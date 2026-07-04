Nhikolai Đinh xuất hiện sau 2 năm vướng vòng lao lý vì ma túy, lần đầu đối diện quá khứ

Động thái mới của người mẫu Nhikolai Đinh sau 2 năm thi hành án đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Nhikolai Đinh (SN 1995) từng là cái tên được nhiều người biết đến. Trong giới người mẫu, Nhikolai Đinh khá nổi bật khi sở hữu chiều cao 1m92 cùng dòng máu lai Việt - Nga. Cũng chính bởi lợi thế ngoại hình, nam người mẫu từng xuất hiện nhiều trong các MV của loạt ca sĩ nổi tiếng như: Sau tất cả - Erik, Bùa yêu - Bích Phương, Người từng yêu anh rất sâu nặng - Hương Tràm, Keep me in love - Hồ Ngọc Hà...

Ngoài ra, sự nghiệp của Nhikolai Đinh cũng để lại nhiều dấu ấn khi anh tham gia nhiều show truyền hình: Vietnam Next Top Model hay The Face Vietnam. Anh cũng từng dự thi Mr United Nations - Nam vương liên lục địa tại Ấn Độ vào tháng 2/2022. Sau đó, Nhikolai Đinh giành giải "Nam vương Môi trường Việt Nam".

Nhikolai Đinh từng là gương mặt quen thuộc với nhiều người

Tuy nhiên khi sự nghiệp đang ổn định, Nhikolai Đinh lại vướng vòng lao lý, bị bắt về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy”, tuyên phạt mức án 2 năm tù.

Sau khoảng thời gian đó, gần đây, Nhikolai Đinh bắt đầu xuất hiện trở lại trên MXH. Ban đầu, nam người mẫu đăng tải một số hình ảnh trên trang cá nhân của mình, thể hiện mong muốn làm lại một cuộc đời mới. Cho đến mới đây, Nhikolai Đinh trở lại sáng tạo nội dung trên TikTok, thẳng thắn nhìn vào quá khứ của mình.

Nhikolai Đinh tại phiên tòa xét xử hồi tháng 3/2025. Nam người mẫu nhận mức án 2 năm tù về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy”

Trên trang TikTok của mình, Nhikolai Đinh đăng các đoạn clip kể về sai lầm trong cuộc đời. Thời điểm đầu, anh lựa chọn hình thức giấu mặt, để kể về câu chuyện cá nhân. Song mới đây, Nhikolai Đinh đã lộ diện, bày tỏ về sự sẵn sàng đối mặt, nhìn thẳng vào lỗi lầm để sửa chữa.

“Lúc mới thử, tôi luôn nghĩ mình khác người khác. Tôi từng nghĩ mình biết điểm dừng, nghĩ mình đủ tỉnh táo. Nhưng thứ nguy hiểm nhất của chất kích thích là nó khiến bạn tin rằng mình đang kiểm soát mọi thứ. Trong khi thực tế, bạn đang dần đánh mất tất cả”, Nhikolai Đinh lần đầu nói về sai lầm của mình.

Nhikolai Đinh đăng tải clip thẳng thắn nhìn nhận về sai lầm trong quá khứ

Gần đây Nhikolai Đinh cập nhật nhiều hơn trên MXH

Bên cạnh đó, Nhikolai Đinh cho biết sau khoảng thời gian 2 năm, bản thân anh đã có những nhìn nhận thay đổi rõ rệt. Nam người mẫu cho hay mình biết trân trọng cuộc sống tự do hơn, trân quý thời gian hơn để bắt đầu lại một cột mốc mới.

Phía dưới phần bình luận, cộng đồng mạng cũng để lại nhiều ý kiến khác nhau về đoạn clip này. Không ít người bày tỏ sự bất ngờ khi thấy Nhikolai Đinh xuất hiện trở lại. Việc nam người mẫu dám chia sẻ câu chuyện của bản thân trong quá khứ cũng được cho là điều không phải ai cũng nghĩ đến. Ngoài ra, một số bình luận dành sự động viên, cho rằng ai cũng cần một cơ hội mới để sửa sai.