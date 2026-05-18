Huyền 204 và Zan Nguyễn có cập nhật gây chú ý giữa nghi vấn yêu đương

“Huyền 204 và Zan Nguyễn” đang là từ khóa được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội trong một ngày vừa qua.

Tin đồn cả hai hẹn hò bắt đầu rộ lên khi hot girl này đăng tải clip quay cùng chàng trai nhân dịp Instagram được tích xanh, tụ họp cùng bạn bè. Cả hai cũng có nhiều tương tác trên mạng xã hội như thả tim bài đăng, bình luận, follow lẫn nhau.

Nhiều người tràn vào các tài khoản mạng xã hội của cặp đôi để hỏi thực hư.

Mới đây, giữa lúc vướng tin đồn hẹn hò, Huyền 204 tiếp tục có động thái mới trên Instagram. Cô đăng loạt ảnh và clip trong chuyến nghỉ dưỡng cùng bạn bè nhưng không chia sẻ thêm bất kỳ thông tin nào liên quan. Người đẹp sinh năm 2004 cũng repost bài đăng này lên story cá nhân, thu hút nhiều lời khen về nhan sắc và vóc dáng.

Vài giờ trước đó, Zan Nguyễn đăng clip tập luyện thể thao kèm dòng trạng thái: “Thử thách buổi sáng”. Dưới phần bình luận, Huyền 204 để lại icon cô gái ngồi bên bàn tiệc, còn nam cầu thủ đáp lại bằng emoji mặt cười ngậm hoa hồng. Cả hai cũng không phản hồi những câu hỏi từ cư dân mạng về mối quan hệ hiện tại.

Động thái này càng khiến cho netizen thêm phần tò mò. Liệu đây có phải là cách họ ngầm công khai?

“Bạo quá nha, là có hẹn hò thật không ta”, “Chắc cũng thân thiết quá”, “Có khi là đang tìm hiểu rồi cũng nên”, ... là những bình luận của cư dân mạng.

Huyền 204 (tên thật Lê Thị Khánh Huyền, sinh năm 2004) từng gây chú ý khi kết hôn với thiếu gia Nguyễn Phạm Anh Duy (Duy Nhỏ, hay còn gọi là Bụt) vào cuối năm 2022.

Đầu tháng 1 năm nay, cặp đôi bắt đầu vướng nghi vấn rạn nứt. Thời điểm đó, Huyền 204 xác nhận cả hai đã ly thân vài tháng và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn.

Gần đây, cô chuộng da nâu, thay đổi phong cách và tích cực hoạt động với vai trò KOL.

Trong khi đó, Zan Nguyễn (SN 2006) có bố là người Việt, mẹ là người Mỹ. Hiện, cậu đang thi đấu ở vị trí Trung vệ cho CLB TP.HCM. Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, Zan Nguyễn thu hút lượng tương tác lớn nhờ vẻ ngoài điển trai, chiều cao lên đến 1m93.

Trước khi về Việt Nam thi đấu, anh từng có thời gian dài rèn luyện trong môi trường bóng đá trẻ khá bài bản tại Mỹ, bao gồm đội U17 Seacoast United thuộc hệ thống MLS Next và đội bóng của trường Trung học Medomak Valley.

Hiện tại, Zan Nguyễn sống trong một căn chung cư nhỏ tại quận 7, TP.HCM để tiện tập luyện và thi đấu.