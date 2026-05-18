Sạp sầu riêng trước biệt thự 3 mặt tiền 80 tỷ ở Phú Mỹ Hưng gây sốt: 2h chiều đã hết sạch, chủ nhà vừa mừng vừa lo

Mới đây, cả cõi mạng bày tỏ sự thích thú trước loạt ảnh sạp sầu riêng được bày bán ngay tại một căn biệt thự ở khu Phú Mỹ Hưng (TP.HCM). Theo đó, cô bán sầu chỉ bày biện gọn gàng sầu riêng trên vài cái thùng xốp, bên cạnh đó có thêm một chiếc cân. Tuy nhiên, điều khiến nhiều chú ý chính là “background” nơi bán hàng lại ngay trước một căn nhà to bề thế.

Khi những hình ảnh này được đăng tải, chủ kênh TikTok này cũng hóm hỉnh bày tỏ rằng: “Tôi không chịu sống trong căn nhà 3 mặt tiền, 80 tỷ ở Phú Mỹ Hưng mà ra trước nhà bán sầu riêng Musang King giá 100k/kg. Vì đơn giản tôi là bà ngoại nổi loạn”. Kèm theo đó là một số hình ảnh khách đến mua hàng, khung cảnh xung quanh nơi sống thuộc khu dân cư cao cấp.

Bức ảnh viral trên TikTok với sạp sầu riêng được bán ngay trước căn biệt thự ở khu Phú Mỹ Hưng

Điều này khiến netizen “đứng ngồi không yên”, liên tục để lại nhiều bình luận vì cho rằng chuyện “độc lạ” như này đúng là chỉ tìm thấy ở Việt Nam. Bên cạnh đó, dân tình cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ, mong muốn cuộc sống khi về hưu của mình cũng được thảnh thơi, kinh doanh “chill chill” trước biệt thự như vậy.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Phải chăng đây là cách người giàu thư giãn sao”.

- “Rất có thể đây là sầu riêng được trồng ngay trong vườn của căn biệt thự ấy”.

- “Trời ơi trời, Việt Nam tui có bán bánh mì, sinh tố trong biệt thự giờ tới cả bán sầu riêng trước căn nhà khu Phú Mỹ Hưng luôn”.

- “Chất thật sự, đây chính là cuộc sống mà tôi mong muốn khi về già”.

- “Ước gì đến tuổi như cô mình cũng được chill chill nhưng lại sang sang như vậy”.

Liên hệ với kênh TikTok bán sầu riêng đang viral này, Hồng Ngọc (sinh sống và làm việc tại TP.HCM) - cháu ngoại của cô Kim (trên 60 tuổi) bán sầu riêng chia sẻ: “Gia đình mình có vườn sầu riêng tại Đạ Huoai, Lâm Đồng. Ngày xưa, khi chưa xuống TP.HCM thì bà ngoại mình cũng đã bán sầu riêng nhiều năm ở quê rồi, sau đó thì tới mẹ mình kế nghiệp cũng duy trì được hơn chục năm. Bình thường thì mọi người sẽ gửi sầu riêng xuống TP.HCM để ăn nhưng dịp lễ vừa rồi có mang hơi nhiều, thêm bạn bè của bà ngoại hỏi mua nên quyết định mang thêm và bán trước cửa nhà luôn cho vui” .

Về những hình ảnh, đoạn clip đăng tải trên TikTok, Hồng Ngọc cho biết căn biệt thự mà mọi người tò mò và hỏi nhiều nhất cũng là nơi mà gia đình cô đang sinh sống.

Sầu riêng bày bán ngay trước cửa nhà

Khách tới mua vào tận biệt thự để chọn từng quả cho ưng ý

Khi viral trên MXH về bán sầu riêng trước biệt thự, cả nhà vừa mừng nhưng cũng vừa lo. Mừng là vì sạp sầu riêng trộm vía được khách biết tới nhiều hơn, có ngày chỉ 14h chiều đã hết hàng. Tuy nhiên, Hồng Ngọc cũng có nhiều nỗi lo vì sợ không phục vụ được chu đáo cho khách hàng.

“Mình vốn thích kinh doanh nên cũng muốn lập kênh TikTok để kế nghiệp, giúp thương hiệu gia đình đi xa hơn. Kênh TikTok đó thì mình lập lâu rồi nhưng do bận đi làm nên không duy trì đăng tải. May mắn gần đây khi chia sẻ về hình của ngoại bán sầu riêng, nghĩ đăng vui vẻ thôi lại được nhiều người chú ý” , Hồng Ngọc nói.

Cô bạn cũng chia sẻ thêm: “Mới đầu khi đi làm về mình thấy ngoại cứ ngồi đó canh sạp sầu riêng mà không có khách nào. Lâu lâu chỉ 1-2 người ghé vì con đường đó khá vắng. Giờ viral thì mọi người hỏi và đến mua nhiều hơn. Nhưng mình cũng lo vì một mình ngoại không thể làm hết được. Mình đi làm văn phòng, ở nhà có một bạn khác phụ ngoại nhưng cũng không thể tập trung do còn đi học. Nên hiện tại mình đang chưa cân bằng được, sợ ngoại mệt dù hai bà cháu cũng đều rất thích kinh doanh” .

Theo Hồng Ngọc, thời gian tới cô bạn sẽ tập trung vào chất lượng sản phẩm, đảm bảo “bao ăn, bao đổi trả” cho khách hàng. Cùng với đó, Hồng Ngọc dự tính sẽ thuê thêm người hỗ trợ để việc kinh doanh có thể ổn định, chuyên nghiệp hơn.

Cô Kim - chủ nhân sạp sầu riêng đang hot trên "tóp tóp"

Sau khi viral, hoa quả được gửi xuống bán liên tục, cập nhật đều đặn trên MXH

