Chồng tháo mặt nạ oxy để hôn vợ lần cuối: Bức tâm thư sau 1 tuần vợ qua đời khiến người đọc nghẹn lòng

Hơn 1 tuần sau khi vợ qua đời, người chồng vẫn không thể tin vào hiện thực.

Có những khoảnh khắc trên MXH chỉ kéo dài vài giây nhưng đủ khiến người xem chùng xuống rất lâu sau đó. Đoạn clip ghi lại những giây phút cuối cùng còn được ở bên nhau của một đôi vợ chồng trẻ đang được cư dân mạng chia sẻ mới đây là một trong số đó.

Trong khoảnh khắc này, người chồng tạm gỡ mặt nạ thở oxy của vợ sang một bên rồi cúi xuống hôn nhẹ. Đó là nụ hôn cuối cùng theo lời dặn của cô gửi đến chồng trước lúc rời xa, cũng là lần cuối cùng anh được ở gần người bạn đời của mình như thế.

Khoảnh khắc gây xúc động của đôi vợ chồng trẻ (Nguồn: @anhtienthuongvo)

Một tuần sau ngày vợ qua đời, người chồng đã đăng tải lại khoảnh khắc cuối cùng này cùng những dòng tâm sự nghẹn ngào gửi đến người vợ quá cố của mình:

"Vợ à… Thế là đã 1 tuần rồi vợ nhỉ? 1 tuần mà chồng cứ ngỡ như mới hôm qua thôi. Mọi thứ trong nhà vẫn thế, chỗ của vợ vẫn đó, quần áo của vợ vẫn còn đó, nhưng vợ thì không còn về nữa rồi. Chồng vẫn nhớ như in những ngày cuối cùng. Vợ dặn gì chồng cũng cố làm cho vợ yên lòng. Đến lúc ấy rồi mà vợ vẫn chỉ lo cho chồng, lo cho các con. Còn điều làm chồng nhớ mãi là câu vợ bảo chồng hôn vợ một cái để tạm biệt. Chồng đã hôn vợ rồi đó. Là nụ hôn đau nhất cuộc đời chồng. Vì chồng biết đó cũng là lần cuối cùng chồng được ở gần vợ như thế. Vợ đi rồi để lại cho chồng quá nhiều thứ. Không phải là tiền bạc hay vật chất gì đâu, mà là những câu nói, những kỷ niệm, những thói quen của hai vợ chồng mình. Đi đâu chồng cũng nhớ, làm gì chồng cũng nghĩ đến vợ. Đau lắm vợ à... Nhưng chồng biết vợ đã cố gắng hết sức rồi. Chồng biết lần này vợ đi không còn nước mắt, không còn nuối tiếc. Vợ đã giao lại cho chồng những điều vợ còn dang dở, giao lại cho chồng các con, giao lại cho chồng cả phần đời mà vợ không đi tiếp được nữa. Vợ tin chồng mà đúng không? Vậy nên chồng sẽ cố gắng. Chồng sẽ thay vợ chăm các con thật tốt. Sẽ kể cho các con nghe về mẹ mỗi ngày để các con không bao giờ quên mẹ. Sẽ yêu thương các con bằng cả phần của mẹ nữa. Chỉ là… vợ cho chồng thêm thời gian nhé. Thời gian để quen với việc không còn thấy vợ trong nhà. Thời gian để mỗi tối không phải ngóng tiếng vợ gọi. Thời gian để nỗi nhớ này dịu bớt đi một chút. Chồng không quên được vợ đâu. Có lẽ cả đời này cũng không quên được. Chồng chỉ đang tập sống tiếp thôi. Tập sống thay cả phần của vợ. Tập thực hiện những điều vợ còn gửi gắm. Vợ cứ yên tâm nhé. Việc của vợ đến đây đã xong rồi. Còn việc của chồng, của các con, của gia đình mình… chồng sẽ làm tiếp. Yêu vợ. Nhớ vợ. Và thương vợ nhiều lắm, vợ à…"

Được biết, nhân vật chính trong câu chuyện là vợ chồng anh Phạm Văn Tiền (34 tuổi) và vợ - Nguyễn Thị Mai (32 tuổi, Hải Phòng). Hành trình 2 năm chống chọi với bệnh tật của Mai, cũng như cách anh Tiền đồng hành cùng vợ, từng chạm đến nhiều người qua những đoạn video được hai vợ chồng chia sẻ lên MXH.

Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng tháng 5/2024, Mai bắt đầu thấy đau âm ỉ ở vùng bẹn, sau đó cơn đau lan xuống chân khiến cô không thể tự đi lại, phải dùng xe lăn. Kết quả thăm khám tại Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) cho thấy Mai mắc ung thư hạch. Khi ấy, cô vẫn giữ niềm tin rằng chỉ cần kiên trì điều trị, bệnh sẽ dần thuyên giảm.

Tuy nhiên, 1 năm sau, ung thư tái phát và chuyển thành ung thư máu. Mai được chuyển sang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội), tiếp tục trải qua các đợt xét nghiệm, truyền thuốc, hóa chất và theo dõi chỉ số máu kéo dài.

Hai vợ chồng ở thời điểm Mai vẫn còn đi lại được bình thường

Trong 2 năm điều trị, phần lớn thời gian 2 vợ chồng phải ở bệnh viện vì diễn biến bệnh phức tạp. Gửi con cho người thân ở quê chăm sóc, anh Tiền luôn kề cận bên cạnh vợ. Anh vừa làm việc kiếm tiền chữa bệnh cho vợ và lo cho 2 con nhỏ, vừa đồng hành cùng vợ trong những lần nằm viện. Từ bữa ăn, giấc ngủ đến những đợt hóa chất, những lần sốt hay cơn đau, anh đều cố gắng chăm sóc và động viên hết lời.

Trước đây, vợ chồng Mai không có thói quen ghi lại nhiều khoảnh khắc thường ngày. Nhưng sau những tháng ngày đi viện, mỗi bức ảnh, mỗi đoạn video lại trở thành một cách để họ lưu giữ thời gian được ở cạnh nhau.

Trong quá trình chữa bệnh, tay chân Mai có lúc bị bầm tím, có lúc bị tác dụng phụ của thuốc

Khoảng cuối tháng 4 - đầu tháng 5/2026, vợ chồng Mai được bác sĩ cho về quê nghỉ lễ. Sau khi quay trở lại bệnh viện, Mai cảm nhận sức khỏe của mình không còn ổn. Trong clip được đăng ngày 10/5, anh Tiền tiết lộ vợ nói với mình rằng có lẽ cô không qua được năm nay, nhưng không sợ hãi hay nuối tiếc, bởi đã có một gia đình đủ đầy yêu thương.

Điều khiến Mai day dứt nhất là không thể ở cạnh chồng và các con lâu hơn, không thể cùng chồng nhìn con lớn lên, cùng gia đình đi hết quãng đường phía trước. Nhưng cô cũng hiểu có những điều nằm ngoài khả năng của mình. Từ đó, sức khỏe Mai yếu dần. Ngày 14/6, cô qua đời.

Dưới các clip của vợ chồng anh Tiền, nhiều người để lại những lời chia buồn, động viên. Có người từng trải qua mất mát tương tự, có người theo dõi hành trình của hai vợ chồng từ lâu, cũng có người chưa từng gặp họ nhưng vẫn xúc động trước tình cảm mà anh Tiền dành cho vợ.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Chia buồn cùng em - người cùng cảnh ngộ. Vợ anh cũng mất được gần 3 năm rồi, tất cả những gì của vợ, anh vẫn giữ nguyên làm kỷ niệm.

- Đọc mà không cầm nổi nước mắt. Chúc bạn luôn mạnh khỏe để lo cho các con. Tình yêu đẹp thì sẽ mãi trong tim bạn ạ.

- Trải qua mất mát con người ta mới thật sự thấm cái câu: thà là ô thước xin được cách biệt âm dương. Có những nỗi đau nó không được đếm bằng năm, tháng, ngày mà nó đếm bằng cả đời. Mất tiền có thể kiếm lại được, mất sự nghiệp có gầy dựng lại được. Nhưng mất người thân là mất mãi mãi. Em cũng vừa mất con gái đầu lòng gần 6 tháng. Gửi tới anh một lời động viên. Cố lên ạ!

- Đọc dòng trạng thái em viết mà chị khóc nức nở em ạ. Chị theo dõi vợ chồng em khá lâu nên thương lắm em ơi! Cố gắng lên em Tiền nhé! Làm chỗ dựa cho 2 con em nhé! Vợ em ở thế giới kia luôn dõi theo em và các con.

- Tôi không biết bạn là ai nhưng tôi tin rằng vợ bạn rất hạnh phúc vì có người chồng như bạn. Dù quãng đường đi cùng nhau dài hay ngắn quan trọng làm cảm thấy hạnh phúc thực sự thì đó là diễm phúc có nhau!

- Đọc đến đâu nước mắt rơi đến đó, không nỗi đau nào bằng nỗi đau ly biệt, năm tháng cũng sẽ giúp mọi thứ nguôi ngoai nhưng chắc chắn là không bao giờ quên được.

- Xem video chị thấy tình cảm của hai em rất đậm sâu mà thấy thương quá! Cố gắng lên em nhé! Mạnh mẽ nén lại để chăm sóc hai con.