biết... "cạn lời". Thế nhưng, với những người yêu cây cối và có niềm đam mê làm vườn, việc dành thời gian ngắm cây, trò chuyện hay quan sát từng thay đổi nhỏ của khu vườn lại là một cách để thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Điều này cũng cho thấy khu vườn không đơn thuần là nơi trồng cây đối với Tăng Thanh Hà. Đây giống như một góc riêng để cô thư giãn, có sự kết nối nhất định.

Dù bận rộn với công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình, Tăng Thanh Hà vẫn duy trì niềm yêu thích đặc biệt dành cho việc làm vườn. Không chỉ trồng xoài, cô còn thường xuyên khoe những luống rau xanh, cây trái và hoa cỏ được chăm chút cẩn thận trong khuôn viên biệt thự.

Niềm yêu thích này được cho là chịu ảnh hưởng từ gia đình. Trước đây, bố cô là người trồng cây để con gái thu hoạch, còn hiện tại, chính Tăng Thanh Hà lại tạo điều kiện để các con được tự tay hái quả ngay trong khu vườn của gia đình.

Khu vườn cũng là nơi mở đầu cho mỗi ngày của nữ diễn viên. Cô từng chia sẻ rằng mình có thói quen thức dậy từ rất sớm, khi đèn đường còn chưa tắt, mở cửa hít thở không khí trong lành, tập thể dục rồi ngồi một mình ngoài vườn ăn sáng, lắng nghe tiếng chim hót trước khi các con thức dậy đi học.

“Mình thích dậy sớm, đèn đường còn chưa tắt. Tranh thủ con chưa dậy mở cửa sổ, hít tí không khí trong lành, tập thể dục tịnh tâm tí , đi tắm, rồi xuống nhà chuẩn bị ăn sáng.

Mình hay ngồi một mình ngoài vườn vừa nghe tiếng chim vừa nhăm nhi bữa sáng. Xong bữa sáng cũng là lúc tụi nhỏ dây chuẩn bị đi học...Bắt đầu một ngày như thế”, cô chia sẻ.

Nơi cô cực kỳ yêu thích.

Nhắc đến Tăng Thanh Hà, nhiều người sẽ nhớ ngay đến hình ảnh "ngọc nữ" của màn ảnh Việt với nhan sắc dịu dàng cùng lối sống kín tiếng.

Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn và không còn hoạt động nghệ thuật, gần như vắng bóng trên màn ảnh. Cô tập trung vào việc sinh con, chăm lo cho gia đình và công việc kinh doanh riêng.

Trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường như đi làm vườn, nấu ăn, đi chơi cùng gia đình,... tất cả đều mang màu sắc nhẹ nhàng nhưng đầy năng lượng, khí chất khó lẫn vào đâu. Thay vì chạy theo tiêu chuẩn làm đẹp sắc sảo hay "trẻ hoá" quá mức, visual hiện tại của Tăng Thanh Hà là sự dung hòa giữa thanh lịch, khỏe khoắn và phong thái tự tin.