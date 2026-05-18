Gương mặt sau 21 ngày phẫu thuật thẩm mỹ của cô vợ cao 1m55 áp lực vì chồng Tây quá đẹp trai, cao gần 2m

Chuyện tình giữa Pugun (Gunpirom Wisading, 31 tuổi, Thái Lan) và Ruslan Mamlay (24 tuổi, người mẫu gốc Uzbekistan) từng được ví như một câu chuyện cổ tích ngoài đời thực khi đàng trai sở hữu visual nổi bật chẳng khác nào “hoàng tử bước ra từ truyện tranh”.

Trong nhiều video đăng tải trên mạng xã hội, Ruslan từng nhiều lần khẳng định anh yêu vợ vì con người và tính cách bên trong. Tuy nhiên, không ít netizen để lại những bình luận tiêu cực nhắm vào ngoại hình của Pugun. Một số người chê bai cô “trông như mẹ của Ruslan”, số khác lại nghi ngờ đây chỉ là “cặp đôi content” cố tình tạo chú ý trên MXH. Dù Ruslan thường xuyên lên tiếng bảo vệ vợ, áp lực từ những lời công kích ngoại hình kéo dài suốt thời gian dài được cho là đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của Pugun.

Sau nhiều năm chịu áp lực, vào tháng 4 vừa qua, Pugun quyết định sang Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ với mong muốn thay đổi diện mạo và khiến bản thân trở nên trẻ trung, tự tin hơn khi đứng cạnh chồng.

Nhiều người tò mò thành quả.

Cho đến mới đây, Pugun đăng tải video cập nhật diện mạo sau 21 ngày phẫu thuật thẩm mỹ. Trong clip, cô xuất hiện với gương mặt gần như đã vào form, thần thái tươi tắn và biểu cảm vui vẻ hơn trước.

Pugun chia sẻ trên TikTok cá nhân: “Đã 21 ngày rồi, mình sốc quá! Bây giờ mình có thể dùng mặt được rồi, mình không thể diễn tả được cảm xúc nữa. Mình đang rất hạnh phúc”.

Nhiều netizen nhận xét điều dễ nhận thấy nhất sau phẫu thuật không chỉ là gương mặt thon gọn hơn mà còn là sự tự tin và năng lượng tích cực của cô khi xuất hiện trước camera.

Các đường nét hiện tại được đánh giá mềm mại và tự nhiên hơn, với phần cằm V-line rõ hơn, da săn chắc cùng sống mũi cao hơn trước. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Pugun không thay đổi quá khác biệt mà vẫn giữ được những nét đặc trưng vốn có trên gương mặt.

Theo nhiều người, sự khác biệt chủ yếu nằm ở việc khuôn mặt gọn hơn và trẻ trung hơn chứ không bị “phá nét” như nhiều trường hợp phẫu thuật thẩm mỹ khác.

Đây là gương mặt cô sau 21 ngày phẫu thuật thẩm mỹ, có trang điểm, được nhiều netizen nhận xét xinh xắn, trẻ trung hơn rất nhiều.

Dưới các video mới nhất, không ít người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi diện mạo hiện tại của Pugun và cho rằng cô đang hạnh phúc hơn với bản thân mình. Song song đó, nhiều netizen cũng bày tỏ hy vọng cô sẽ không tiếp tục can thiệp thẩm mỹ thêm nữa.

“Thấy không thay đổi mấy nhưng trẻ hơn nha”, “Xinh mà nhìn tự nhiên nha”, “Không khác trước lắm ha, ngoại trừ mặt có nét hơn ấy”, “Đừng sửa nữa nha, đẹp rồi nha”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Theo chia sẻ trên mạng xã hội, cô đã thực hiện nhiều can thiệp cùng lúc như chỉnh hàm, nâng mũi, căng da mặt, xử lý mỡ má, chỉnh cằm và contour gương mặt.

Hành trình “dao kéo” của cô nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên TikTok. Đặc biệt, đoạn clip thông báo đi phẫu thuật của Pugun từng thu hút hơn 143 triệu lượt xem, khiến nhiều người tò mò về diện mạo sau cùng.

Trong thời gian Pugun bước vào ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ, Ruslan cũng gây chú ý khi liên tục xuất hiện bên ngoài phòng mổ với vẻ mặt căng thẳng và lo lắng. Sau khi phẫu thuật xong, Ruslan cũng là người luôn ở bên cạnh để chăm sóc vợ trong quá trình hồi phục. Trong các video hậu phẫu được đăng tải, anh thường xuyên xuất hiện cùng Pugun, hỗ trợ cô sinh hoạt và động viên tinh thần trong những ngày đầu gương mặt còn sưng đau.

Hình ảnh Pugun sau 15 ngày sửa mặt, cả hai đã cùng đi chơi, chụp ảnh lưu lại kỷ niệm.

Mối duyên của cả hai bắt đầu từ một ứng dụng hẹn hò tại Hàn Quốc. Trong khi Ruslan gây ấn tượng với chiều cao gần 2m cùng gương mặt sắc nét chuẩn mẫu nam quốc tế, Pugun lại khiến anh rung động bởi nguồn năng lượng tích cực và tính cách vui vẻ. Dù vậy, ngay từ lần gặp đầu tiên, cô đã cảm thấy tự ti vì ngoại hình của bản thân khi đứng cạnh bạn trai quá nổi bật.

Cặp đôi chính thức về chung nhà từ năm 2025.

Hiện tại, Ruslan Mamlay hoạt động với vai trò người mẫu và influencer mạng xã hội, với 2,8 triệu người theo dõi trên TikTok. Nhờ chiều cao nổi bật cùng gương mặt mang vẻ đẹp lai Tây, anh thường xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang và sở hữu lượng người theo dõi lớn trên TikTok, Instagram.

Trong khi đó, Pugun cũng là một content creator/influencer tại Thái Lan có 4,5 triệu follower trên TikTok. Cô thường chia sẻ cuộc sống hằng ngày, chuyện tình cảm vợ chồng và các nội dung lifestyle trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm nhờ tính cách hoạt bát, năng lượng tích cực.

