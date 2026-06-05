Xôn xao bài đăng người phụ nữ sinh năm 1993 đã lên chức mẹ chồng: Chính chủ lên tiếng

Chị Nguyệt Ánh cho biết rất áp lực, cuộc sống gia đình bị ảnh hưởng vì những lời chỉ trích của cư dân mạng.

Mạng xã hội mới đây xôn xao trước bài đăng với nội dung: “ Tôi Quý Dậu 1993 lên chức bà sui, có nàng dâu xinh đẹp rồi, mấy bà 93 sao rồi nè ”. Kèm theo đó, người phụ nữ còn khoe những bức hình chụp cùng con dâu và gia đình thông gia.

Bài đăng lập tức làm nổ ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng, sinh năm 1993 thì hiện tại mới chỉ 33 tuổi. Ở độ tuổi này đã có con dâu là bất hợp lý. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận dí dỏm: “ Người ta 1993 đã làm sui, tôi 1993 vẫn ngày ngày ăn vụng bim bim của cháu đây ”.

Thực tế chị Ánh chỉ là mẹ nuôi của chú rể.

Được biết, người chia sẻ bài đăng là chị Nguyệt Ánh (sinh năm 1993, ở Đồng Nai (tỉnh Bình Phước cũ). Chia sẻ trên Tri thức - Znews , chị Ánh cho hay thực tế chị là mẹ nuôi của chú rể. Chị Ánh và bố mẹ ruột của chú rể là anh chị em kết nghĩa, tình cảm rất thân thiết nên chị nhận chú rể làm con đỡ đầu.

Người mẹ nuôi cũng chứng kiến cậu con trai lớn lên và coi như con ruột trong nhà. Khi con lập gia đình, vợ chồng chị Ánh cũng hỗ trợ rất nhiều trong quá trình tổ chức hôn lễ.

Vì muốn lưu giữ những kỷ niệm của gia đình nên chị Ánh đã đăng những bức ảnh lên kênh Tiktok cá nhân, không ngờ các fanpage lớn đã chia sẻ lại nhưng không xác minh nội dung. Nhiều người hiểu nhầm nên chị Ánh đã phải nhận rất nhiều lời chỉ trích. Điều này khiến chị rất áp lực và cuộc sống gia đình bị ảnh hưởng. Người phụ nữ bày tỏ mong muốn câu chuyện sai lệch sẽ không tiếp tục bị lan truyền nữa.