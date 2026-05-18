3 thứ trong điện thoại của người EQ thấp, sau tuổi 30 dễ gây cản trở công việc

“Sau tuổi 30, chỉ cần nhìn điện thoại cũng có thể đoán phần nào EQ của một người”.

Đó là một chủ đề từng thu hút nhiều lượt thảo luận trên Xiaohongshu thời gian gần đây. Dưới phần bình luận, nhiều người kể lại những trải nghiệm khá quen thuộc ở môi trường công sở, người luôn đăng story than phiền công việc nhưng ngoài đời lại né đối thoại trực tiếp; người cả ngày bị cuốn vào drama nhóm chat nên làm việc thiếu tập trung; hay có người lưu hàng trăm ảnh chụp màn hình chỉ để “ghim” lại những cuộc tranh cãi cũ.

Ban đầu, câu chuyện nghe có vẻ chỉ là vài thói quen nhỏ khi dùng điện thoại. Nhưng càng đọc, nhiều người càng nhận ra một điểm chung: Cách một người sử dụng điện thoại đôi khi phản ánh khá rõ khả năng quản lý cảm xúc, giao tiếp và ứng xử trong công việc.

Sau tuổi 30, khi môi trường làm việc đòi hỏi sự chuyên nghiệp, ổn định và tinh tế hơn, EQ không còn là khái niệm mang tính “kỹ năng mềm cho vui”. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới cách phối hợp với đồng nghiệp, xử lý áp lực hay xây dựng hình ảnh cá nhân. Và trong nhiều trường hợp, chính những thứ tồn tại mỗi ngày trong điện thoại lại vô tình tiết lộ điều đó.

1. Bộ sưu tập ảnh chụp màn hình đầy tranh cãi và năng lượng tiêu cực

Không ít người có thói quen chụp lại mọi cuộc trò chuyện khiến mình khó chịu: từ tin nhắn góp ý của đồng nghiệp, đoạn chat mâu thuẫn trong công việc cho tới những màn “bóc phốt” qua lại trên mạng xã hội.

Việc lưu lại thông tin để làm bằng chứng trong một vài tình huống là điều bình thường. Tuy nhiên, nếu điện thoại lúc nào cũng đầy những ảnh chụp màn hình mang tính tiêu cực, đó đôi khi phản ánh việc một người đang quá tập trung vào cảm xúc bực bội hoặc các xung đột xung quanh mình.

Nhiều người sau tuổi 30 vẫn giữ thói quen liên tục kể lại drama công sở, gửi ảnh chụp tin nhắn vào các nhóm bạn riêng để phân tích đúng sai, hoặc thường xuyên “đào lại” những chuyện cũ khiến bản thân khó chịu. Điều này không chỉ tiêu tốn năng lượng mà còn dễ tạo nên trạng thái phòng thủ trong giao tiếp.

Ở môi trường làm việc, kiểu tâm lý này thường khiến một người: khó tiếp nhận góp ý, dễ suy diễn ý người khác, hoặc dành quá nhiều thời gian cho cảm xúc cá nhân thay vì xử lý vấn đề.

Không ít quản lý cũng thừa nhận họ đánh giá cao những nhân sự biết giải quyết mâu thuẫn trực tiếp và gọn gàng hơn là kiểu người liên tục kéo dài các cuộc tranh cãi phía sau màn hình điện thoại.

Người có EQ cao không phải lúc nào cũng “hiền” hay bỏ qua mọi chuyện. Điểm khác biệt nằm ở việc họ biết chọn điều gì nên giữ lại và điều gì nên buông xuống. Thay vì dành hàng giờ đọc lại những đoạn chat khiến bản thân khó chịu, họ thường ưu tiên xử lý vấn đề rồi nhanh chóng quay lại guồng công việc.

2. Điện thoại luôn ngập thông báo nhưng công việc lại thiếu tập trung

Một dấu hiệu khác thường được nhắc tới trong chủ đề trên Xiaohongshu là việc điện thoại có quá nhiều nhóm chat, thông báo và nội dung gây xao nhãng.

Nhiều người bước qua tuổi 30 nhưng điện thoại vẫn trong trạng thái: hàng chục nhóm chat nhảy thông báo liên tục, hội buôn chuyện hoạt động cả ngày, video ngắn mở không dứt, tin nhắn cá nhân trả lời liên tục ngay trong giờ làm.

Thoạt nhìn, đây chỉ là thói quen sử dụng điện thoại phổ biến. Nhưng trong môi trường công việc, việc luôn để bản thân bị “kéo đi” bởi thông báo lại ảnh hưởng khá lớn tới khả năng tập trung.

Không ít người rơi vào tình trạng: online cả ngày nhưng xử lý công việc chậm, mở laptop làm việc vài phút lại cầm điện thoại, liên tục chuyển sự chú ý giữa nhiều nội dung khác nhau.

Về lâu dài, điều này khiến não bộ khó duy trì khả năng tập trung sâu - một yếu tố ngày càng quan trọng khi công việc đòi hỏi tư duy và xử lý vấn đề phức tạp hơn.

Sau tuổi 30, nhiều doanh nghiệp không chỉ đánh giá nhân sự qua tốc độ phản hồi tin nhắn mà còn nhìn vào khả năng làm việc ổn định, biết ưu tiên và kiểm soát sự chú ý của bản thân.

Thực tế, nhiều người có EQ tốt thường khá “gọn” trong cách dùng điện thoại: Tắt bớt thông báo không cần thiết, giới hạn thời gian mạng xã hội, phân tách rõ ràng thời gian làm việc và giải trí.

Đó không đơn thuần là kỹ năng quản lý thời gian mà còn là khả năng quản trị cảm xúc và năng lượng cá nhân. Bởi khi đầu óc liên tục bị kéo vào các cuộc trò chuyện vô nghĩa, con người cũng dễ trở nên mất kiên nhẫn, khó tập trung và dễ phản ứng cảm tính hơn.

3. Story, status đầy ẩn ý tiêu cực về công việc và các mối quan hệ

Một trong những điều dễ thấy nhất trên mạng xã hội hiện nay là kiểu đăng story “đá gió”, than thở hoặc bóng gió đồng nghiệp, công việc.

Có người vừa xảy ra mâu thuẫn ở công ty đã lập tức đăng: “Đi làm mệt nhất là làm việc với con người”, “Im lặng không có nghĩa là không biết gì”, hay những dòng trạng thái đầy ẩn ý mà ai nhìn vào cũng đoán được đang nhắm tới ai.

Nhiều người xem đây chỉ là cách xả cảm xúc. Tuy nhiên, dưới góc nhìn công việc, việc liên tục đưa năng lượng tiêu cực lên mạng xã hội đôi khi lại khiến hình ảnh cá nhân trở nên thiếu chuyên nghiệp.

Sau tuổi 30, mạng xã hội không còn đơn thuần là nơi đăng ảnh ăn uống hay chia sẻ tâm trạng nhất thời. Trong nhiều trường hợp, đó còn là “bộ mặt online” phản ánh cách một người giao tiếp và kiểm soát cảm xúc.

Một người thường xuyên công khai sự bực bội, nóng giận hay bất mãn lên story dễ khiến người khác có cảm giác: khó hợp tác, dễ mất kiểm soát cảm xúc, hoặc mang chuyện cá nhân vào công việc.

Đặc biệt ở môi trường làm việc hiện đại, ranh giới giữa đời sống cá nhân và hình ảnh nghề nghiệp ngày càng mờ hơn. Không ít nhà tuyển dụng hay đối tác vẫn sẽ nhìn qua mạng xã hội để hiểu thêm về cách một người thể hiện bản thân.

Người có EQ cao không phải lúc nào cũng tích cực hay vui vẻ tuyệt đối. Họ vẫn có áp lực và cảm xúc riêng. Nhưng thay vì phản ứng ngay lập tức trên mạng xã hội, họ thường chọn cách: giữ bình tĩnh trước, tìm nơi chia sẻ phù hợp, hoặc chờ cảm xúc lắng xuống rồi mới đưa ra phản hồi.

Sự khác biệt đôi khi chỉ nằm ở vài phút kiểm soát cảm xúc, nhưng lại ảnh hưởng khá lớn tới hình ảnh cá nhân về lâu dài.

Điện thoại vốn chỉ là một công cụ nhỏ trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, cách mỗi người sử dụng nó lại có thể phản ánh rất nhiều điều: từ khả năng tập trung, cách quản lý cảm xúc cho tới cách ứng xử trong các mối quan hệ công việc.

Sau tuổi 30, EQ không còn thể hiện bằng những khái niệm quá lớn lao. Nó nằm trong những hành vi rất đời thường như cách nhắn tin, cách phản hồi mâu thuẫn hay cách một người dùng mạng xã hội mỗi ngày.

Và đôi khi, chỉ cần nhìn vào “thế giới bên trong” chiếc điện thoại, người khác cũng có thể phần nào hiểu được cách chúng ta đối diện với công việc và cuộc sống ra sao.