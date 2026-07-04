Mỹ nhân VTV được chồng tặng ô tô trong đám cưới: 2 năm sau, nhìn bức ảnh trên du thuyền là rõ tình trạng hôn nhân

Tuy không còn đóng phim nhiều như trước, song cuộc sống của người đẹp này luôn nhận về nhiều sự quan tâm.

Mới đây trên Instagram cá nhân, Ngọc Huyền đăng tải bộ hình trong chuyến đi du lịch biển. Trên du thuyền, mỹ nhân phim VTV khoe nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng thiếu gia.

Nhan sắc của cô nàng cũng được netizen nhận xét ngày càng thăng hạng, “đẹp mặt” cả đôi (ý chỉ cả hai vợ chồng đều đẹp - PV). “Đẹp nức nở nàng ơi”, “Nhà này đẹp đôi cả nhà ha”, “Lâu rồi mới thấy cho chồng lên sóng, đôi này vừa đẹp vừa ngọt ngào quá đi thôi”,. .. là những bình luận của cư dân mạng.

Nhìn hình ảnh trên du thuyền mới đây là rõ hôn nhân hạnh phúc cỡ nào.

Vài tháng rồi mới “lên sóng” cùng vợ trên mạng xã hội nên càng nhận về nhiều sự chú ý. Loạt ảnh cũng hiếm hoi hé lộ cuộc sống của Ngọc Huyền và ông xã sau gần 2 năm kết hôn, nhận về nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.

Sau gần 2 năm kết hôn, Ngọc Huyền không còn hoạt động nghệ thuật dày đặc như trước mà dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đồng thời tham gia các sự kiện, làm mẫu ảnh và thường xuyên có những chuyến du lịch trong và ngoài nước.

Trên mạng xã hội, người đẹp cũng cởi mở hơn khi chia sẻ cuộc sống hôn nhân. Cô hiện sống cùng gia đình chồng trong căn biệt thự tại Hà Nội và thường đăng tải những khoảnh khắc đời thường bên ông xã, người thân.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, nhiều cư dân mạng nhận xét cuộc sống của nữ diễn viên khá thoải mái. Bên cạnh những chuyến nghỉ dưỡng, cô còn thường xuyên check-in tại các nhà hàng, quán cà phê, tham gia nhiều hoạt động thể thao và xuất hiện ở các sự kiện. Phong cách của Ngọc Huyền cũng có nhiều thay đổi khi ưu tiên những thiết kế thanh lịch, nữ tính hơn, được nhận xét ngày càng sang trọng và trưởng thành.

Ngọc Huyền dạo này.

Dù khá kín tiếng, ông xã Duy Minh vẫn nhiều lần đồng hành cùng vợ tại các sự kiện. Anh từng ghi điểm với những khoảnh khắc âm thầm đứng đợi, xách túi hay hỗ trợ Ngọc Huyền phía sau ống kính.

Ngọc Huyền và chồng. Anh chàng đưa vợ đi làm, đi du lịch,....

Thời điểm tổ chức đám cưới vào năm 2023, Ngọc Huyền từng gây chú ý khi được chồng tặng một chiếc ô tô đời mới ngay trong hôn lễ. Món quà có giá lăn bánh khoảng 1,4 tỷ đồng khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Tuy nhiên, nữ diễn viên nhiều lần cho biết bản thân luôn muốn độc lập về tài chính dù nhận được sự yêu thương, ủng hộ từ chồng và gia đình chồng.

Trong buổi họp báo ra mắt bộ phim Dịu dàng màu nắng , Ngọc Huyền từng chia sẻ: " Bố mẹ chồng và chồng đều ủng hộ Huyền nhưng mình vẫn luôn rõ ràng trong vấn đề kinh tế. Mình có công việc của mình và phải tự kiếm ra tiền, chứ không thể ỷ lại vào bố mẹ hay chồng."

Ngọc Huyền được chồng tặng ô tô trong đám cưới.

Chồng Ngọc Huyền, Duy Minh không hoạt động trong lĩnh vực giải trí nhưng xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh là con trai của nghệ sĩ piano, giảng viên Phạm Quỳnh Trang - em gái ruột của NSƯT Chí Trung. Ông ngoại của anh là NSND Quý Dương, một trong những nghệ sĩ opera tiêu biểu của Việt Nam.

Trước khi kết hôn, Ngọc Huyền là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim phát sóng giờ vàng trên VTV như Thương ngày nắng về , Món quà của cha ... Bên cạnh diễn xuất, cô còn được biết đến với vai trò người mẫu ảnh, KOL sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Gần đây, nữ diễn viên trở lại màn ảnh với bộ phim Dịu dàng màu nắng , đánh dấu lần tái xuất sau thời gian tạm gác công việc để vun vén cuộc sống gia đình.