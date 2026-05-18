TikToker Đan Thy thông báo mắc ung thư máu ở tuổi còn rất trẻ: “Sợ đây là lần cuối thấy mình như hiện tại”

Mới đây trên kênh TikTok cá nhân có hơn 11,2 triệu follower, Đan Thy lên clip thông báo bản thân mắc ung thư máu.

Đan Thy đăng clip thông báo mắc ung thư máu ở tuổi 23.

Đan Thy cho biết cô đau lòng khi nhận tin xấu ở độ tuổi còn rất trẻ, trong khi phía trước vẫn còn nhiều dự định dang dở như làm việc, đi du lịch cùng bạn bè hay trải nghiệm thêm nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống. Dù vậy, nữ TikToker nói bản thân sẽ cố gắng “chiến đấu” với bệnh tật để có thể xuất hiện trở lại với một phiên bản khỏe mạnh hơn trong tương lai.

Cũng vì lý do sức khỏe, Đan Thy cho biết trong thời gian tới cô khó có thể quay và đăng tải clip đều đặn như trước. Bởi thế, hôm nay cô quyết định makeup xinh đẹp, tươi tắn để lên hình.

"Nên hôm nay mình xin phép một ngày. Cuối hả... cũng không cũng biết. Nhưng mình muốn giữ hình ảnh xinh đẹp này trước khi (có thể) không còn được nhiều tóc, xinh đẹp, được makeup như vậy nữa", cô nói. Đan Thy cho biết khi tình trạng ổn định hơn, cô vẫn sẽ cập nhật tình hình đến những người đã luôn theo dõi và ủng hộ mình.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn clip đã thu về hơn 1 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận động viên từ cư dân mạng. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và follower để lại lời hỏi han, mong cô giữ tinh thần tích cực để điều trị bệnh.

“Cố lên nha bé ơi, thương bé”, “Tích cực nha em ơi, cố gắng điều trị nha”, “Thật ạ chị ơi, follow chị bấy lâu nay nghe tin mà muốn khóc. Ôm chị một cái nha, cố lên chị”, “Đừng bi quan nha, phải tích cực lên nha”,.. . là những bình luận của cư dân mạng.

Vài ngày trước, Đan Thy cũng đăng tải clip mặc áo bệnh nhân của Bệnh viện Truyền máu - Huyết học Tp. Hồ Chí Minh. Song, không có thêm bất kỳ chia sẻ gì.

Vài ngày trước, Đan Thy đăng clip ở bệnh viện.

Đan Thy (sinh năm 2003) nổi tiếng trên mạng xã hội từ năm 16 tuổi, với câu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần, thay đổi gần như hoàn toàn gương mặt.

Tính đến năm 2024, Đan Thy cho biết mình làm mắt 4 lần, mũi 3 lần, răng và vòng 1, rất nhiều lần tiêm filler,... Khoảng giữa năm 2025, Đan Thy cho biết mình đã phẫu thuật khoảng 15 lần, trong đó đáng nhớ nhất là gọt hàm và hạ gò má. Mới nhất - tháng 9/2025, cô nàng dặm thêm filler vào tai.

Cô nàng trải qua nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ.

Vẻ ngoài hiện tại.

Trên kênh TikTok cá nhân, cô chuyên đăng tải các nội dung nhảy bắt trend, thời trang, làm đẹp thu về lượng tương tác cao.