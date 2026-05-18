Viral clip cô gái mù bị người đàn ông đi xe điện tông trúng rồi bỏ đi, dân mạng đòi truy tìm người đàn ông đi xe điện

Những ngày qua, MXH Trung Quốc xôn xao trước vụ việc “nữ blogger khiếm thị dàn cảnh bị người đàn ông đi xe điện va quệt”.

Ban đầu, clip được nữ blogger sinh năm 2000 này đăng tải trên kênh Douyin (tương tự TikTok ở Việt Nam) có hơn 1,4 triệu follower mang tên “Bế Bế Thỏ Mù”.

Viral clip cô gái mù bị người đàn ông đi xe điện tông trúng, rồi bỏ đi: Cảnh sát công bố kết quả điều tra ngược hoàn toàn

Đoạn cut mở đầu vlogs đến Bắc Kinh (Trung Quốc) của blogger “Bế Bế Thỏ Mù”, quay lại cảnh bị người đàn ông tông trúng khi đang đi trên vỉa hè. Nguồn: Nit Zen.

Người đàn ông đi trên vỉa hè, tông trúng cô gái rồi rời đi.

Đây là một vlogs đời thường ghi lại hành trình du lịch tại Bắc Kinh của cô. Mở đầu video là cảnh cô chống gậy dò đường, di chuyển trên làn đường dành cho người khiếm thị (có dải gạch màu vàng) ở trên vỉa hè. Song, chỉ vài giây sau đó, một người đàn ông đi xe đạp điện lao tới va chạm trực diện với cô, khiến nữ blogger ngã xuống, tay bị thương và gậy dò đường rơi ra ngoài.

Sau cú va chạm, thay vì xin lỗi hay quay lại đỡ cô gái, người đàn ông lại lớn tiếng trách ngược: “Không nhìn đường à?”

Nữ blogger lập tức đáp lại: “Tôi đang đi trên đường dành cho người mù mà”. Người này tiếp tục buông một câu: “Đường mù gì chứ?”, rồi nhanh chóng lái xe rời đi.

Trong phần tiếp theo của vlog, nữ blogger cho biết cô phải tới hiệu thuốc mua thuốc vì bị thương ở tay. Video cũng ghi lại cảnh tài xế xe công nghệ, cảnh sát khu vực, bảo vệ và nhiều người qua đường chủ động hỗ trợ cô.

Ở cuối clip, cô chia sẻ: “Thực ra vẫn có rất nhiều người âm thầm giúp đỡ chúng tôi”. Đồng thời, bày tỏ hy vọng nhiều người khuyết tật có thể tự tin bước ra ngoài hơn.

Sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, liền nhanh chóng lan truyền mạnh trên Weibo, Douyin và nhiều nền tảng MXH khác. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ trước hành vi của người đi xe đạp điện, chạy lấn làn người đi bộ và thiếu ý thức với người khuyết tật. Hàng loạt bình luận yêu cầu truy tìm người đàn ông đi xe điện xuất hiện dày đặc trên MXH, gửi lời hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô gái: “Phải xử lý nghiêm”, “Đi xe điện lên vỉa hè cần bị chấn chỉnh”, “Đâm người rồi còn bỏ chạy”, “Ai biết danh tính người đàn ông này, phải làm cho ra lẽ chứ bạn này hiền quá”,...

Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn đề nghị công an công khai danh tính người gây tai nạn.

Clip là dàn dựng, nữ blogger triệu fans “biến mất”

Sức nóng của vụ việc lớn tới mức cảnh sát giao thông Bắc Kinh cũng xuất hiện trong phần bình luận dưới video, cho biết đã tiếp nhận thông tin và sẽ nhanh chóng xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Sau đó, tài khoản chính thức “Bắc Kinh Giao thông” cũng đăng tải thông điệp: “Đường dành cho người mù không phải là làn đường để đi xe, càng không phải nơi đỗ xe. Hãy trả lại lối đi này cho những người không thể nhìn thấy”.

Khi vụ việc vẫn đang gây tranh cãi, một bộ phận cư dân mạng bắt đầu đặt nghi vấn về tính chân thực của video. Một số người cho rằng góc quay, phản ứng của các nhân vật và cách dựng clip có dấu hiệu giống nội dung được sắp đặt sẵn.

Ngày 15/5, cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) chính thức công bố kết quả điều tra. Theo đó, nam thanh niên họ Lưu (26 tuổi) và người phụ nữ họ Giang (24 tuổi) - chính là tên thật của chủ kênh Douyin “Bế Bế Thỏ Mù” đã cố tình dàn dựng cảnh “người khiếm thị bị xe điện tông trên vỉa hè” tại một tuyến phố ở quận Triều Dương.

Mục đích của cả hai là thu hút sự chú ý, tăng lượng theo dõi, kéo tương tác và trục lợi từ mạng xã hội.

Sau khi quay dựng xong, đoạn video được đăng tải lên Douyin, gây hiểu lầm cho lượng lớn cư dân mạng, tạo nên làn sóng tranh luận và ảnh hưởng tiêu cực trong xã hội.

Blogger “Bế Bế Mù Thỏ”.

Hiện tài khoản Douyin của “Bế Bế Thỏ Mù” đã bị khóa. Trước đó, tài khoản này sở hữu gần 1,4 triệu follower.

Sau thông báo từ phía cảnh sát, dư luận Trung Quốc tiếp tục bùng nổ tranh cãi, bày tỏ sự phẫn nộ, yêu cầu “Bế Bế Thỏ Mù” phải xin lỗi. Vụ việc cũng làm dấy lên tranh luận lớn tại Trung Quốc về tình trạng dàn dựng nội dung trên MXH để câu view, đặc biệt là các video khai thác yếu tố người yếu thế, người khuyết tật hoặc các tình huống gây phẫn nộ nhằm kích thích cảm xúc công chúng.

Hiện, cả hai đã bị cảnh sát tạm giữ để phục vụ điều tra.

Vụ việc vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Nguồn: HK01