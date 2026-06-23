“Kiều Tiên cạch mặt mẹ chồng Hàn Quốc” lên hot search

Nữ TikToker này cho biết mẹ chồng đã dọn khỏi nhà, bà cũng không còn xuất hiện trên các clip của con dâu.

Với những ai thường xuyên theo dõi các nội dung về cuộc sống làm dâu ở Hàn Quốc, Phạm Thị Kiều Tiên (SN 1990, quê Kiên Giang) là cái tên không còn xa lạ. Không chỉ gây chú ý bởi hành trình từ cô dâu Việt nơi xứ người đến cuộc sống ngày càng khấm khá, Kiều Tiên còn nhiều lần khiến cư dân mạng ngưỡng mộ vì mối quan hệ gần gũi với gia đình chồng, đặc biệt là mẹ chồng.

Cô từng nhiều lần đưa mẹ chồng về Việt Nam thăm quê, cùng trải nghiệm cuộc sống miền Tây, đi chợ, ăn uống, du lịch và ghi lại những khoảnh khắc đời thường nhận về hàng triệu lượt xem.

Kiều Tiên và mẹ chồng.

Thế nhưng mới đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Kiều Tiên xảy ra mâu thuẫn với mẹ chồng. Không ít người nhận ra mẹ chồng của nữ TikToker đã vắng bóng trong các video suốt thời gian dài, trong khi gia đình cũng không còn sống chung như trước.

Từ khóa “Kiều Tiên cạch mặt mẹ chồng” cũng đang lọt top tìm kiếm trên nền tảng mạng xã hội TikTok.

Từ khóa “Kiều Tiên cạch mặt mẹ chồng” đang lọt top tìm kiếm trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Ảnh chụp màn hình.

Sự việc bắt nguồn từ một đoạn clip mới được Kiều Tiên đăng tải trên kênh TikTok cá nhân với hơn 583 nghìn người theo dõi. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả liên tục thắc mắc vì sao lâu nay không còn thấy mẹ chồng xuất hiện.

Đáp lại, Kiều Tiên cho biết mẹ chồng đã dọn ra ở riêng, đồng thời úp mở việc giữa hai bên từng phát sinh mâu thuẫn liên quan đến chuyện tiền bạc.

Nữ TikToker chia sẻ bản thân vốn không có ý định công khai những chuyện riêng tư của gia đình lên mạng xã hội. Tuy nhiên, vì quá nhiều người liên tục hỏi “mẹ chồng đâu rồi?” nên cô quyết định lên tiếng nhưng không muốn đi sâu vào nguyên nhân cụ thể.

Theo lời Kiều Tiên, sau khi xảy ra xích mích, cô đã mua lại căn nhà mình đang sinh sống.

“Nhà này mình mua 7 năm trước rồi, mình tin tưởng nên không vội sang tên. Sau khi xích mích thì họ lại kêu giá lên cao hơn để bán. Mình cũng đồng ý luôn vì giờ không mua thì mình không lấy lại được tiền lúc trước” , cô phản hồi một bình luận của cư dân mạng.

Kiều Tiên phản hồi bình luận, chia sẻ chuyện mẹ chồng đã dọn ra riêng.

Kiều Tiên cũng chia sẻ thêm rằng sự việc đã diễn ra nhiều tháng nay, và hiện cô dần ổn định tinh thần để tập trung chăm sóc hai con cũng như công việc.

“Mình định hè này về ngoại ở với hai con tới hết tháng luôn cho thoải mái. Đôi khi rời xa những mối quan hệ giả dối mình cũng cảm thấy nhẹ lòng”, cô chia sẻ.

Trước những câu hỏi liên quan đến phản ứng của chồng hay tình trạng hôn nhân hiện tại, Kiều Tiên không phản hồi.

Kiều Tiên chia sẻ tình trạng hiện tại.

Dưới phần bình luận, đông đảo người hâm mộ để lại lời động viên, hỏi han trạng thái hiện tại của cô. Cũng có không ít người bày tỏ sự tiếc nuối, vì từng rất yêu thích xem các nội dung giữa cô và gia đình chồng vì gần gũi, tình cảm,...

Cho những ai chưa biết thì Phạm Thị Kiều Tiên (SN 1990, quê Kiên Giang) nổi tiếng MXH từ vài năm trước những clip mukbang, vlogs cuộc sống cô dâu Việt lấy chồng Hàn. Cô kết hôn với chồng Hàn vào năm 2009, lúc cô tròn 19 tuổi, nhờ được một người bạn mai mối.

Thời mới được biết đến, cuộc sống của Kiều Tiên khá vất vả vì vừa phải chăm con nhỏ, vừa làm nội trợ trong gia đình, xa quê xa mẹ...

Nhờ kiên trì xây dựng nội dung trên YouTube và TikTok, cuộc sống của Kiều Tiên dần thay đổi tích cực. Cô không chỉ có thêm nguồn thu nhập từ sáng tạo nội dung mà còn kinh doanh, nhận quảng cáo và xây dựng được lượng người hâm mộ đông đảo.

Mẹ chồng Hàn Quốc của Kiều Tiên trước đó từng nhiều lần về Việt Nam chơi, viral với hình ảnh gần gũi, thân thiện.

Kiều Tiên hiện tại.

Điều khiến nhiều người yêu mến Kiều Tiên trong nhiều năm qua chính là hình ảnh nàng dâu hiếu thảo, thường xuyên thể hiện sự quan tâm với cả mẹ ruột lẫn mẹ chồng. Khi kinh tế ổn định hơn, cô từng mua vàng tặng hai bên gia đình, đưa mẹ ruột và mẹ chồng đi du lịch nhiều nơi, đồng thời nhiều lần ghi lại những khoảnh khắc hai bà sui vui vẻ bên nhau.

Đặc biệt, chuyến đưa mẹ chồng Hàn Quốc về quê Kiên Giang trải nghiệm cuộc sống miền Tây từng gây sốt mạng xã hội với hàng triệu lượt xem. Hình ảnh mẹ chồng diện áo bà ba, đi chợ, thưởng thức đặc sản địa phương, thậm chí xuống ruộng cắt lúa nhận được nhiều lời khen vì sự gần gũi và hòa nhập với văn hóa Việt Nam,...

Hiện tại, Kiều Tiên sở hữu kênh TikTok cá nhân với hơn 583N follow, Facebook có hơn 311N follower.