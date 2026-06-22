Chuyện 10 chiếc bánh nếp hút gần 1 triệu lượt xem trên MXH: Đâu là nguồn cơn khiến người chồng đập phá?

Những kìm nén tích tụ bấy lâu nay bỗng chốc bùng phát chỉ vì 10 chiếc bánh nếp.

Tết Đoan Ngọ vừa trôi qua không lâu, một câu chuyện gia đình nhỏ tại Hắc Long Giang (Trung Quốc) bất ngờ gây "bão" mạng xã hội, thu hút gần một triệu lượt xem và làm dấy lên cuộc tranh cãi gay gắt giữa cộng đồng mạng.

Cụ thể, một người mẹ chồng tại địa phương đã bỏ công sức cả buổi để gói 5 cân gạo nếp thành bánh nếp, sau đó đem phân phát cho khắp các họ hàng. Tuy nhiên, đến phần của nàng dâu trong nhà, cô chỉ nhận được đúng 10 chiếc. Trước sự việc này, người vợ buột miệng than thở rằng một năm chỉ có một dịp Tết Đoan Ngọ, việc chỉ nhận được 10 chiếc là quá ít. Không ngờ, người chồng lúc này đang có chút men rượu trong người, nghe vậy liền nổi cơn thịnh nộ, đập phá đồ đạc trong nhà và chỉ thẳng mặt vợ mắng nhiếc, cho rằng mẹ gói bánh là lòng thành, cô không được quyền đòi hỏi hay chê bai.

Hình ảnh cô vợ đăng lên (ảnh cắt từ clip)

Mang trong lòng nỗi uất ức dồn nén, người vợ cho biết hai vợ chồng đã kết hôn hơn chục năm, cô luôn sống tiết kiệm, chưa từng mua một bộ quần áo đắt tiền hay sở hữu bất kỳ món trang sức nào. Những kìm nén tích tụ bấy lâu nay bỗng chốc bùng phát chỉ vì 10 chiếc bánh nếp.

Sự việc đã chia cộng đồng mạng thành hai luồng ý kiến đối lập. Một phía ủng hộ người mẹ chồng, cho rằng 5 cân gạo nếp chỉ gói được khoảng 40 - 60 chiếc bánh, việc người lớn tuổi vất vả gói bánh rồi chia cho con cháu đã là tấm lòng, phận làm con cần biết đủ chứ không nên so đo tính toán. Phía còn lại hoàn toàn thấu hiểu cho nàng dâu, họ cho rằng điều cô gái để tâm không phải là ăn nhiều hay ít, mà là cách phân chia khiến cô cảm thấy mình như người ngoài, không được gia đình chồng coi trọng.

Theo góc nhìn khách quan, chiếc bánh chỉ là ngòi nổ, còn thứ thực sự phá hủy sự hòa thuận của gia đình chính là cách xử sự tồi tệ của người chồng. Mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu hay sự khác biệt thế hệ hoàn toàn có thể được hòa giải thông qua giao tiếp. Thế nhưng, trước một lời than vãn vu vơ của vợ, người chồng không những không xoa dịu, điều phối mà còn sử dụng bạo lực, đập phá đồ đạc, khiến chuyện nhỏ hóa thành "chiến tranh" gia đình, hoàn toàn thất bại trong vai trò sợi dây kết nối. Người lớn tuổi thường coi việc trao đi chiếc bánh là tấm lòng, còn người trẻ lại chú trọng sự công bằng và cảm giác được tôn trọng; hai quan điểm này thiếu sự thấu hiểu, dẫn đến hiểu lầm ngày càng sâu sắc.

Người chồng đập phá đồ đạc thay vì nói chuyện nhẹ nhàng để vợ hiểu

Trong đời sống, những mâu thuẫn tương tự không phải là hiếm. Có những người mẹ chồng chia phần lớn bánh cho em chồng, chỉ để lại một ít cho dâu; hoặc có những trường hợp ưu ái người này, lạnh nhạt người kia khiến nàng dâu thêm chạnh lòng. Thực tế, chỉ cần mẹ chồng giải thích thêm một câu rằng năm nay bánh không nhiều, nàng dâu biết cảm thông hơn với sự vất vả của người lớn, và người chồng đứng ra khéo léo hòa giải, thì sự việc đã không đi đến kết cục đáng tiếc như vậy.

10 chiếc bánh nếp chẳng đáng là bao, nhưng một khi lòng người đã nguội lạnh thì rất khó để sưởi ấm lại. Ngày lễ tết vốn là dịp để sum vầy, đoàn viên. Trong mối quan hệ gia đình, thêm một chút thấu hiểu, bớt một chút so đo, gặp chuyện cùng nhau đối thoại ôn hòa chính là phương cách thiết thực nhất để duy trì sự hòa thuận, êm ấm.