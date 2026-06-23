Bé gái chụp selfie với Messi vụt nổi tiếng: Gây choáng vì lột xác ở tuổi 14

Cô bé này từng gây chú ý với khoảnh khắc chạy vào trong sân thi đấu để chụp hình với Messi vào năm 2024.

Lionel Messi đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên các diễn đàn bóng đá toàn cầu sau khi lập kỷ lục mới tại World Cup 2026. Ở tuổi 38, siêu sao người Argentina vừa ghi cú đúp vào lưới tuyển Áo, qua đó trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử các kỳ World Cup với 18 pha lập công.

Lionel Messi. Ảnh: Getty.

Giữa lúc cái tên Messi một lần nữa phủ sóng truyền thông, nhiều người bất ngờ nhớ lại một khoảnh khắc từng gây bão mạng xã hội cách đây 2 năm: Cô bé 12 tuổi lao xuống sân giữa trận đấu để xin chụp ảnh cùng thần tượng và được chính Messi dang tay bảo vệ trước sự xuất hiện của lực lượng an ninh.

Nhân vật chính trong câu chuyện đó là Antonella Siegert (SN 2012) - cô bé gốc Venezuela sống tại bang Florida (Mỹ), người từng khiến mạng xã hội toàn cầu bùng nổ sau màn "đu idol thành công" tại trận đấu giữa Inter Miami và Colorado Rapids thuộc khuôn khổ MLS hồi tháng 4/2024.

Khoảnh khắc này cũng gây chú ý trên sóng truyền hình. Ảnh: MXH.

Ảnh selfie của Antonella Siegert với Messi năm 2024.

Khi trận đấu giữa Inter Miami và Colorado Rapids bước vào những phút bù giờ, Antonella bất ngờ từ khán đài chạy xuống sân, vừa chạy vừa gọi lớn tên Messi trước khi tiến sát thần tượng và xin chụp một bức ảnh selfie.

Khoảnh khắc diễn ra chỉ trong vài giây nhưng nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các nền tảng mạng xã hội. Trong video được chính Antonella ghi lại bằng điện thoại, Messi ban đầu tỏ ra bất ngờ khi có người khoác vai mình từ phía sau. Tuy nhiên, anh nhanh chóng mỉm cười, vòng tay qua cô bé để chụp ảnh.

Khi lực lượng an ninh lao tới, Messi còn được cho là đã có hành động bảo vệ người hâm mộ. Nam cầu thủ dang tay ra, dường như muốn các nhân viên hãy nhẹ tay với cô gái trẻ. Theo tờ Ole, Messi đã nói: "Được thôi (yêu cầu chụp chung) nhưng hãy chạy nhanh đi".

Trả lời truyền thông thời điểm đó, Antonella chia sẻ đây là "ngày tuyệt vời nhất cuộc đời" và gửi lời cảm ơn tới Messi vì đã giúp giấc mơ của mình trở thành hiện thực.

Clip do cô nàng tự quay, nhờ người thân quay lại khoảnh khắc này và đăng lên TikTok, hút 1,8 triệu lượt xem. Nguồn: Antonella Siegert

Antonella năm 12 tuổi. Cô bé có niềm đam mê với bóng đá từ nhỏ. Ảnh: IGNV.

Điều thú vị là Antonella không phải một fan bóng đá bình thường.

Ngay thời điểm chạy vào sân gặp Messi, cô bé đã là một cầu thủ trẻ đang theo đuổi giấc mơ sân cỏ tại Mỹ. Antonella Siegert mang quốc tịch Venezuela, sinh sống tại Florida và thi đấu ở vị trí tiền đạo.

Hai năm sau khoảnh khắc viral toàn cầu ấy, cuộc sống của Antonella đã có khá nhiều thay đổi.

Từ một cô bé được biết đến nhờ tình yêu đặc biệt dành cho Messi, Antonella hiện là cầu thủ trẻ thuộc đội U16 Florida Kraze Krush - một tổ chức đào tạo bóng đá trẻ có quy mô lớn tại miền Trung Florida. Trước đó, cô từng thi đấu cho Nona Soccer Academy - một học viện bóng đá trẻ do gia đình tự quản và điều hành, có trụ sở tại khu vực Lake Nona, Orlando, Florida (Mỹ).

Hiện tại của Antonella. Ảnh: IGNV.

Bóng đá hiện chiếm phần lớn cuộc sống của Antonella.

Trên Instagram cá nhân với hơn 37 nghìn người theo dõi và TikTok có khoảng 30 nghìn follower, cô bé thường xuyên đăng tải hình ảnh tập luyện, thi đấu, tham gia các giải trẻ cũng như những khoảnh khắc ăn mừng cùng đồng đội.

Nếu nhìn lại những hình ảnh năm 2024, không ít người thừa nhận khó nhận ra Antonella hiện tại.

Cô bé năm nào giờ sở hữu vẻ ngoài khỏe khoắn, cá tính hơn hẳn. Mái tóc thường được buộc gọn gàng, cắt ngắn theo phong cách của các nữ cầu thủ, vóc dáng cũng cao lớn và rắn rỏi hơn nhờ nhiều năm tập luyện thể thao cường độ cao.

Antonella đam mê bóng đá, chăm chỉ rèn luyện, thi đấu mỗi ngày. Ảnh: IGNV.

Những bức ảnh gần đây cho thấy Antonella gần như gắn liền với sân cỏ, phòng tập và các giải đấu trẻ thay vì những nội dung giải trí thông thường của tuổi teen.

Instagram của Antonella hiện ngập tràn hình ảnh thi đấu, các buổi showcase, hoạt động cùng đồng đội và những mục tiêu mới trên hành trình theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.